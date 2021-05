Kulta seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājumā atgriezīsies arī Lieliskais vīrietis

7 Foto Seriāla "Sekss un lielpilsēta" zvaigzne Kriss Nots Maiami pludmalē +3 Skatīties vairāk

Tagad gūta pavisam droša atbilde - jā!

Janvārī tapa zināms, ka reiz tik populārā "Sex and the City" ("Sekss un lielpilsēta") ērā atvērta jauna nodaļa - draudzeņu piedzīvojumi turpināsies seriālā "And Just Like That", kurā redzamas būs Sāra Džesika Pārkere, Sintija Niksone un Kristina Deivisa.

Oficiālajā preses relīzē lasāms, ka jaunais seriāls "And Just Like That" būs lūkojams "HBO Max" abonentiem, un tā veidošanā iesaistījies arī "Sex and the City" izpildproducents Maikls Patriks Kings. Jaunais seriāls balstīts uz grāmatu "Sex and the City", kā arī tik populāro seriālu.

Sākotnēji tika noliegtas runas, ka jaunajā sezonā varētu uz ekrāna būt redzams Krisa Nota atveidotais Lieliskais vīrietis, taču nu baumas, kas beidzamajā laikā aizvien pieņēmušās spēkā, radušas apstiprinājumu. Un no itin uzticama avota - par to, ka "ir sajūsmināts atkal strādāt kopā ar Krisu Notu", pavēstījis seriāla izpildproducents Maikls Patriks Kings. "Kā gan mēs varētu atvērt jaunu lappusi "Seksa un lielpilsētas" stāstā bez Lieliskā vīrieša," vaicā Kings.

Kriss Nots par Lieliskā vīrieša lomu seriālā ir ticis pie "Zelta globusa" balvas nominācijas, pēcāk šādu pašu godu guvis par dalību seriālā "The Good Wife".

Ja "Sex and the City" sekoja Kerijas, Mirandas, Šarlotes un Samantas piedzīvojumiem un dzīves izzināšanai laikā, kad viņām bija ap trīsdesmit gadu, tad "And Just Like That" stāstīs par triju piecdesmitgadniešu draudzību, priekiem un problēmām. Samantas, ko atveidoja Kima Ketrela, šķiet, draudzeņu pulciņā nebūs.

Seriālam būšot desmit sērijas, katra pusstundu gara.