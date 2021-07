Hiltones zoodārzs, Taisona baloži un citas slavenības, kam pilna māja ar dzīvniekiem

Beznosacījuma mīlestība x 10

Mūziķe Ariana Grande ir vegāne, kura arī skaļi un aktīvi pauž savu neremdināmo mīlestību pret dzīvniekiem. Viņa sadarbībā ar suņu patversmes organizāciju "BarkBox" piedalās filantropiskās aktivitātēs un bez desmit suņu adoptēšanas par mājdzīvnieku pieņēmusi arī pundurcūciņu Pigiju Smalsu.

“Suņu adoptēšanā iesaistījos tāpēc, ka šos dzīvniekus mīlu. Viņi ir nekaitīgākie un jaukākie mazulīši pasaulē, viņi demonstrē tādu beznosacījumu mīlestību, kādu ir pelnījuši arī paši... Doma par jauku, mīlošu eņģeli bez mājām vai ar iespēju tikt nogalinātam tikai tāpēc, ka neviens viņam neatnāks pakaļ, – tas plosa manu sirdi.”

Eksotiskais zoo

Aktrise Kirstija Alija mīl ne tikai suņus, bet arī eksotiskos lemurus. Un to viņai ir ducis. “Lemuri dzīvo ilgi, tāpēc tā ir liela atbildība. Suns, ja paveicas, nodzīvo 15 gadus, bet lemuri dzīvo 30 un vairāk un pārtiek tikai organiskiem produktiem, ir rūpīgi jākopj. Tāpēc man viņiem ir noalgoti pilnas slodzes aprūpētāji.”

Saimniecība

Aktrise Rīza Viterspūna dievina suņus. Pandēmijas laikā adoptējot vēl divus, aktrisei tagad ir pieci mīluļi – Henks, Lū, Joda, Minnija Pērla un melns labradors Mērs. Vēl viņas mazajā zoodārzā ir ēzeļi Honkijs un Tonkijs, pāris cūku, kazas un vistas.

Džeki Raseli

Meraija un viņas sunīši.

Mūziķei Meraijai Kerijai ir viena konkrēta mājdzīvnieku izvēle – Džeka Rasela terjeri. 2013. gadā viņai tie bija pieci, kas līdz ar vienu no grūtniecībām palielinājās pat līdz astoņiem. Un tie visi ir bijuši redzami sievietes mūzikas video, TV ierakstos, intervijās, ģimenes fotogrāfijās un sociālajos kontos. Šādam dzīvnieku daudzumam, protams, ir arī sava cena – aptuveni 50 tūkstoši dolāru gadā par frizēšanu vien.

Suņu ģimene

Reiz aktrise Šarlīze Terona bija astoņu suņu īpašniece, kuri 30 mēnešu periodā cits pēc cita (dabisku iemeslu dēļ) no dzīves aizgāja. No 2011. gada aktrise ir atsākusi adopcijas procesu, un suņu ģimene atkal aug apmēros (pagaidām ir pieci). “Kas gan var būt labāks par to, ka atver durvis un tevi, neraugoties ne uz ko, sagaida draudzīgi, priekpilni purniņi?” retoriski vaicā aktrise.

Tāda pati kā Dieva mīlestība

Pēc tam kad 2014. gadā nomira mediju magnātes Opras Vinfrijas mīļotais suns Sofija, viņa secināja: “Gadiem ilgi esmu izjutusi patiesākās mīlestības veidu. Manuprāt, tā ir tāda pati kā Dieva mīlestība!” Tādēļ, lai šo mīlestību saudzētu, viņai ir pieci zelta retrīveri un trīs kokerspanieli.

Prieks un lepnums

“Es nevaru izvēlēties savu mīļāko dzīvnieku, tas būtu tāpat kā izvēlēties mīļāko bērnu. Viņi ir mans lepnums un prieks, un katrs cita iemesla dēļ,” tā savu zoodārzu ar 35 dzīvniekiem (tostarp 7 suņiem, 3 kaķiem, 6 seskiem, cūku un poniju) skaidro sabiedrības dāma Parisa Hiltone, kurai mājas pagalmā pat ir uzbūvēta mājdzīvnieku villa.

Dresēti baloži un pūdelis

Bijušais bokseris Maiks Taisons reiz varēja lepoties ar eksotisku dzīvnieku izvēli. Bet beidzamajos gados viņš ir atzinis, ka savvaļas dzīvnieku (piemēram, tīģera) turēšana ir bijusi muļķīga doma un neizglītotības sekas. Tagad viņš vairs neaudzina lielos kaķus, bet ir pievērsies pūdelim Marsam un pāris tūkstošiem baložu, ar kuriem piedalās sacensībās.