"Fantastiski atkal būt uz skatuves!" - mūsu "Prāta vētra" plašajā Krievijā piepilda skatītāju pilnas zāles

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", tad koncerti Maskavā, Sanktpēterburgā, Ufā, Permā, Jekaterinburgā, Omskā un pat Tjumeņā – tāds mēnesi garš ceļojums pa plašo Krievzemi "Prāta vētrai", ko gan plašajā kaimiņzemē pazīst kā "Brainstorm", sanāca šīs vasaras sākumā, bet jau 8. jūlijā “prātnieki” uzstāsies festivālā "Atlas Weekend" Kijevā.

Latvijas populārākajai grupai izdevās izmantot brīdi, kad Krievijā bija atļauta koncertdzīve, un pulcēt skatītājiem pilnas koncertzāles, turklāt Maskavā notika pat viens "Prāta vētras" papildkoncerts! “Kā rakstīja Ziedonis – tas ir gandrīz neticami. Atgriežamies koncertdzīvē! Protams, ievērojot lokālās epidemioloģiskās normas. Pēc pusotra gada pauzes fantastiski atkal būt uz skatuves un saprast, cik svarīgi tas ir gan mums pašiem, gan publikai. Koncerti ir prieka un cerības saliņas. Bija un būs!” – pēc pirmā koncerta Maskavā "Glavklubā" savā oficiālajā "Instagram" kontā sajūsmināti ierakstīja grupa.

"Prāta vētra" Krieviju ar koncertiem apceļot paspēja laikā, kad tur vēl nebija pasliktinājusies epidemioloģiskā situācija. Tāpēc koncerti tika atļauti, skatītāji tos varēja apmeklēt bez sejas aizsargmaskām. “Koncerti notika saskaņā ar "Rosminzdrav" [Krievijas veselības ministrija – Kas Jauns] regulējumu. Krievijā tur ir diezgan stingri – ja ir kāds pārkāpums, klubu slēdz. Tagad gan atkal ar kultūras pasākumu norisi viss mainījies, jo pasliktinājusies epidemioloģiskā situācija un ierobežojumi kļuvuši stingrāki,” žurnālam "Kas Jauns" teikusi "Prāta vētras" menedžere Aija Auškāpa.

Līdz ar to var teikt, ka "Prāta vētrai" paveicās – paspēja nospēlēt visus savus koncertus, jo, piemēram, trīs nedēļas pēc latviešu viesošanās Maskavā saslimšana ar koronavīrusu Krievijas galvaspilsētā strauji palielinājās, tāpēc pilsētas mērs Sergejs Sobjaņins ne tikai izsludināja nedēļu garas brīvdienas līdz 20. jūnijam, bet tika arī noteikti jauni ierobežojumi izklaides, atpūtas un sabiedriskās ēdināšanas vietām. Turklāt Sobjaņins vēl arī noteica obligātu vakcināciju sabiedriskajā sfērā strādājošajiem, jo, pēc Sobjaņina vārdiem, inficēšanās pieaugumu skaits ir dramatisks.

Savukārt Sanktpēterburgā, kur "Brainstorm" koncertēja 13. maijā, no 17. jūnija aizliegti izklaides pasākumi sabiedriskās ēdināšanas vietās, slēgtas bērnu istabas bāros un restorānos, tiek slēgtas ēdnīcas, izņemot dzelzceļa stacijās un lidostās. No plkst. 2 līdz 6 tiek pārtraukts restorānu darbs. Tāpat noteikti ierobežojumi tirdzniecības centru darbam, bet kinoteātru apmeklētāju skaits samazināts no 75 % līdz 50 %. Masu pasākumu apmeklētāju skaits nedrīkstēs pārsniegt 3000, un sejas masku nēsāšana ir obligāta.

