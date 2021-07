Dejas lietū un prieks par socializēšanos: aizvadīta festivāla "Var! Būt!" pirmā diena

Festivālā piedalās vairāk kā 20 mūziķu apvienības, ieskaitot igauņu indīroka grupu “Ewert and The Two Dragons”, vācu minimālisma pianistu Niklas Paschburg, poproka grupu “Carnival Youth”, džezfanka grupu “Very Cool People”, hiphopa mākslinieku Ozolu un elektroniskās mūzikas mākslinieci Sign Libra.

Jakās ar kapucēm un lietus plēvēs, cilvēki priecājas izbaudīt pilnvērtīga vasaras festivāla sajūtu. (Foto: Juris Rozenbergs)

Festivālā darbojas trīs skatuves, uz kurām uzstājas gan mūziķi, gan dīdžeji. Uz "Vasaras perona" skatuves muzicēs publikai jau labi zināmi mākslinieki, bet "Hanzas perona" iekštelpu skatuves atvēlētas izzinošākai un intīmākai muzikālajai gaisotnei, kā arī dīdžeju setiem, kas ilgst līdz pat trijiem naktī. "Var! Būt!" ideja ir atdzīvināt krietni panīkušo Rīgas mūsdienu kultūras dzīvi un piedāvāt kvalitatīvas popmūzikas, roka, hiphopa, elektronikas un vēl citu žanru mūzikas cienītājiem izbaudīt īstenu vasaras festivāla sajūtu jau šogad.

"Gan organizētāji, gan mūziķi, gan skatītāji ir burtiski izslāpuši pēc normālas, cilvēciskas un kulturālas laika pavadīšanas kopā," saka viens no festivāla organizētājiem, pasākumu aģentūras "Ideju institūts" direktors Guntis Ērglis-Lācis. "Ieilgušais dažādo ierobežojumu laiks lieliski ļāvis saprast, ka mūsdienu cilvēkam ir tik tiešām svarīgi kvalitatīvi atpūsties un socializēties ar līdzīgi domājošajiem, tādēļ arī pasākumu organizēšanai joprojām nevienkāršajos laikos apmeklētājiem piedāvājam iespēju izbaudīt pilnvērtīga vasaras festivāla sajūtu."

“Lai arī mūsu festivālā uzstāsies vairāki ārvalstu mākslinieki, tas šobrīd drīzāk ir liels retums, nevis ierasta situācija, tādēļ "Var! Būt!" ir iespēja izcelt tieši Latvijas mūziķu dažādību un patiesībā ļoti augsto profesionālo līmeni, dodot daudziem iespēju parādīt sevi plašākai publikai un turpināt izaugsmi,” uzsver arīdzan festivāla organizētāja, kultūrtelpas "Hanzas perons" direktore Ieva Irbina. "Vislabāk mūsu mākslinieku kvalitāti var novērtēt tieši īstos klātienes koncertos, kad mūziķi rada ne ar ko neaizstājamo un emocionālo atgriezenisko saiti ar publiku. Festivālu kultūra ir nemirstoša vērtība, ko kārtējo reizi apliecinās arī "Var! Būt!"."

Festivālu var apmeklēt tikai Covid-19 sertifikātu saņēmušie.