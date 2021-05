Zināms, cik naudas saziedots Rūdolfam Plēpim. Meita saka: "Līdzekļu aizvien nepietiek..."

Pirms mēneša Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) ar fonda "Rampa A" starpniecību vērsās pie sabiedrības ar lūgumu ziedot līdzekļus aktiera Rūdolfa Plēpja redzes rehabilitācijai. Nu pēc krietna laika un manāmas vilcināšanās no fonda "Rampa A" puses tapis zināms, cik līdz šim Plēpim ir saziedots. Tā nu "Kas Jauns" vēlējās noskaidrot, cik un vai Plēpis saņems visu viņam saziedoto naudu un cik ilgā laikā saziedotos līdzekļus aktieris varēs izlietot? Skaidrību par esošo situāciju centās ieviest fonda "Rampa A" valdes priekšsēdētāja Nacionālā teātra aktrise Anna Klēvere, un savu viedokli par esošo situāciju pauž arī Plēpja jaunākā meita Viktorija, kura pēc tēva redzes pasliktināšanās ir uzņēmusies rūpes par aktiera labklājību.

Mīklainā ziedošanas kampaņa galā?

Pāris nedēļu pēc akcijas uzsākšanas "Kas Jauns" vēlējās noskaidrot, vai leģendārajam aktierim nepieciešamie līdzekļi ir savākti? Sazinoties ar Plēpja jaunāko atvasi Viktoriju, atklājās, ka pēc vairākkārtējas interesēšanās fondā "Rampa A" viņa nav guvusi informāciju par saziedotās naudas apjomu, tikai aicināta iesniegt čekus par konkrētiem ārstēšanās izdevumiem. Arī neilgu laiku pēc ziedojumu kampaņas uzsākšanas, kad "Kas Jauns" sazinājās ar fonda "Rampa A" valdes priekšsēdētāju Annu Klēveri, tika vaicāts pēc informācijas par ziedojumiem Plēpja rehabilitācijai. Anna ieturēja nelielu pauzi un nepārprotami atbildēja: “Man nebūs komentāru šajā jautājumā.”

“Kādēļ jūs man zvanāt? Lūdzu, vērsieties pie Latvijas Teātra darbinieku savienības,” kategoriski noteica Klēvere, uzsverot, ka viņai nemaz neesot saistības ar palīdzības sniegšanu Plēpim.

Savukārt uzrunātais LTDS jaunais valdes priekšsēdētājs, bijušais Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis par ziedojumu Rūdolfa Plēpja ārstniecības izdevumiem izteicās skaidri un nepārprotami. “Savākts ir diezgan daudz, krietni vairāk, nekā viņam šobrīd vajag. Cik? Precīzi to mēs varēsim pateikt pēc konkrētā konta slēgšanas, kad tiks pārtraukta ziedojumu pieņemšana. Šobrīd tie ir jau vairāki tūkstoši…” atzina Rubenis.

Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņš gan pauda bažas, vai Plēpim vajadzētu atvēlēt visu saziedoto naudu, jo uzskatīja, ka tā varētu tikt iztērēta nelietderīgi... “Tas šobrīd ir diskutabls jautājums, kā pareizi izlietot saziedotos naudas līdzekļus. Mums ir paredzēta valdes sēde, kurā lemsim par šo saziedoto līdzekļu izlietojumu. Sabiedrības atsaucība Plēpja veselības uzlabošanai ir bijusi milzīga. Ar summu, kas šobrīd ir savākta ziedojumos, mēs varēsim palīdzēt Rūdolfam Plēpim sakārtot viņa dažas veselības problēmas. Fondam "Rampa A "un LTDS ir milzīgs prieks par līdzcilvēku atsaucību. Precīzu atskaiti par Rūdolfa Plēpja ziedojumu mēs sabiedrībai sniegsim kādā no nākamajiem "Kas Jauns" žurnāliem,” solīja LTDS jaunais valdes priekšsēdētājs.

Saziedoti četrpadsmit tūkstoši eiro

Pēc dažām nedēļām un vairākkārtējiem mēģinājumiem "Kas Jauns" izdevās atkal sazināties ar fonda "Rampa A" valdes priekšsēdētāju Klēveri, kura nu savas domas par to, vai viņai ir kāda saistība ar ziedojumu vākšanu Plēpim, mainījusi. Sarunā arī tapa zināma summa, kādu tad tautā iemīļotajam aktierim saziedojuši Plēpja talanta cienītāji. “Ziedojums uz šo brīdi ir četrpadsmit tūkstoši un divi simti divpadsmit eiro. Visi šie līdzekļi tiks novirzīti Plēpja redzes rehabilitācijai. Ņemot vērā, ka šis konkrētais ziedojums ir mērķziedojums, tas nevar tikt izlietots kādām citām vajadzībām, kā vienīgi Rūdolfa Plēpja redzes rehabilitācijai. Līdz ar to nauda nevar būt iztērēta ne dzīves apstākļu uzlabošanai, ne kādām citām vajadzībām, kuras nav saistītas ar konkrēto mērķi,” uzsvēra Klēvere. Viņa paskaidroja, ka esošā naudas summa Plēpja rīcībā konkrētajām vajadzībām būs pieejama bez termiņa. Lai nerastos liekas neskaidrības, Klēvere tāpat aicināja sazināties ar LTDS jauno valdes priekšsēdētāju Ojāru Rubeni: “Viņš gan jums pateiks tieši to pašu.” LTDS vadītājs Ojārs Rubenis šajā amatā stājies salīdzinoši nesen, tāpēc līdz šim šajā sakarā esot radušies daži pārpratumi, skaidroja Klēvere.

Nacionālā teātra aktrise Anna Klēvere ir fonda "Rampa A" valdes priekšsēdētāja. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Plēpja meita sola nepadoties

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Viktorija atzīst – gan viņa, gan Rūdis ir bezgala aizkustināti par negaidīto ziedotāju atbalstu. “Mēs nezinām īsto veidu, kā pateikties, un esam nolēmuši ar Rūdi uzfilmēt video, kurā no visas sirds teiksim paldies visiem tiem, kas atbalstīja viņu ziedojot,” saka Viktorija.

Plēpis kopā ar meitu Viktoriju un mazmeitu Mariju. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņa stāsta, ka šobrīd tēvu ved uz dažnedažādām procedūrām, ar kuru palīdzību iespējams aktivizēt redzes nervu. “Nopietnākus soļus redzes atgūšanai Latvijā nav iespējas spert, jo šeit ārsti ir nedaudz pesimistiskāk noskaņoti attiecīgajā situācijā. Taču esmu sazinājusies ar klīniku Vācijā, kurā ir iespējams veikt redzes nerva operāciju, bet tā maksā septiņpadsmit tūkstošus... Esmu apzinājusi arī ārstniecības iestādi Maskavā, ar cerību, ka tur operācija varētu izmaksāt lētāk. Es darīšu visu, lai tētim palīdzētu, un esmu neizsakāmi pateicīga ikvienam par atbalstu,” saka Plēpja jaunākā atvase.

Zaudēta redze

Tautā mīlētais aktieris Rūdolfs Plēpis žurnālam "Kas Jauns" pagājušā gada septembrī pastāstīja, ka sava 70. jubileja viņam jāsagaida bez acu gaišuma, jo aktieris pirms vairākiem mēnešiem zaudējis redzi. “Pirms trim mēnešiem pārcēlos dzīvot pie meitas, jo esmu zaudējis redzi. Kā tas bija? Pats neko nenojautu. Nekādas pazīmes par to neliecināja, ja nu vienīgi, ka man pirms tam pusgadu regulāri reiba galva. Pamodos kādā rītā, un bija tumša bilde. Nākamajā dienā devos pie ārsta. Tika veikta arī operācija. Tagad ir mazliet labāk, jo, piemēram, caur miglu savus pirkstus redzu. Skatoties uz cilvēkiem, redzu tikai apveidus, kaut kādus siluetus. Vispār ir kaut kādi uzlabojumi, arī ārsts priecājās, ka ir normalizējies acu spiediens, taču par pilnīgu redzes atgūšanu nerunā,” žurnālam pērn septembrī stāstīja Plēpis. Šobrīd viņš dzīvo kopā ar meitu Viktoriju un mazmeitu Mariju dzīvoklī Ķengaragā.

