"Domāju, ka nevarēšu vairs spēlēt," - Ēriks Kleptons pažēlojies par Covid-19 potes sekām

Mūzikas žurnāls “Rolling Stone” ziņo, ka vēstulē itāliešu izcelsmes Londonā dzīvojošam arhitektam un filmu producentam Robinam Monotti Graciadejam (aktīvistam, kas iestājas pret “lokdaunu”), 76 gadus vecais mūziķis pastāstījis, ka viņam blaknes pēc potes bijušas “katastrofālas”, un pasūdzējies par “propagandu”, kas, viņaprāt, pārspīlē izteikumus par vakcīnas drošumu.

Vakcīnas pirmo devu Kleptons saņēmis februārī. Pēc tam viņš desmit dienas cietis no spēcīgām blaknēm. Sešas nedēļas vēlāk mūziķim veikta otrā pote. “Manas rokas vienu brīdi nejuta pilnīgi neko, citā – burtiski dega. Aptuveni divas nedēļas no tām nebija nekādas jēgas. Man bija bail, ka es vairs nekad nevarēšu spēlēt,” atzinies Kleptons. Mūziķis norādījis, ka cieš no perifērās neiropātijas un viņam pat nevajadzētu tuvoties adatai. Taču viņu pārliecinājuši, ka vakcīna ir droša visiem.

Iepriekš Ēriks Kleptons, kuram par sasniegumiem piešķirts Britu impērijas kavaliera ordenis, uzstājies pret karantīnas ieviešanu.