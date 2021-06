No Ērika Kleptona novērsušies draugi, jo viņš ir citos uzskatos par vakcināciju

Dziesmas “Layla” radītāja vārds nonācis ziņu virsrakstos, jo viņš ir vienos uzskatos ar kolēģi mūziķi Vanu Morisonu, kurš ir pret Covid-19 vakcināciju. Kleptons publiski apšaubījis koronavīrusa vakcīnas ieguvumus, jo pats pēc “AstraZeneca” potes piedzīvojis “katastrofālas” blaknes. Taču vairāki viņa ilggadējie slavenie draugi nespēj pieņemt atšķirīgu viedokli vakcinēšanās jautājumos un ir no viņa novērsušies.

“Esmu centies sazināties ar vairākiem kolēģiem mūziķiem,” Kleptons izteicies “YouTube” runas brīvības kanālā “Oracle Films”. “Viņi vairs par sevi neliek manīt. Mans tālrunis bieži vairs neiezvanās. Es vairs nesaņemu daudz īsziņu un e-pastu. Tas ir ļoti jūtams.”

Kleptons apgalvo, ka jūtas draugu “atstumts”.

Stāstot par savu vakcinācijas pieredzi, 76 gadus vecais mūziķis piebildis: “Mani bija bail, ka es vairs nekad nevarēšu spēlēt ģitāru.”

Vakcīnas pirmo devu Kleptons saņēmis februārī. Pēc tam viņš desmit dienas cietis no spēcīgām blaknēm. Sešas nedēļas vēlāk mūziķim veikta otrā pote. “Manas rokas vienu brīdi nejuta pilnīgi neko, citā – burtiski dega. Aptuveni trīs nedēļas no tām nebija nekādas jēgas. Man bija bail, ka es vairs nekad nevarēšu spēlēt,” atzinies Kleptons. Mūziķis norādījis, ka cieš no perifērās neiropātijas un viņam pat nevajadzētu tuvoties adatai. Taču viņu pārliecinājuši, ka vakcīna ir droša visiem. Viņš uzskata, ka ar vakcinācijas “propagandu” ievērojami tiek pārspīlēts ar izteikumiem par tās drošību.