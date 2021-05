Bībers, Rianna, Roberts Patinsons un citas zvaigznes, kas bijušas ļaunas pret pašu faniem

No brīnumbērna par dumpinieku

Džastins Bībers ar faniem Šanhajā. (Foto: CAMERA PRESS/ED/CS / Vida Press)

“Sliktais zēns”, mūziķis Džastins Bībers vairāk nekā vienu reizi ir bijis rupjš pret saviem faniem. Sava talanta cienītājiem liek gaidīt, uz pasākumiem ierodas ar kavēšanos, fanei atņēmis viedtālruni, citu nosaucis par “vali”... Tomēr visdramatiskākie notikumi ir datējami ar 2013. gadu, kad Bībers, atrodoties uz viesnīcas balkona, faniem esot fiziski spļāvis virsū. Protams, mūziķa pārstāvji notikušo noliedz, apgalvojot, ka zem balkona fani neesot stāvējuši.

Kibernoziegums

Meitene vārdā Aleksa Kārtere (16) 2014. gada maijā internetā lepojās ar fotogrāfiju no skolas izlaiduma, kurā redzama bikškostīmā, kā vizuālo izskatu bija iedvesmojis viņas autoritātes – mūziķes Riannas – zaļais tērps.

Rianna. (Foto: Picture Perfect/REX USA)

Rianna par šo fotogrāfiju paņirgājās, pārpublicējot kopā ar hiphopa apvienības "Wu-Tang Clan" simbolu un nosaucot par “izlaiduma sikspārni”. Protams, fane bija vīlusies: “Kāpēc apkaunot otru, ja pašai kas tāds ir bijis mugurā? Mūsu pozas atšķīrās, bet tērpi gan ne... Viņa nemīl fanus tā, kā pati stāsta.”

Fanu skaistuma standarti

Izrādās, arī "Maroon 5" solists Adams Levins nav tik jauks kā izskatās.

Adams Levins. (Foto: Erik Pendzich/Shutterstock)

Lielākajā diskusiju forumā "Reddit" kāds lietotājs padalījies ar redzēto – Levins atsakot autogrāfus ar paziņojumu: “Es nesniedzu autogrāfus neglītām meitenēm.”

Saraudinātājs

Ir tikai normāli, ka slavenības vēlas nošķirt savu personisko dzīvi no profesionālās. Tomēr saraudināt fanus nav varoņdarbs! Aktiera Kristiana Beila bijušais publicists un asistents Harisons Čeungs ir sarakstījis ne visai glaimojošu grāmatu par Betmena aktieri. Tajā Čeungs apgalvo, ka Beils ir ierosinājis fanu “likvidēt” un pat piedāvājis metodi – “ar skrūvgriezi cauri acs ābolam līdz smadzenēm” –, kad viņš bija atļāvies uz mājām nosūtīt vēstuli, un ir saraudinājis mazas meitenes, kad tās restorānā bija pie viņa pienākušas.

Neritmiskie aplausi

Rasels Krovs selfiju neatsaka. (Foto: ddp/INTERTOPICS/Pacific Coast Ne)

Aktieris Rasels Krovs vienlaikus saņem gan uzslavas par savu kvalitatīvi paveikto darbu, gan arī nopēlumus par slikto uzvedību un nevaldāmo, karstasinīgo temperamentu. Savas karjeras laikā viņš ir metis ar telefonu viesnīcas darbiniekam, kāvies ar savu miesassargu, bļāvis uz saviem darbiniekiem un faniem. Rasels pat ir pamanījies nolamāt veselu cilvēku pūli. 2015. gada "The Late Late Show" Krovs skatītājiem licis “aizvērties”, ja tie ar aplausiem nespēj trāpīt muzikālā priekšnesuma ritmā: “Ja aplaudējat, dariet to īstajā laikā. Ja to nespējat, vienkārši aizverieties.”

Šāviens savā kājā

Britu aktieris Roberts Patinsons sniedz autogrāfus faniem filmas "Water For Elephants" pirmizrādē Londonā 2011. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Theodore Wood / Vid)

Nav noslēpums, ka aktieris Roberts Patinsons nav sajūsmā par vampīra tēlu, kas pašu ir padarījis slavenu. Filmas "Krēsla" autori rakstnieci Stefāniju Meijeri viņš ir nosaucis par “traku” un Edvarda tēlu dēvē par depresīvu maniaku, kurš ienīst pats sevi.

Apgalvojumi, protams, sajūsmina "Krēslas" antifanus, bet nokaitinājuši pretējo nometni – paša fanus. Uguni pagalei piešauj arī aktiera ņirgāšanās par vampīru filmas faniem: “Ar ko šie cilvēki visu dienu nodarbojas?! Sēž pie datoriem un komentē visu, kas kaut nedaudz būtu saistīts ar "Krēslu".”

Šons nav eksponāts

Šons Penns. (Foto: London Entertainment/Shutterstoc)

Aktiera Šona Penna CV ir ne tikai lieliskas kino lomas, bet arī 300 piespiedu darba stundas par to, ka viņš ir atspārdījis fotogrāfu un kādā 2013. gada konferencē atņēmis fanam viedtālruni, nometis zemē un uzbļāvis: “Vai es izskatos pēc kaut kāda zoodārza eksponāta?”

Koncerts kā eksāmens

Džēreds Leto un fani. (Foto: Dave Allocca/Starpix/Shutterstoc)

Filmas "The Suicide Squad" darba grupa ir sūdzējusies, ka ar aktieri, mūziķi Džēredu Leto esot ļoti grūti sadarboties. Jau gadiem par Džēreda uzvedību sūdzas arī viņa mūzikas fani. "30 Seconds to Mars" koncertu laikā mūziķis vairākās situācijās ar mikrofonu ir iesitis faniem, bet Brazīlijā, aicinot publiku dziedāt līdzi, kādu angliski nerunājošu fani publiski pazemojis, jo viņa neesot zinājusi dziesmu vārdus.

