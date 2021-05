Dženifera Anistone atzīstas, ka bijusi iemīlējusies seriāla "Draugi" kolēģī. Turklāt tas bijis abpusēji!

27 Foto Dženifera Anistone un Deivids Švimmers jeb Reičela un Ross seriālā “Draugi” +23 Skatīties vairāk

Seriālu “Draugi” dievina skatītāji visā pasaulē. Runas par iespējamu atkalapvienošanos klīda jau gadiem ilgi. Beigu beigās aktieri un seriāla veidotāji nolēma īstenot fanu kvēlo sapni, taču piekrita tikai vienai atkalatgriešanās pārraidei. 27. maijā visbeidzot tā sasniedza fanus.

Šajā epizodē visi galveno lomu atveidotāji apmeklēja filmēšanas laukumu, kas bija iekārtots uz mata kā oriģinālseriāla laikos, un dalījās atmiņās par laiku, kad strādāja pie populārā TV šova. Tieši šajā speciālizlaidumā skatītāji uzzināja, ka Dženifera Anistone un Deivids Švimmers patiešām izjutuši mīlestības jūtas viens pret otru. Abi aktieri gandrīz jau sākuši iet uz romantiskiem randiņiem dzīvē, taču beigu beigās sapratuši, ka viņu attiecībām būtu labāk palikt tikai un vienīgi draudzīgām.

“Pirmās sezonas laikā es biju kā bez prāta Dženas dēļ,” atzinies 54 gadus vecais Švimmers, uz ko viņa kolēģe atbildēja: “Tas bija abpusēji”. Taču abi aktieri apliecinājuši, ka jūtas nav pāraugušas romānā un visus gadus palikušas vienīgi draudzīgas.

Reičela un Ross seriālā "Draugi". (Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

“Kaut kādā brīdī mēs bijām stipri iemīlējušies viens otrā, bet to varētu salīdzināt ar diviem kuģiem, kas ceļā izmainījušies: viens no mums vienmēr bija attiecībās, un mēs nekad nepārkāpām robežu. Mēs pret to izturējāmies ar cieņu,” paskaidroja Deivids.

Reičela un Ross seriālā "Draugi". (Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

“Atceros, kā es reiz teicu Deividam: “Būs nepatīkami, ja mūsu pirmo skūpstu parādīs nacionālajā televīzijā”. Protams, pirmo reizi mēs viens otru noskūpstījām tajā kafejnīcā. Mēs visu savu mīlestību novirzījām Rosa un Reičelas attiecībās,” piebilda 52 gadus vecā Dženifera Anistone. Viņa arīdzan atzīmēja, ka filmēšanas pārtraukumos abi ar Švimmeru spējuši iemigt viens otra apskāvienos.

Reičela un Ross seriālā "Draugi". (Foto: ©Warner Bros/courtesy Everett Collection / Everett Collection/ Vida Press)

Iespējams, ka tieši aktieru abpusējās jūtu ķīmijas dēļ Rosa un Reičelas mīlas romāns uz ekrāniem izdevies tik patiess. Abas slavenības atzinušās, ka bijis ļoti grūti pirmo reizi noskūpstīt vienam otru filmēšanas laukumā. Abi tobrīd sajutušies ļoti neērti.

Reičelas un Rosas skūpsts seriālā "Draugi". (Foto: ddp/United Archives / Vida Press)

Seriāla “Draugi” veidotāji speciālizlaiduma laikā pārsteidza arī ar savu atklāsmi – Monikas un Čandlera savstarpējās attiecības sākotnēji bijušas iecerētas pavisam citādas. Scenāristi gribējuši, ka abi personāži pārguļ viens ar otru tikai vienu reizi Londonā. Taču skatītāju reakcija bijusi tik vētraina, ka viņi nolēmuši abu romānu uz ekrāniem paturpināt. Pateicoties šim lēmumam, skatītājus priecēja viens no spilgtākajiem ekrāna pāriem deviņdesmitajos gados.

Speciālizlaiduma laikā visi seši aktieri ne tikai dalījās atmiņā par filmēšanas laiku, bet piedalījās arī aizraujošā viktorīnā, kurā viņiem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par seriālu. Atklājās, ka vairāki no viņiem slikti atceras TV šova sižetu. Deivids Švimmers atzinās, ka 17 gadus centies atturēties no šī kulta seriāla skatīšanās vispār. Viņš pirmo reizi “iepazinies” ar seriāla sižeta līniju pēc tam, kad viņa meita kļuvusi par tā lielu fani.

Zvaigznes arīdzan atklājušas, ka reizēm tām bijuši arī lieli savstarpēji konflikti. Mets Leblanks padalījies atmiņās, ka Kortnijai Koksai vienmēr esot bijušas problēmas ar teksta atcerēšanos. Šī iemesla dēļ viņa laiku pa laikam savu sakāmo uzrakstījusi uz galda filmēšanas laukumā. Reiz Mets to ieraudzījis, bet nav sapratis, kāpēc galds ir aprakstīts, un to notīrījis. Protams, ka Kortnija par to bijusi nikna kā pūķis un pamatīgi nolamājusi kolēģi.

Speciālizlaidumā atmiņās par seriālu dalījās arī TV šova viesaktieri, atklājot skatītājiem, kādu lomu šis seriāls nospēlējis viņu dzīvēs. Kur gan vēl jūs redzēsiet, kā Fēbe uzdzied kopā ar Lady Gaga, kura it kā gājusi garām un dzirdējusi, kā Liza Kudrova trinkšķina ģitāru?

Liza Kudrova un Lady Gaga "Draugu" speiciālizlaidumā. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Vēl viena spilgta epizode no speciālizlaiduma – pašu amizantāko aktieru tērpu skate (desmit filmēšanas gadu laikā aktieri uzvilkuši visneiedomājamākos apģērbus, to skaitā arī amizantus karnevāla tērpus).

(teksta turpinājums zem attēliem)

TV šovs “Draugi” atzīts par komerciāli visveiksmīgāko komēdijseriālu visā ASV televīzijas pastāvēšanas vēsturē. Tas iemantoja kulta statusu un atstāja ietekmi uz angļu sarunvalodu, modi, mūziku un pat kafijas lietošanas paradumiem. Seriāla galveno varoņu izteiktie citāti kļuva par leģendāriem. Seriāls uz ekrāniem bija skatāms no 1994. gada līdz 2004. gadam. Kopumā uzfilmētas desmit sezonas (236 sērijas).

Speciālizlaiduma pirmizrāde notika 27. maijā. Tajā viesojās arī populāras kino un sporta zvaigznes: Džastins Bībers, Lady Gaga, Deivids Bekhems un korejiešu grupa BTS.