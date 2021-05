Liktenis, kas ierakstīts zvaigznēs - astroloģi Māru Ošuroku pieminot

Lai arī Māras Ošurokas vārds nebija svešs arī līdz tam, plašāks loks viņu iepazina pirms deviņiem gadiem, kad salona "Horoskopu pasaule" astroloģe kļuva par vienu no LNT iepazīšanās šova "Precamies?!?" vadītājām. Daudzajās intervijās tajā laikā Māra ne tik deva padomus par attiecībām, bet arī atklāja savu dzīves ceļu un pieredzi. Ka tā viņai bijusi aizraujoša, liecina kaut vai fakts, ka par viņas nāvi Latvijā uzzinājām pēc Krievijas estrādes karaļa Filipa Kirkorova ieraksta "Instagram".

Aiziet mēneša laikā

“Nu kas tas par maiju? Vēl viena skumja vēsts pie manis šodien atlidojusi… Nomirusi mana pielūdzēja Māra Ošuroka no Rīgas. Šodien viņai vajadzēja svinēt 51. dzimšanas dienu. Neizturami sāpīgi, grūti apzināties, ka vairs nav ar mums delikātās, gudrās, uzmanīgās, dzīvespriecīgās Māras. Viņa vienmēr bija kā eņģelis! Ļoti interesanta personība, vienmēr cienīju viņas viedokli. Viņa nebija vienkārši žurnāliste, kas raksta par zvaigznēm, bet zināja par zvaigznēm visu, jo bija arī astroloģe un psiholoģe. 20 gadu laikā viņa par mani uzrakstījusi tik daudz labu rakstu, vienmēr bijusi mana labā Rīgas draudzene no medijiem. Baltijai raksturīgā takta izjūta mani Mārā aizkustināja vienmēr, un mēs pa šiem gadiem kļuvām par labiem draugiem. Skaistule Māra. Cik žēl… Lai gaiša piemiņa!” savā "Instagram" kontā 12. maijā vēstīja Kirkorovs, ievietojot vairākas bildes, kurā viņš redzams ar Ošuroku, kā arī daudzus žurnālu rakstus, ko latviete par viņu publicējusi. Tikai no Kirkorova sekotājiem ziņa nonāca arī Latvijas mediju telpā – gandrīz nedēļu pēc tam, kad Māras mirstīgās atliekas, kā izrādās, jau bija kremētas.

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" astroloģe un Ošurokas skolniece Guna Kārkliņa apstiprina, ka Māras aiziešana bijusi ļoti negaidīta visiem. “Cik man zināms, viņa jutās vesela, dzīvoja normālu, optimistisku dzīvi. Pēdējo reizi, kad sazinājāmies, norunājām – ļoti cerējām, ka beigsies ierobežojumi – beidzot satikties viņas dzimšanas dienā 11. maijā. Slimība sākās pēkšņi. Māra nonāca slimnīcā, kur nogulēja mēnesi un… vienā dienā aizgāja…” atklāj Guna. Ņemot vērā komentārus internetā, viņa uzsver, ka “Māras gadījums nekādā veidā nav saistīts ar Covid-19”.

Pazīstama vēl pirms raidījuma

Kā viena no ekspertēm, 2013. gadā sākot šovu "Precamies?!?". Kopā ar Binniju Ārbergu (vidū) un Loti Gediņu. (Foto: Publicitātes)

2012. gadā, sākot darboties šovā "Precamies?!?", Māra intervijā žurnālam "Rīgas Viļņi" atklāja, ka ar vārdu “horoskopi” sevi saista jau ļoti sen – vismaz kopš 15 gadu vecuma. “Tad, pateicoties kādam cilvēkam – savā ziņā arī astroloģijas fanātam –, manās rokās nonāca pirmā informācija par horoskopiem, tolaik vēl krievu valodā. Kopš tā brīža sāku rūpīgi vākt visu iespējamo literatūru, apgūt zodiaka zīmju aprakstus, pētīt savus klases biedrus un radiniekus. Diemžēl, ņemot vērā, ka tolaik informāciju un izglītību astroloģijā varēja iegūt galvenokārt tikai Krievijā, mans ceļš no horoskopiem (zīmju raksturojumiem) līdz astroloģijai (personīgo horoskopu sastādīšanai) ir bijis visai garš. 21 gada vecumā ar to sāku nodarboties nopietni – tolaik pirmajā astroloģijas salonā pie Žaklīnas Cinovskas. Nu 12. gadu man ir pašai sava firma "Horoskopu pasaule", kurā klientu skaits sasniedzis 10 000, un astroloģijas skola,” stāstīja Ošuroka, par savu specializāciju saucot astropsiholoģiju un pāru attiecības. Paralēli astroloģijai viņa vēl pirms LNT projekta nodarbojusies ar šovu vadīšanu un izklaides pasākumiem, kuru tēma pietuvināta horoskopiem. Gadu vadījusi arī radioraidījumu tiešraidē. “Gribēju kļūt par psiholoģi un daļēji, protams, kļuvu. Man likās, ka esmu vidutāja starp vienkāršo tautu un augstāko misiju.”

Ģimenes dzīve

Mārai, kas palīdzēja pāriem kārtot attiecību dzīvi, sava bija visai vētraina. Jau 19 gadu vecumā viņa kļuva par mammu meitai. “Ar meitas tēvu – pirmo vīru – man attiecības bija jau no 15 gadu vecuma. Septiņus gadus bijām draugi. Tagad esmu sapratusi, ka vienaudžu attiecības veidojas labi ja ap 30 gadiem. Kad izšķīrāmies, šķita, ka esam jau veselu stāstu nodzīvojuši. Domāju, ka vajadzīgs vecāks vīrietis, un turpmākās divas attiecības veidoju ar vīriešiem, no kuriem viens bija 17, bet otrs – 13 gadu vecāks. Ar otro 30 gadu vecumā apprecējos. Sapratu, ka vecāki vīrieši vienalga nesniedz gandarījumu. Patiesībā vecāki vīrieši der ļoti mazam procentam sieviešu. Katrā ziņā esmu pateicīga abiem saviem vīriem, ka manā dzīvē viņi bijuši, mums aizvien ir ļoti labas attiecības. Viens cilvēks ir ceļš pie nākamā,” savā dzīvesstāstā dalījās Māra. Turpmākajās attiecībās viņu apmierinājis ne kopdzīves, bet satikšanās modelis. “Tie brīži ir tādi... Ļoti īpaši! Tad jūtos kā princese. Ļauju vīrietim izpausties un rādīt visu, ko viņš ir gatavs manis dēļ darīt. Palutināt, likt justies, kā nekad agrāk vēl neesmu jutusies.”

Bizness Turcijā

Neraugoties uz savu astroloģijas skolu Latvijā, Ošuroka pirms vairāk nekā 10 gadiem atvēra savu izklaižu klubu Turcijā, Marmarisā. “Visu dzīvi biju gribējusi atvērt restorānu. Turklāt man patīk tāda sakārtoti trauksmaina dzīve ar pārmaiņām un izaicinājumiem. Turcijā saskatīju lielākas perspektīvas. Bet pamēģināju, un neizdevās, jo bizness kā jēdziens tur nepastāv,” atzina Māra. Vaicāta, kāpēc Turcija, viņa atklāja, ka uz turieni aizveduši dzīves līkloči, kuros bijis iesaistīts gan viņas bijušais vīrs, gan labākā draudzene un citi cilvēki. Nonākšana tur astroloģei izvērtusies par skarbu dzīvesskolu. “Turcija, ja vien tu nebrauc tur atpūsties, nav nekāda medus maize. Drošības likumi – nekādi, kaut arī šķiet, ka esi kūrortā un ir policija. Totāls sieviešu beztiesiskums, kā dēļ pat vari veikalā dabūt pa seju,” neslēpa Ošuroka.

Astroloģe daudz interesējusies par iepriekšējām dzīvēm. Māra bija pārliecināta, ka Marmarisā iepazinusies ar cilvēku, kas bijis viņas “iepriekšējās dzīves mamma”, un atdevusi parādu par to, ko iepriekšējā dzīvē nodarījusi savai mammai. “Pateicoties tam, ka esmu strādājusi daudzus gadus ar cilvēkiem un mēģinājusi palīdzēt, man dota iespēja sakārtot savas attiecības un iepriekšējo dzīvi,” stāstīja Māra.

Mārai dodoties ceļos, kuros arī šī dzīve, iespējams, kļūst par “iepriekšējo”, aizdomājamies, vai astroloģe nojauta, ka šīszemes gaitas viņai aprausies tik drīz. Kādreiz, vaicāta, vai arī pati dzīvo pēc astroloģiskās kartes, Māra stāstīja, ka to veido pirms būtisku lēmumu pieņemšanas, bet ne ikdienišķu jautājumu sakarā. Karte viņai arī palīdzējusi pieņemt lēmumu piedalīties šovā "Precamies?!?". Bet to, ka dzīve būs tik īsa? Vaicāta par to, astroloģe Guna Kārkliņa precizē, ka “astrologs nav zīlnieks un dzīves garumu pateikt nevar”. “Astroloģiski var redzēt, ka ir kaut kādi riski veselības, dzīvības apdraudējumam – mums katram mūžā tādi riski ir vismaz trīs. Bet par Māru nevaru neko komentēt – gan tāpēc, ka neesmu viņas karti skatījusies, gan tāpēc, ka astrologam, tāpat kā ārstam, ir ētikas kodekss neizpaust nekādu informāciju par cilvēkiem,” piebilst Kārkliņa.

Dzīvi izmaina Kirkorovs

Pēdējos gados Māras vārds izskanēja saistībā ar Filipu Kirkorovu. Būdama kvēla viņa talanta un personības pielūdzēja, astroloģe bija ieguvusi Krievijas estrādes karaļa uzticību un labvēlību. “Tas bija ļoti savāds, varētu teikt, karmisks sākums,” par to, kā 2011. gadā slavenais Krievijas dziedātājs Filips Kirkorovs ienāca viņas dzīvē, pirms sešiem gadiem žurnālam "Kas Jauns" atklāja Māra.

Māra devās līdzi Filipam Kirkorovam koncertturnejās, gatavoja par to materiālus gan Latvijas, gan Krievijas presei. (Foto: no privātā arhīva)

Pašā sākumā Kirkorovs pie Māras atnācis sapnī. “Aptuveni pirms trim gadiem man sāka rādīties dīvaini sapņi, kuros redzēju Filipu Kirkorovu un to, kā glābju viņu te no viļņiem, te no aizas malas. Man tas šķita dīvaini, jo nebiju viņa pielūdzēja. Sākumā nepievērsu šiem sapņiem uzmanību, bet pēc tam kāda mana krievvalodīgā studente, kura klausījās Filipa mūziku un lasīja ziņas par viņu, nezinot par maniem sapņiem, pēkšņi sāka stāstīt, ka Kirkorovam dzīvē ir grūts posms.

Mani kā astroloģi tas ieinteresēja, un es iedomājos, ka varbūt patiešām tas ir tāds savāds sauciens pēc palīdzības. Bet kāpēc es? Es taču par viņu neko nezinu. Tātad vajag uzzināt, – es nodomāju un paskatījos mākslinieka horoskopu. Ieraudzīju, ka patiešām viņam dzīvē ir iestājies grūts periods – gan veselības ziņā, gan privāti, ka no viņa var novērsties, ka viņam visapkārt ir dažādas intrigas. Ļoti vēlējos viņam to pateikt, palīdzēt apiet grūtības, tikai nezināju, kā viņam piekļūt, kur uzrakstīt, caur ko nodot informāciju. Sapratu: lai atrastu kopīgu valodu ar cilvēku, vajag viņu iepazīt. Sāku lasīt Filipa autobiogrāfiju un klausīties viņa mūziku. Uzzināju daudz interesanta, mainīju savu viedokli par viņu un ieraudzīju daudzas līdzīgas paralēles mūsu dzīvēs, pat privātajā jomā.”

Viens otru sargā

Māras Ošurokas pirmā liktenīgā satikšanās ar Kirkorovu bija 2011. gada 8. oktobrī, kad Maskavā notika mākslinieka jaunā albuma "DruGoY" prezentācijas pasākums un veikaliņa "Phill4You" atklāšana, uz ko Filips ieradās helikopterā. Kopš tās reizes astroloģes dzīvē sākās jauns posms. Viņa kaismīgi sekoja līdzi Filipa koncertu grafikam un izmantoja katru iespēju nokļūt dziedātāja tuvumā. “Tas, ko izjutu pēc tam, ir vārdos neaprakstāms. Divas stundas hipnozes, sajūsmas un aizkustinājuma līdz asarām,” emocijas pēc Kirkorova koncertiem aprakstīja Ošuroka, aizdomājoties, ka droši vien ne jau Filipam bijusi nepieciešama palīdzība, bet ar tiem sapņiem viņš, iespējams, Māru aicinājis uz savu koncertu, lai palīdzētu viņai. Tikšanās reizēs latviešu astroloģe savam draugam veda dāvanas – dažādus aizsardzības amuletus jeb akmeņus: viņa horoskopa zīmi sargājošo talismanu – rozā kvarcu, vēlāk – amonītu.

Māra kļuva par Kirkorova uzticamu fani, sekoja viņam no koncerta uz koncertu. Viņa rēķināja, ka trīs gadu laikā bija apmeklējusi vairāk nekā 20 Kirkorova uzstāšanās astoņās valstīs. Astroloģe bija pateicīga dziedātājam arī par to, ka viņa mūzika satuvinājusi Māru ar mammu, jo abām patikusi viņa daiļrade. Māra reiz izteicās, ka Kirkorova pirksts bijis pat tajā, ka viņa kļuva par "Precamies?!?" vadītāju. “Pēc personīgās pieredzes zinu, ka, uzvelkot slavenības apģērbu, pats kļūsti atpazīstams. Pirms diviem gadiem nēsāju dažas Filipa Kirkorova lietas, un pēc tam kļuvu par TV raidījuma vadītāju. Acīmredzot spēcīga enerģētika!” stāstīja Ošuroka.

Pēdējos desmit gadus Ošuroka paralēli astroloģijai strādāja arī žurnālistikā, kaimiņvalsts portālā worldpodium.ru veidojot materiālus par kultūras, mākslas un izklaides dzīvi Baltijā. Iegūstot Kirkorova uzticību, Ošuroka daudz aprakstīja arī “Karaļa” gaitas, pat tika uzaicināta uz Kirkorova 50. jubilejas svinībām Kremlī. Māra arī darbojās Kirkorova producentu komandā – bieži brauca komandējumos, koncertturnejās un veidoja publicitātes materiālus. “Viņš ir tas, kas mani izglāba no vientulības, ļaujot būt pašai, un deva man jaunu dzīves jēgu. Filip, paldies!!! Mīlu!!!” – publiski mēdza paust astroloģe.

Citas ziņas un notikumus lūkojiet žurnālā "Kas Jauns"!