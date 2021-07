Kā aktieri tēlo dabisko vajadzību kārtošanu? FOTO demonstrē Kaspars Zāle un Mārtiņš Meiers

Kā zināms, bieži vien filmēšanas laukumā realitāte krietni atšķiras no tā, kas galarezultātā tiek parādīts uz ekrāna. Tā ir arī, piemēram, runājot par... nokārtošanos.

Paraugoties uz aktieriem no cita rakursa, nevis no leņķa, no kura Kasparu Zāli un Mārtiņu Meieru filmēja seriāla operators, bija redzams, kā patiesībā tiek organizēta čurāšanas aina. Proti, abi aktieri strūklu laiž, spiežot pusotra litra tilpuma ūdens pudelītes.

“Šis triks ir vecs kā kino!” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis režisors Andrejs Ēķis (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Šis triks ir vecs kā kino!” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis režisors Andrejs Ēķis, piesaukdams pat vecās krievu kinofilmas, kurās čurāšanas ainas vīriešu kārtas aktieri filmējuši tieši šādā vīzē. “Ja aina jāpārfilmē trīs un pat vairāk reižu, tīri fizioloģiski cilvēks uz pasūtījuma to izdarīt nevar,” viņš paskaidro.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet analītiski pētnieciskā žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!