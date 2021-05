Dalībai Anesī animācijas filmu festivālā pieteikts Elīnas Maliginas debijas darbs "Panic"

Filma “Panic” ir sievietes dvēseles kliedziens, provokācija par sievietes lomām. Tās animācija tapa, māksliniecei ar roku zīmējot uz drukātiem videomateriālu kadriem.

Filma “Panic” iekļauta Anesī festivāla konkursa programmas īsfilmu kategorijā, kur par balvu sacentīsies astoņi darbi. Tās autore ir Helen Ora, kura iepriekš zināma kā režisora Dž.Dž.Džilindžera piektā sieva aktrise Elīna Dzelme un farmācijas magnāta Valērija Maligina atraitne Elīna Maligina, un viņas debijas darbs tapis sadarbībā ar režisoru, producentu Reini Kalnaelli.

Godalgotā režisora Vladimira Lešcova filma “Comeback” iekļauta animācijas īsfilmu konkursa programmā, un tās apraksts ir lakonisks: “Sen zaudēta bērnības kaislība kādu dienu var atgriezties.” Leščovs bērnībā spēlēja hokeju un kaislību uz šo spēli atguva pēc brauciena uz Kanādu, kur ar šo sporta veidu nodarbojas gan mākslinieki, gan mūziķi, gan baleta dejotāji.

Kadrs no filmas "Comeback". (Foto: Publicitātes)

Anesī Starptautiskais animācijas filmu festivāls notiek kopš 1960. gada, kad animatori atdalījās no Kannām, un tas ir viens no animācijas filmu prestižākajiem un nozīmīgākajiem festivāliem visā pasaulē. Beidzamajos gados tur triumfējušas divas Latvijas filmas: Ginta Zilbaloža filma “Projām” (2019) un Ilzes Burkovskas-Jakobsenas dokumentālā animācijas filma “Mans mīļākais karš” (2020). Anesī festivāls šogad norisināsies no 14. līdz 19. jūnijam.