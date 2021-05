Eminems, Dženifera Lopesa un citas šovbiznesa zvaigznes, kas melojušas par savu vecumu

Tikai gads

24 Foto Dženifera Lopesa “American Music Awards” ceremonijas vakarā 2020. gada novembrī +20 Skatīties vairāk

Viena no izklaides industrijas lielākajām zvaigznēm – aktrise, mūziķe Dženifera Lopesa – savas karjeras sākumā bija spiesta pakļauties un piemēroties zināmam spiedienam. Viņa apgalvoja, ka ir dzimusi 1970. gadā, bet policijas iesniegumā, kas bija saistīts ar 1999. gada apšaudi naktsklubā, izrādījās, ka Dženifera ir par gadu vecāka. Tiesa, 52 gadu vecumā viņa vēl aizvien izskatās labāk par daudzām 30 gados.

Izgudrotāja

16 Foto Austrāliešu komiķe Rebela Vilsone nokritusies svarā par 30 kg! +12 Skatīties vairāk

To, ka komēdiju aktrisei Rebelai Vilsonei ir lieliska iztēle, pierāda pašas stāsti par savu vecumu un pat vārdu. Bijušais skolasbiedrs ir bijis atklātāks un medijiem paziņojis, ka aktrisi patiesībā sauc Elizabete Melānija Bounda un ka viņa ir sešus gadus vecāka, nekā pati apgalvo. Tātad dzimusi 1980. gada 2. martā, nevis 1986. gada 3. februārī. Uz to Rebela atbildēja ar ierakstu sociālajā tīklā "Twitter", ka patiesībā viņa esot 100 gadu veca nāriņa.

Aizmirsās

Reperi Eminemu neinteresē tik nenozīmīgas lietas kā paša vecums, un acīmredzot tāpēc savas karjeras sākumā –1999. gada TV personības Hovarda Sterna intervijā – apgalvoja, ka esot 24, nevis 27 gadus vecs. Tātad šobrīd svinēs 49, nevis 46 gadu jubileju.

Gandrīz 18

Aktrise Mila Kunisa ir viena no retajām, kura atklājusi, ka lomas dēļ ir apzināti melojusi par savu vecumu. Kad aktrise centās tikt pie lomas seriālā "That ʼ70s Show", viņa bija 14 gadu veca, bet producentiem iestāstīja, ka “tūlīt paliks 18”, tikai neprecizēja, kad ir “tūlīt”.

Izvairīgā

Aktrise Sandra Buloka par savu vecumu nemelo, viņas politika ir pilnībā izvairīties no šādiem jautājumiem. Lai tiktu pie lomas filmā "Love Potion #9", viņa esot apgalvojusi, ka ir vecāka, citu lomu dēļ, ka jaunāka. Un to ir darījusi tik daudz reižu, ka pašai vairs nav skaidrs, kur sākas patiesība un kur meli: “Tik daudz reižu melojot, vairs nezinu, cik veca esmu. Nosolījos vairs nemānīties, bet reiz, kad to nedarīju, tas nenāca man par labu. Līdz ar to izdomāju, ka likšu vien apkārtējiem minēt.”

Pat nejautā

Dziedātāja Sindija Laupere ir no tām sievietēm, kura cenšas pilnībā ignorēt jautājumus par savu gadu skaitu. Uz visām spekulācijām 68 gadus vecajai māksliniecei ir viena lieliska atbilde: “Atsakos atklāt savu gadu skaitli. Kas – es esmu kaut kāds auto?”

Meliem īsas kājas

Meli izklaides industrijā ir norma. Kad 2004. gadā mūzikā savu karjeru sāka mūziķis Džeims Blants, viņa ierakstu kompānija ieteica pases datiem klāt pielikt pāris gadu. Tādējādi mīlas dziesminieks tikšot uztverts nopietnāk. Un, lai gan sabiedrība melus atklāja, Blants vēl aizvien apņēmīgi turpina turēties pie paša teiktā.

Lai neizaugtu

Džesika Česteina. (Foto: Katrina Jordan/Sipa USA/ Vida Press)

Skaidrs, ka aktrises diezgan ātri “izaug” no noteiktām lomām, un, lai ar to cīnītos, aktrise Džesika Časteina atsakās atklāt savu vecumu. “Es nekad neatklāšu, cik man ir gadu. Esmu aktrise un vēlos strādāt dažādos vecumos,” neraugoties uz to, labvēļi viņas dzimšanas apliecības faktus ir apstiprinājuši – tas esot 1977. gads.

"Facebook" nodevība

Lai gan supermodele Aginesa Deina ir mainījusi savu vārdu (no Lauras Holinsas) un sevi padarījusi sešus gadus jaunāku, no pagātnes aizbēgt nevar. Viņa apgalvoja, ka modeles karjeru sākusi 18 gadu vecumā (kas jau skaitās vēlu), bet izrādījās, ka sākums ir bijis 24 gados. Par atklājumu var pateikties viņas bērnības draugiem, kuri izveidoja "Facebook" grupu ar nosaukumu Aginesa Deina, tev nav 18.