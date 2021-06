Kaislības kalnu ciematā. Seriāla "Virgin River" recenzija

Pasaulē arvien pieaugošā romantisko romānu popularitāte straumēšanas vietnei «Netflix» devusi zaļo gaismu arī TV seriālu adaptācijām. Jau iepriekš «Rīgas Viļņos» apskatījām četru draudzeņu attiecības seriālā «Saldās Magnolijas». Nu kārta līdzīgam, bet tomēr pavisam atšķirīgam attiecību stāstam seriālā «Virdžīnijas upe», kam izdotas jau divas sezonas un gaidāma trešā.

Romantikas žanra uzplaukums

Amerikāņu romantisko romānu autore Robina Karra ir viena no populārākajām savā žanrā gan ASV, gan citviet pasaulē, četrdesmit gadu laikā radījusi vairāk nekā 50 romānu. Pateicoties «Grejas anatomijas» radītājas Šondas Raimsas nesenajam «Netflix» grāvējam «Bridžertona», vietnes veidotāji uztaustījuši jaunu āderi jeb īso ceļu uz sieviešu auditoriju. Karras romānu sērija «Virdžīnijas upe» sastāv no vairāk nekā 20 grāmatām, kuru motīvi tad izmantoti TV adaptācijā. Viņas grāmatas pārdotas vairāk nekā 13 miljonos eksemplāru un ir prestižā izdevuma «The New York Times» pārdotākā romānu sērija. «Man vienmēr šķitis, ka grāmatu varoņi labi iekļautos TV adaptācijā. Esmu priecīga, ka 12 gadus pēc pirmā sērijas romāna man ir iespēja redzēt savus varoņus arī šādā formā. Es patiešām ticu, ka mums ir nepieciešami romantiski stāsti, kas paceļ un iedvesmo,» tā komentē pati rakstniece. Zīmīgi, ka seriāla pirmo divu sezonu galvenie varoņi – Mela un Džeks – ir daļēji balstīti uz rakstnieces personisko pieredzi un pārdzīvojumiem.

Daktere Kvinna mazpilsētā?

Kaut TV kritiķi «Virdžīnijas upi» salīdzina ar «Hallmark» kanāla filmām, izceļot viegli banālos sižetus par dzīves salauztiem varoņiem, kuri satiek savu otru pusi, šo sēriju sižets ir krietni svaigāks un tuvinātāks realitātei. Tā teikt, tuvāk vienkāršajiem zemes cilvēkiem, nevis izskaistinātiem vīriešiem un sievietēm prasmīgi gludinātos tērpos. Pirmkārt, sēriju darbība norit kalnainā, mežu ieskautā ciematiņā Ziemeļkalifornijā, ko mentāli gribētu tuvināt mūsu Vidzemes reģionam. Ar vienu vienīgu bāru ciemata vidū, ģimenes ārstu pensijas vecumā un, protams, makšķerniekiem meža būdiņās. Pati Karra seriāla žanru raksturo kā mūsdienīgu mazpilsētas drāmu.

Skatītājiem, kuri iemīļoja 90. gados tik populāro «Dakteri Kvinnu», šis būs patīkams jaunums.

Tātad galvenā varone ir no lielpilsētas atbraukusī medmāsa-vecmāte Mela (Aleksandra Brekenridža). Pēc piedzīvotas sava bērna nāves dzemdību laikā un traģiskas vīra bojāejas viņa nolemj sākt visu no jauna pilsētā, kurā neviens Melu nepazīst un kurā dzīve rit vienkāršāk. Viņai solīta vieta mediķu praksē pie neganta ciemata ārsta – daktera Malinsa (Tims Metsons). Malinss jau nu zina, kā ārstēt ciema iedzīvotājus, un droši vien visas pacientu vēstures skaita no galvas kopš dzimšanas. Mela, būdama progresīvi domājoša, saķeras ar dakteri ne reizi vien, jo viņš medmāsu uzskata par pasīvu palīdzi, kurai labāk pa kājām nemaisīties. Lai dzīve būtu jautrāka, ierodoties ciemā, Mela atskārst, ka skaistās fotogrāfijas no viņas meža namiņa neatbilst īstenībai. Graustu koku džungļu vidū būs krietni jāuzlabo, lai tajā dzīvotu. Melai saskrien dūša papēžos, un viņa plāno braukt atpakaļ uz pilsētu. Radikālos plānus izjauc bezgala pievilcīgais bāra īpašnieks Džeks (Mārtins Hendersons), tas pats Mereditas Grejas sirdsāķītis – ārsts Neitans Rigss seriālā «Grejas anatomija». Abi ātri vien atrod kopīgu valodu. Džeks izdomā, ka palīdzēs Melai atjaunot viņas noplukušo mājvietu, lai tikai Mela paliktu ciematā. Nav grūti uzminēt, kāpēc.

Taču lielais āķis šajā gludajā afērā izrādās fakts, ka Džeks jau gadiem tiekas ar frizieri Šermēnu (Lorīna Hemerslija), skaistu un sapucētu, bet vienkāršu sievieti, kura ir līdz ausīm iemīlējusies Džekā. Ņemot vērā to, ka Džeks ir izbijis kareivis ar posttraumatiskā stresa sindromu, viņš labprāt veldzējas erudītās un empātiskās Melas kompānijā, atstājot nedaudz provinciālo Šermēnu paēnā. Šermēna ir kā dadzis acī daktera bijušajai sievai Houpai (Anete Otūla), jo viņas māte bija iemesls Houpas un daktera laulības beigām. Starp citu, oficiāli viņi joprojām ir precējušies. Taču tieši Houpa iestājas par Melu un dara visu, lai dakteris Melu uztvertu nopietni, turklāt viņa labi redz, ka starp Melu un Džeku uzplaukušas jūtas. Džekam, kurš jau tā pamatīgi cietis, Houpa, saprotams, vēl laimes stariņu dzīvē. Pirmās sezonas noslēgumā Mela un Džeks tomēr kļūst par pāri, bet… tad pienāk otrā sezona! Šermēna gaida Džeka dvīņus un ar šo notikumu cer piesaistīt Džeku uz visiem laikiem, visādi manipulējot ar jūtām. Tomēr Džeks piekrīt uzturēt savus gaidāmos bērnus un palikt attiecībās ar Melu. Protams, šāda mīlas trijstūra spriedze nav patīkama nevienam no iesaistītajiem, un laba deva otrās sezonas aiziet šīs neziņas zīmē. Otrās sezonas noslēgumā tiek apdraudēta Džeka dzīvība, jo kāds viņu ir sadūris. Nu jau arī es kopā ar daudziem miljoniem skatītāju ar nepacietību gaidu trešo sezonu, lai saprastu, kas notika ar Džeku. Maz ticams, ka jaunās sērijas sagaidīsim agrāk par gada beigām.

Seriāla pamatā – biogrāfisks rakstnieces stāsts

Tas, kas šo seriālu padara baudāmu un skatīšanās vērtu, ir stāsta sinerģija ar rakstnieces Robinas Karras biogrāfiju. Arī viņa ir izbijusi medmāsa, kura sekoja vīram, Vjetnamas kara pilotam, uz dažādām kara bāzēm un tādēļ nespēja piepildīt savu mediķes karjeru. Taču labā ziņa ir tā, ka, cenšoties aizpildīt laiku, rakstniece sāka strādāt pie saviem romāniem. Arī Karra piedzīvojusi smagu grūtniecību, līdzīgi kā seriāla Mela. Pateicoties šim dramatiskajam cilvēkfonam, Karra saņēmusi pateicības vēstules no lasītājiem, kuri piedzīvojuši līdzīgas traģēdijas.

Seriāla režisoriem ir izdevies iemiesot izcilu ķīmiju starp Melu un Džeku gan, izmantojot asprātīgus dialogus, gan ieceļot abus varoņus teiksmainajā kalnu reģionā, kas ar savu skarbo ārieni papildina varoņu pārdzīvojumus. Vēlos īpaši izcelt Houpas un daktera Malinsa savienību, kuri seriālā reprezentē senioru paaudzi. Tomēr tie nav vis nūģīgi pensionāri, kuri ik dienas sēž pagalmos un bubina uz valdību. Houpa un Malinss, par spīti atšķirtībai, abi viens otru atbalsta un ir vitāli, sabiedriski ciemata iedzīvotāji ar savu balsi un mugurkaulu. Džeks, pretēji romantisko varoņu priekšnosacījumiem, nav maigs sapņotājs. Dažbrīd viņš pat nav patīkams cilvēks un mēdz izrādīties agresīvs un nesavaldīgs vecis. Tomēr šīs antivaroņa īpašības komplektā ar rūtainajiem flaneļa krekliem un instrumentu kasti auto bagāžniekā viņu tik un tā padara par iekārojamu vīrieti Melai un Šermēnai. Tā teikt, praktiskais princis pikapā, kura darbi iet pa priekšu vārdiem.

Džeka lomas atveidotājs Mārtins Hendersons šķiet lieliska izvēle šī tipāža reprezentācijai TV industrijā, atsaucoties uz deviņdesmito gadu Holivudas skaistuļiem. Vai atceraties visu vīriešu vīrieti Robertu Redfordu romantiskajā drāmā «Zirgu vārdotājs» un Klintu Īstvudu no «Medisonas apgabala tiltiem»? Holivudas spožo kovboju laiks ir garām, bet tas nav iemesls šāda vīrieša tēlam pazust no TV ekrāniem. Galu galā TV ir jaunais kino! Un, ja arī jūs kārojat ienirt mazpilsētas intrigu, draudzības un tradīciju pasaulē, laipni lūdzam «Virdžīnijas upē» straumēšanas vietnē «Netflix»!

Virgin River, «Netflix» / no 2019. gada 6. decembra

Producē Rouma Rota, Sjū Tenija, Kriss Perijs, Džoselins Freids.

Pirmā sērija: 2019. gada 6. decembrī.

Sēriju skaits: 2 sezonas jeb 20 sērijas.

Scenārija autori: Sjū Tenija.

Režisori: Mārtins Vuds, Geila Hārvija, Tims Metsons un citi.

Lomās: Aleksandra Brekenridža, Mārtins Hendersons, Kolins Lorenss un citi.