Kristīne Garklāva apceļos valsti īsfilmu ciklā "Atrastā Latvija"

Dokumentālo īsfilmu cikls "Atrastā Latvija", veidots Kultūras ministrijas informatīvās kampaņas “Atrastā Latvija” ietvaros, vēstīs par nesen Latvijā izveidotiem septiņiem jauniem kultūras mantojuma tūrisma ceļiem, kuros apskatāmi 60 dažādi no jauna izveidoti vai atjaunoti kultūrvēstures un dabas objekti – tas būs Jēkaba ceļš, Māras ceļš, Baltijas ceļš, Līvu ceļš, Gaismas ceļš, Brīvības un Daugavas ceļš - katram no tiem ir savi stāsti, kurus būs iespējams izzināt, izstaigājot tos kopā ar TV personību un dabas pētnieci Kristīni Garklāvu, kura ir arī dokumentālo īsfilmu cikla “Atrastā Latvija” režisore.

"Es līdz šim vairāk brīnumus un pārsteigumus meklēju dabā, bet darbs pie jaunā raidījumu cikla par septiņiem Latvijas kultūras mantojuma ceļiem, man ir licis ar sajūsmu un iedvesmu notraust putekļus no vēstures grāmatām un atklāt tik daudz aizmirsta, nezināta, nenojausta. Tas, ko stāsta katrs no 60 objektiem, kas iekļauts vēstures vērtību kartē... ir brīnumains un liek uz mirkli apstāties un bieži elpa aizraujas. Ir tik daudz stāstu par to kā senais ar jauno sadraudzējas un tā dzīvo tālāk un stāsta vēstures liecības. Tā var būt pils, kur uz griestiem gleznotajiem putniem ir cilvēku acis, baznīca, kas viesus gaida naktīs, vai pils, kas glabā ezera noslēpumus, zvejnieki, vēja aprautām sejām, baznīca, kuras varēja nebūt. Fascinējošus stāstus stāsta cilvēki visdažādākajās Latvijas vietās un viņiem visiem acīs iedvesmas un reizē rūpju dzirksts. Mēs savos stāstos aicinām visus doties ceļā un nevis skatīties, bet arī ieskatīties!” aicina filmas režisore un stāstu stāstītāja Kristīne Garklāva.

Jau šovakar, 11. jūnijā, Kristīne Garklāva dosies iepazīt “Gaismas ceļu” (Viesojoties Alūksnē, Smiltenē, Stāmerienā, Cesvainē). Tas ir ceļš, kura pirmsākumi meklējami 14. gadsimtā, simbolizē vietu, kur kultūra, zinātne un politika ieguvušas jaunu, būtisku nozīmi. Te radies Bībeles tulkojums, veidojušās pirmās latviešu skolas, darbojušās brāļu draudzes un hernhūtieši, dzīvojuši latviešu kultūras, zinātnes un sabiedriskie darbinieki.

“Mums ir patiess prieks sadarboties ar Kultūras ministriju dokumentālā filmu cikla “Atrastā Latvija” stāstu veidošanā, lai pēc iespējas plašāku loku iepazīstinātu ar “dārgumiem”, kuri ir mums tepat blakus. Katrs no TV3 ekrānā redzamajiem stāstiem būs patiess sirds darbs gan no to veidotāju puses, gan no stāstu vietu radītājiem. Tās būs sirsnīgas tikšanās īpašās vietās visā Latvijā, kas ļaus paraudzīties mazliet tālāk, plašāk un ieraudzīt vairāk. Ar šiem stāstiem vēlamies iedvesmot skatītājus jauniem brīvdienu maršrutiem vai pat atvaļinājumu galamērķiem, atklājot Latviju no jauna septiņos patiesi unikālos kultūras mantojuma tūrisma ceļos!” aicina mediju grupas “TV3 Group” programmu direktore Latvijā Gita Pētersone-Rudzīte.