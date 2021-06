"Cenšos atcerēties, kā lietot" - Vils Smits iepriecina fanus ar video no sporta zāles

Pēc karantīnas dēļ ievērotā ilgstošā pārtraukuma 52 gadus vecais Vils Smits beidzot atkal apmeklējis sporta zāli. Viņš sociālajos tīklos ievietojis komisku video, kas licis faniem pasmaidīt.

Filmu “Vīri melnā”, “Neatkarības diena” un “Es, Robots” zvaigzne raksta: “Mēģinu atcerēties, kā izmantot sporta zāli pēc karantīnas.” Video fragmentā redzams, ka aktieris cenšas pavingrot uz dažādiem trenažieriem. Komentārā pie klipa viņš pierakstījis: “Jūtu dedzinošu sajūtu vietās, par kurām es pat nezināju.” Videoklips nepilnas dienas laikā saņēmis vairāk nekā 2,3 miljonus novērtējumu “patīk”.



Vils Smits parādījis arī neizdevušos fotogrāfiju no sporta zāles. Tajā aktieris, saņēmis visus spēkus, cenšas trenēt vēderpresi, ar kājām cieši spiežot bumbu. Pie fotogrāfijas viņš pierakstījis lūgumu faniem: “Jūs tikai neiefotošopējiet mani visādās šaubīgās situācijās.” Protams, ka daļa no 53,9 miljoniem sekotāju uztvēruši to kā ideju un izdarījuši tieši pretējo.

Viņi izgriezuši aktiera fotogrāfiju no sporta zāles un iefotošopējuši to prātam visneaptveramākajās situācijās. Fani atainojuši, kā viņš ar reaktīvo krēslu paceļas gaisā un ar kājām met bumbu basketbola grozā, katapultējas no lidmašīnas, vizinās atrakciju parkā un pat dzemdē, klātesot ārstu komandai. Fani ļāvušies savu ideju lidojumam un ar vislielāko prieku paspēlējušies ar aktiera bildi. Savukārt foto jokus, kas aktierim pašam iepatikušies, viņš pats publiskojis savā lapā.