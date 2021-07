“Ja gribi saglabāt labas attiecības, tās jālolo," - kā romantiku bauda Ieva Florence-Vīksne ar vīru

Aktieru pāris apprecējās 2019. gada 9. augustā. (Foto: no privātā arhīva)

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" aktrise, modele un influencere Ieva Florence-Vīksne neslēpj, ka laiku kopā ar ģimeni cenšas izbaudīt un tālab pat mēdzot ar vīru kārtīgi izvērtēt saņemtos darba piedāvājumus. “Mēs šo laiku izmantojam, lai palīdzētu viens otram, jo aizvien aprodam ar mūsu bērniņu. Skaidrs, ka bērns nav eksāmens, bērns ir dzīve. Cenšamies šo laiku pavadīt kopā ik mīļu brīdi. Un šis mums ir pateicīgs laiks, jo Oskars var strādāt attālināti, no mājām, un mums vieglāk apvienot darāmās lietas,” pastāsta aktrise.

Taujāta, kā rūpju pilnajā laikā uztur dzirksti savstarpējās attiecībās ar vīru, Ieva stāsta: “Tur ikdienā darbs ir jāiegulda. Piemēram, Oskars man ļoti palīdz. Ļauj no rītiem pavingrot. Tas man dod enerģiju, un es varu sniegt atdevi ģimenei, un tā mēs, apmainoties ar labo, viens otram sniedzam laiku un atbalstu. To sajūt arī Leonards, un ģimenē aizvien vairojas mīlestība. Kad maziņš guļ, tad mēs ar Oskaru viens otram cenšamies pajautāt, kā otrs jūtas. Parunājamies. Kādas domas, varbūt kaut kas nomāc? Mēs visu izrunājam. Ja maziņš neiet gulēt, tad viens no mums viņu iemidzina, un atkal baudām laiku divatā. Kopā ar Oskaru priecājamies par dēla sasniegumiem – kā viņš aug un veidojas.”

“Leonardu cenšamies ņemt līdzi jebkur, bet īpaši viņam patīk pastaigas pie dabas, mežā un jūras. Cenšamies visi būt kopā ik mīļu brīdi,” atzīst aktrise. (Foto: no privātā arhīva)

13 Foto Ainiņas no aktrises Ievas Florences un viņas drauga Oskara Vīksnes ceļojumiem +9 Skatīties vairāk