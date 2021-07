"Carnival Youth", Ozols, igauņu "Ewert and The Two Dragons" - jau šomēnes Rīgā notiks jauns festivāls

30. un 31. jūlijā Rīgā, kultūrtelpā "Hanzas perons" un "Vasaras perona" terasē, norisināsies jauns pilsētas festivāls bez distances "Var! Būt!". Tajā piedalīsies vairāk kā 20 mūziķu apvienības, ieskaitot igauņu indīroka grupu "Ewert and The Two Dragons", vācu minimālisma pianistu Niklasu Pahburgu, poproka grupu "Carnival Youth", džezfanka meistarus "Very Cool People", hiphopa mākslinieku Ozolu un elektroniskās mūzikas mākslinieci Sign Libra.