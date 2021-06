Internetā cilvēkus mulsina viltus Reiniks

Viltus profili sociālajos tīklos nav nekāds retums. Identitātes zagšana ir iecienīta visā pasaulē, un no tā visvairāk cieš populāri cilvēki. No krāpniekiem nav pasargātas arī Latvijas slavenības, piemēram, aizvadītajā nedēļā aktivizējies kāds “Lauris Reiniks”, kas, “aizņēmies” īstā Laura Reinika identitāti, bija uzsācis flirtu ar kādu puisi, domādams, ka tas ir sieviete. Izrādās, šis nav pirmais gadījums, kad sociālajos tīklos uzrodas kāds viltus Lauris Reiniks un ar savām izdarībām maldina cilvēkus. Žurnālam "Kas Jauns" mūziķis un aktieris Reiniks izstāsta savu pieredzi ar viltus profiliem.

Pirmais verificētais

Lauris uzsver, ka viņš ir pirmais šovbiznesa cilvēks Latvijā, kuram tika verificēti pilnīgi visi lielākie sociālie tīkli. Pie viņa vārda un uzvārda sociālajā tīklā kontā ir speciāla atzīme – zilas krāsas ķeksis –, kas apliecina, ka tas tiešām ir īstais Lauris Reiniks.

Lūk, šādi, ar zilu ķeksīti atzīmēti, izskatās verificētie Laura Reinika konti sociālajos tīklos, kas nozīmē, ka tie ir reāli. (Foto: Ekrānuzņēmums)

“Bet tas nav traucējis visus šos gadus cilvēkiem taisīt arī manus viltus kontus visos iespējamos sociālajos tīklos ar cerību, ka kāds noticēs, ka tas ir Lauris,” atklāts ir Reiniks un turpina: “Un ir cilvēki, kas arī notic un uzķeras, lai gan tagad jau diezgan ātri var atšifrēt, kurš ir falšais profils. Turklāt mēs nemitīgi ar viņiem cīnāmies, “ravējam” un ziņojam sociālo tīklu administrācijām. Šie profili tiek dzēsti, bet tad atkal parādās jauni, kas kopē informāciju, bildes, video un tekstus no maniem oficiālajiem profiliem.”

Lauris arī atklāj, ka savulaik bijis pret sociālajiem tīkliem un negribējis tiem, kā pats saka, “līst tuvumā”, līdz nācās to darīt, lai aizsargātu savu identitāti. “Draugiem.lv tomēr iestājos, jo tobrīd tur bija 17 (!) Lauri Reiniki, no kuriem neviens nebiju es pats. Reģistrējos draugos ar segvārdu, un kopā ar portāla administrāciju izravējām visus falšos Reinikus, kas tur jau bija visādus brīnumus sadarījuši un runājuši manā vārdā. Tādus, ka neomulīgi palika!”

Mēģina apkrāpt

Par pēdējām “viltus Reinika” izdarībām gan Lauris sirsnīgi smejas. “Šis gadījums patiešām bija smieklīgs, jo izskatās, ka kāds ārzemnieks, izmantojot manu vārdu un google tulkošanas servisu, mēģināja iepazīties ar kādu meiteni. Un tā beigās nemaz neizrādījās meitene, kas ir vēl komiskāk. Viņu mīlas stāsts beidzās, tā arī nesācies.”

Man instagramā piesekoja fake @LaurisReiniks un viņš izklausās ļoti izmisis 😭 pic.twitter.com/VAtoCbnneD — 🏳️‍🌈Piss Baby🏳️‍⚧️ (@mikieneietrdmv) June 2, 2021

Kādas vēl bijušas viltus Reiniku izdarības? Lauris stāsta pieredzēto: “Kāds mēģina dabūt to uzmanību, ko pats varbūt nesaņem dzīvē, citi vispār dievs vien zina, ko raksta manā vārdā. Bet reizēm ir tiešām stulbi un krāpnieciskos nolūkos veidoti profili. Rudenī un ziemā "Facebook" cirkulēja no mana oficiālā profila izkopēts video fragments, kur es dāvinu savai vecmammai televizoru. Šis falšais “reiniks” profils rīkoja visādus konkursus un spēles un solīja cilvēkiem naudu. Bet pašos pamatos tas bija, lai izkrāptu to no citiem. Skaidroju, cik varēju, lai neuzķeras uz tādiem profiliem, kur pat mans vārds nav precīzi uzrakstīts. Bet cilvēki nelasa uzmanīgi un ātrumā iesaistās. Un gaida no manis naudu. Un tie profili un konkursi nereti ir radīti un nāk no Filipīnām vai Turcijas, kur lauzītā latviešu valodā kāds kaut ko mēģina rakstīt.”

Kā pašu spilgtāko krāpšanos ar viņa identitāti Reiniks min notikumu pirms vairākiem gadiem. “Daugavpilī pēc mana koncerta viesnīcas "Latgola" atklāšanā pie manis pienāca divas bēdīgas meitenes ar ziediem. Pasniedza tos un jautāja, kāpēc es toreiz neatnācu... Es prasu: “Kur neatnācu?” Izrādās, kāds no falšajiem Reinikiem bija draugiem.lv izsludinājis, ka es meklēju meitenes videoklipam. Pretendentēm jāierodas uz provēm Rīgā ādas zābakos un ar rokudzelžiem.

Šīs meitenes no draudzenes tēva policista bija aizņēmušās rokudzelžus un brauca no Daugavpils uz Rīgu. Protams, videoklipa filmēšanas nebija.

Man tik žēl palika to meiteņu, ka es iestājos gan tajos draugos, gan arī visur citur, lai tomēr kaut nedaudz kontrolētu, kas tur notiek,” izstāsta Lauris Reiniks un uzsver, ka joprojām cīnās ar viltus profiliem, taču par tiem nesūdzas: “Tāda mums tā dzīve publiskiem cilvēkiem ir. Kāds kaut ko runā, kāds raksta, kāds mēģina izlikties par mums. Bet atcerieties, ja manam vārdam nav klāt verifikācijas ķeksīša, tas neesmu es, un neuzķerieties uz viltus Reinikiem!”

