Dinastija, kuru dzelmē ievilka "Titāniks": spocīgi foto no pamesta "mauzoleja", ko saviem bērniem uzcēla amerikāņu bagātnieks

Savrupnams 1900.gados. (Foto: Ekrānuzņēmums no Twitter)

Savrupnams, kas savulaik tika raksturots kā "Amerikas Versaļa", tika pabeigts 1900.gadā un izmaksāja astoņus miljonus dolārus. Šodien tie būtu 260 miljoni.

Ēkā ir 110 istabas, peldbaseins, vīna pagrabs un balles zāle 1000 viesiem. Tai bija jākļūst par ģimenes īpašumu, ko no bagātnieka Pītera Vaidenera (Peter Widener) mantotu viņa dēls Džordžs un vēlāk mazdēls Harijs. Taču pēdējie divi pazuda bez vēsts "Titānika" katastrofā 1912.gada 15.aprīlī, kad kuģis Atlantijas okeānā ietriecās aisbergā.

Kad 80 gadus vecais Pīters Vaideners trīs gadus vēlāk nomira, "The New York Times" vēstīja, ka viņu pievarējis "lielais vecums un dziļās sēras, ko izraisīja viņa dēla un mazdēla nāve "Titānika" katastrofā".

Tagad "Lynnewood Hall" ir teju tukša. Fotogrāfijas, kuras uzņēmusi 24 gadus veca fotogrāfe, kas darbojas ar pseidonīmu "Life Is Decay", atklāj ēkas interjeru.

"Dažas vietas pat neizskatās pamestas, bet citas ir ļoti cietušas. Nedomāju, ka telpas nevar restaurēt, taču tas noteikti izmaksās ļoti dārgi," saka fotogrāfe.

Džordžs Vaideners 1912.gadā kopā ar sievu Eleanoru un dēlu Hariju ceļoja uz Parīzi, lai atrastu jaunu pavāru ģimenes viesnīcai "Ritz Carlton" Filadelfijā.

Mājās visi devās caur Lielbritāniju ar kuģi "Titāniks", kurā Pīters bija investējis naudu. Saskaņā ar "Daily Mail" ziņām drīz pēc katastrofas, Džordžam arī piederāja liels skaits mākslas darbu, kas atradās uz "Titānika", tāpat arī Ķīnas porcelāns, kas par "lielu summu" tika iegādāts Londonā.

Foto: Ekrānuzņēmums no Twitter

14.aprīlī Džordžs uz kuģa rīkoja ballīti, uz kuru kā goda viesis tika ielūgts kuģa kapteinis Edvards Smits. Viņš pasākumu atstājis agrāk, skaidrojot, ka jāpārbauda ziņas par tuvumā esošajiem aisbergiem. Tas notika dažas stundas pirms tvaikoņa nogrimšanas.

Eleonora iekāpa glābšanas laivā un vēlāk tika izglābta, taču 50 gadus vecais Džordžs un 27 gadus vecais Harijs palika uz klāja. Viņus vairs nekad neviens neredzēja.

Pēc Pītera nāves viņa vienīgais dzīvais dēls Džozefs mantoja "Lynnewood Hall" un tās grandiozo mākslas kolekciju. Tomēr Džozefa bērni pēc tēva nāves nevēlējās mantot savrupnamu.

Pīters Vaideners II, vecākais no diviem dēliem, nodēvēja to par "mauzoleju": "Tas ir muzejs nevis māja. Tas ir auksts un formāls, it kā šeit nedzīvotu īsti cilvēki."

1944.gadā Pīters II un viņa brālēni – Džordža Vīdenera izdzīvojušie bērni – pārdeva māju, bet mantas izsolīja. Vairums gleznu (14 Rembranta darbi, astoņas Antonisa van Deika gleznas un divas Jana Vermēra), tika ziedotas Vašingtonas Nacionālajai galerijai.

Savrupnams stāv tukšs kopš 1952.gada.

