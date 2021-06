Ralfu Eilandu pēc publiskā koncerta apvaino diskriminācijā pret nevakcinētajiem

Svētdien "Hanzas perona" terasē notika Ralfa Eilanda un Kaspara Breidaka koncerts "Mēs jūs mīlam: Pilotprojekts" ar vairāku Latvijas skatuves zvaigžņu līdzdalību. Šī izrāde bija viens no sešiem pilotprojektiem, kura mērķis bija pārbaudīt digitālā Covid-19 sertifikāta lietošanu, kā arī gaidāmos publisko pasākumu atvieglojumus. Pasākumu varēja apmeklēt tikai tie skatītāji, kas ir vakcinēti pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas, kā arī tie, kas ir pārslimojuši Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā, turklāt pasākuma teritorijā apmeklētājiem nebija jāievēro divu metru distance un jānēsā sejas maskas.

Kurš vairāk diskriminēts?

Kad tika izsludināta šī pasākuma biļešu pārdošana, daudzi pauda sašutumu, ka iespēja apmeklēt koncertu ir tikai vakcinētajiem. Aizgāja pat tik tālu, ka Ralfu Eilandu publiski apvainoja diskriminācijā, atradās pat tādi, kuri mūziķim ne tikai bruka virsū par šādu rīcību, bet pat draudēja, ka vairs nekad, nekad neapmeklēs viņa koncertus.

“Ne jau es, ne Kaspars izlēmām, ka uz mūsu koncertu drīkstēs nākt tikai un vienīgi vakcinētie un Covid-19 izslimojušie. Vienkārši mums piedāvāja iespēju uzstāties ar šādiem nosacījumiem, un kultūras nozares atdzimšanas vārdā mēs tiem piekritām un bijām gatavi izmēģināt,” portālam Jauns.lv teic Ralfs Eilands, kas ir sašutis, ka viņam pārmet iedzīvotāju diskrimināciju: “Man, džekam, kurš jau no gada sākuma aktīvi centās panākt, lai kultūras nozare varētu atsākt darbību, tagad pārmest par diskrimināciju?

Tas ir smieklīgi! Man un maniem kolēģiem pusotru gadu tika liegts legāli strādāt, kurš tad te ir vairāk diskriminēts?!

Tie, kas man ko tādu pārmet, padomājiet par to! Kultūras nozare sabiedrības veselības vārdā uzņēmās sitienu uz sevi un vairāk nekā gadu bija uz pauzes. Tagad ir dota iespēja legāli atsākt darbu. Un, ja atrodas tādi, kas nevēlas to izmantot, nevēlas rīkoties sabiedrības veselības vārdā, ko es varu teikt – paši vainīgi! Es izmantoju šo iespēju, ko sniedz demokrātiska valsts. Ja kāds man to pārmet, sakot, kāpēc tu, smurguli, to dari, tad īsti normāli tas nav. Nu tādā gadījumā pārmet arī luksoforam, kad tajā iedegas sarkanā gaisma.”

Ralfs uzsver – ja būtu iespēja, viņš koncertā ielaistu visus skatītājus bez ierobežojumiem. “Es gribu, lai dzīve atgriežas normālās sliedēs pilnīgi visiem. Bet šī brīža situācija to vēl neļauj. Labi, ka vismaz atļauts ir šāds formāts, un man jārīkojas pēc noteikumiem. Es to daru, bet tā vietā, lai sabiedrība priecātos, ka kultūras dzīve atsākas, man vēl pārmet, ka es kaut ko diskriminējot.”

Kolēģi atbalsta

Un kāda ir citu mūziķu reakcija? Vai nav izskanējuši pārmetumi no citiem skatuves māksliniekiem, ka Eilands šķeļ sabiedrību, bet viņi paši uzstāsies tikai tad, ja uz koncertiem varēs ierasties visi, nešķirojot publiku vakcinētajos un nevakcinētajos?

“Protams, ir arī kolēģi, kuri nevēlas vakcinēties. Taču viņi ir pārsteidzoši saprotoši, kad saku, ka tikai ievēroju valdības izstrādātos noteikumus. Jā, pats esmu potējies un uzskatu, ka tā ir vislabākā lieta, ko var izdarīt paša un sabiedrības labā, un ka vienīgi tā var uzvarēt pandēmiju, taču nevienu uzstājīgi neaicinu vakcinēties. Nevakcinētie kolēģi man vēl veiksmi, teic, lai man izdodas. Ir neizsakāmi liels atbalsts. Piemēram, paši redzējāt, ka izrādē uzstājās pat Lauris Reinis un Edavārdi. Ja ikdienā man viņiem būtu jāmaksā milzu honorārs, tad šoreiz viņi piekrita piebiedroties bez atlīdzības. Šis bija pasākums, uz kuru varēju sarunāt pievienoties skatuves kolēģus vienkārši idejas vārdā. Viņi ar lielu prieku atsaucās muzicēt, jo paši taču ir noilgojušies pēc skatuves, pēc dzīvas, reālas publikas,” uzsver Ralfs Eilands.