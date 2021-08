Noskaties Latvijā tapušo "Hanna & Kerttu" mūzikas video dziesmai "No more roads"

Mūzikas video "No more roads" runā par trauslo robežu, kura jāšķērso, pieņemot sevi tādu, kāds esi, galvenajam tēlam atsakoties no binārajām opozīcijām - sieviete / vīrietis. Tā ir odiseja naktī, kura rezultējas pavisam jaunā dienā, jaunā laikmetā.

Latvijas radošās komandas veidotā klipa galvenajā lomā iejutās Vencheska Baltique (Vladlens Bahtins). (Foto: Publicitātes)

"No more roads" ir ceturtais mūzikas video no "Hanna & Kerttu" 2021. gada albuma "Unfold". Katra dziesma albumā tiek prezentēta ar mūzikas video, kurš katrs tiek veidots citā valstī - tādējādi, veidojot kontaktus laikā, kad tie ir tik ļoti nepieciešami. Šī videoklipa filmēšana notikusi tieši Latvijā, radošajā komandā esot režisorei Laimai Graždanovičai, operatoram Artūram Krūmiņam, režisores asistentei Sabīnei Moorei un producentei Marutai Grāvītei - Indrānei, savukārt galvenajā lomā iejutās Vencheska Baltique (Vladlens Bahtins).

Kopā ar mūzikas video, tā veidotāji arī aicina ziedot LGBTQ+ un viņu draugu apvienībai "Mozaīka" Latvijā.

Projektu "Hanna & Kerttu" 2011. gadā dibinājusi komponiste un dziedātāja Viktorija Trunova. Nākot no ziemeļu mežiem, kur pat mākoņi veido skaņu ainavas un zemi vajā sirreālas, pārpasaulīgas būtnes, "Hanna & Kerttu" šobrīd bāzējas Berlīnē, taču iepriekš pabijuši gan Helsinkos, gan Oslo, gan Bergenā.