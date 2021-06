Pirms kāzām notikusī telefonsaruna ar bijušo draudzeni princi Hariju novedusi līdz asarām

3 Foto Prinča Harija un Meganas Mārklas kāzu oficiālie foto

Princim Harijam bija divas nopietnas attiecības pirms Meganas

Prinča Harija pirmās plaši apspriestās attiecības bija ar Zimbabves uzņēmēja meitu Čelsiju Deiviju. Pāris sāka satikties 2004. gadā, kad vēl bija studenti. Harijs un Čelsija vairākkārt šķīrās un atkal salaba, līdz 2010. gadā nolēma savām romantiskajām attiecībām pielikt punktu uz visiem laikiem. Čelsija bija lūgto viesu skaitā Harija brāļa prinča Viljama kāzās 2011. gadā, taču romantiskās attiecības pāris pēc tam vairs neatjaunoja.

Čelsija Deivija iziet no savām mājām Londonā, lai dotos uz prinča Viljama un Keitas Midltones kāzu ceremoniju Vestminsteras abatijā 2011. gada aprīlī. (Foto: Ikon Pictures/Shutterstock/ Vida Press)

2012. gadā Harijs sāka satikties ar aktrisi un sabiedrības dāmu Kresidu Bonasu. Abus iepazīstinājusi prinča māsīca princese Eiženija. Pāris bija kopā divus gadus un 2014. gadā izšķīrās.

Deivija un Bonasa attiecības pārtraukušas līdzīgu iemeslu dēļ – viņām nepatika pastiprinātā mediju uzmanība, kas bija neizbēgama, ja satiecies ar princi. Čelsija savulaik arī atzinusi, ka nav gatava būt par prinča sievu, ņemot vērā to slogu, ko šis statuss nes sev līdzi.

Karaļnama biogrāfs Roberts Leisijs izteicies, ka Kresida pieņēmusi lēmumu pārtraukt attiecības pēc tam, kad redzējusi Viljama un Ketrīnas vizītes Jaunzēlandē apspoguļojumu, kurā viņi bija devušies kopā ar nepilnu gadu veco dēlu Džordžu. Kresida bijusi “šausmās” par redzēto. Autors izdevumam “Daily Star” norādījis: “Tas nebija veids, kā viņa gribētu izbaudīt laiku ar astoņus mēnešus vecu dēlu, viņa ar nožēlu to paskaidrojusi Harijam.”

Neatkarīgi no tā, ka romantiskās attiecības ar Hariju bija pārtraukušas abas viņam nozīmīgās meitenes, viņas bija lūgto viesu skaitā Harija un Meganas kāzās.

Kresida Bonasa, apmeklējot prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas Vindzorā 2018. gada maijā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Pirms kāzām Harijam bija asaru pilna saruna ar Čelsiju Deiviju

Pirms salaulāšanās ar Meganu Mārklu princis Harijs esot sazvanījies ar Čelsiju – partneri, ar kuru viņu savulaik vienoja visilgākās romantiskās attiecības.

“Tā bija viņu beidzamā saruna, kurā abi atskārta, ka Harijs dodas tālāk,” kāds anonīms paziņa norādījis izdevumam “Vanity Fair’. “Čelsija par to visu bija ļoti emocionāla, viņa raudāja un pat nevēlējās apmeklēt kāzas. Tomēr beigu beigās viņa uz tām aizgāja un apsolīja Harijam, ka necentīsies ielauzties ballītē.”

Ko Čelsija un Kresida dara tagad?

Lai gan Harija attiecības ar Čelsiju un Kresidu savulaik bija ļoti atbalstītas un akceptētas, visi trīs ir devušies tālāk savās dzīvēs.

Čelsija Deivija šobrīd ir uzņēmēja, un vada pati savu kompāniju "AYA", kas pārdod ētiski iegūtus dārgakmeņus. Kompānija ir saistīta arī ar tūrismu un nodrošina klientiem luksusa ceļojumus uz Āfriku, kas ir Čelsijas dzimtā zeme. Kas attiecas uz privāto dzīvi, Čelsija nevēlas to publiski iztirzāt. 2020. gadā izdevumam “Tatler” viņa norādīja, ka ar kādu satiekas, bet nav zināms, vai viņi aizvien ir kopā.

Pērn notikušajā intervijā viņa norādīja: “Esmu ļoti laimīga tur, kur es šobrīd esmu. Esmu laimīga par visu. Āfrikā daru kaut ko tādu, kas ir tuvs manai sirdij un esmu sajūsmā par to, kāds ir mans redzējums un ko tas radīs. Viss perfekti sastājas savās vietās.”

Savukārt Bonasa turpina aktrises gaitas. Pēc šķiršanās no Harija viņa ir piedalījusies dažos TV šovos, filmās un teātra uzvedumos. Šobrīd Kresida ir precējusies ar nekustamo īpašumu investoru Hariju Ventvortu-Stenliju. Bonasa un Ventvorts-Stenlijs bija pāris jau studiju gados. Šīs attiecības izira, kad pēdējais no viņiem gadu pavadīja Argentīnā. Pāris atjaunoja attiecības pēc tam, kad Kresida bija izšķīrusies no prinča un 2020. gada jūlijā viņi apprecējās.