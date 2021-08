Taupīgie bagātnieki - karaliene Elizabete II glabā dāvanu papīrus, Lady Gaga krāj atlaižu kuponus

Man nauda nebeigsies

Tobijs Makgvairs.

Lai gan Zirnekļcilvēks, aktieris Tobijs Magvairs mēdz atļauties arī šo un to izsmalcinātāku, viņš dodot priekšroku naudas taupīšanai un jo īpaši uz apģērba rēķina. “Zināt tos loteriju uzvarētājus, kuri priekā notriec visu naudu? Tas ar mani nekad nenotiks,” savu taupīgumu apstiprina aktieris.

Modē nav jāiegulda

"Facebook" dibinātājs Marks Cukerbergs arī par savu ekonomēšanas jomu izvēlas modi. Lai gan retu reizi viņš ir redzēts arī uzvalkā, miljonāra uniforma ir T krekls, hūdijs un džinsa bikses. Savus miljonus viņš labprātāk ziedo sev interesējošiem projektiem, bet paša “luksuss” ir 30 tūkstošus vērts auto "Acura TSX".

Nauda ir sīkumos

Karalienes Elizabetes II turīgums ir mērāms 500 miljonos ASV dolāru, bet tas nenozīmē, ka viņa mīlētu svaidīties ar naudu... vai dāvanu papīru. Kā grāmatas "Young Elizabeth: The Making Of Our Queen" autore Keita Viljamsa atklājusi: “Pēc Ziemassvētkiem Elizabete II savāc visus dāvanu papīrus un lentes un noglabā nākotnei.” Bakingemas pilī ir aizliegts lietot spuldzītes, kas ir jaudīgākas par 40 vatiem, bet vecas avīzes tiek sagrieztas un izmantotas stallī zirgu guļvietām.

Tas viss reiz var beigties

Aktrise Hale Berija ir nopelnījusi gana, lai dzīvotu komfortabli un pat glamūrīgi, tomēr viņa pret finansēm izturas piesardzīgi: “Es neesmu cilvēks, kuram pieder 10 automašīnas un dimantu kalni. Esmu diezgan taupīga. Krāju, jo uztraucos, ka šis piedzīvojums var arī kādreiz apstāties.”

Labdaris

Aktieris Kianu Rīvss vairāk rūpējas par savu filmu kolektīvu nekā par paša bagātību, kas mērāma 350 miljonos. Kamēr pats pārvietojas pat ar metro, viņš no sava filmas "Matrikss" honorāra 75 miljoniem daļu atdeva speciālo efektu komandai. Tāpat 20 tūkstošus esot uzdāvinājis vienam no scenogrāfiem uz Ziemassvētkiem, kad uzzināja par ģimenes finansiālajām grūtībām. Filmējot "Sātana advokātu" (1997) un "Rezervistus" (2000), viņš esot atteicies no 90% savas algas, lai producenti varētu atļauties filmām piesaistīt aktierus Alu Pačīno un Džīnu Hekmenu.

Viedi vārdi

Aktrise Zoja Dešanela par vienu epizodi seriālā "New Girl" nopelna 125 tūkstošus dolāru, bet savus 18 miljonus esot iekrājusi, būdama pieticīga un taupīga. Arī attiecībā uz sievietēm tik būtisko modi: “Stils nav tas, ka pērc sev visdārgākās mantas. Stils nozīmē būt radošai un salikt kopā jau sev piederošās lietas.”

Zivis uz atlaidēm

Aktrisei Sārai Mišelai Gelāra, kuras turīgums ir gandrīz 40 miljonu, pareiza ēšana esot veikala "Whole Foods" apmeklēšana un to zivju izvēlēšanās, kas ir ar atlaidēm. “Izpārdošana nenozīmē, ka ēdiens ir slikts! Visticamāk, ka vienkārši ir par daudz nomakšķerēts,” acīmredzot šādi viņa mierina sevi par savu skopumu.

Kuponu kolekcionāre

Lady Gaga ir ekscentriska personība – lai gan viņas bagātības ir mērāmas 300 miljonos dolāru, neraugoties uz to – sev nepieciešamās lietas viņa iegādājoties ar atlaižu kuponiem lielveikalos. Ja tas ir labi Gagai, tas būs labi visiem.