Kā šodien klājas dziedātājam Salvadoram Sobralam, kuram pēc uzvaras Eirovīzijā pārstādīja sirdi

"Man jābūt atklātam, es nezinu neko, kas šobrīd notiek Eirovīzijā," stāsta Sobrals, kurš strādā pie jauna albuma izveides. Vienīgie šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursa pārstāvji, par kuriem viņš kaut ko ir dzirdējis, ir Portugāles grupa "The Black Mamba" un Francijas pārstāve Barbara Pravi.

Daži no "The Black Mamba" grupas dalībniekiem ir labi Sobrala draugi, savukārt Pravi dzīvojot netālu no viņa Parīzes dzīvesvietas. Zināms, ka Sobrals ir precējies ar Beļģijā dzimušo, bet Parīzē dzīvojošo aktrisi Dženu Tiamu.

Pēc uzvaras Kijevā 2017. gadā Sobrals, kurš toreiz sirga ar dzīvībai bīstamu, iedzimtu sirds slimību, teica, ka "šī ir "fast food" mūzikas pasaule" un tas, ka uzvarējusi tieši viņa dziesma, ir "mūzikas uzvara".

Runājot ar BBC, viņš saka, ka joprojām turas pie saviem uzskatiem. "Es joprojām turos pie tā, ko Eirovīzijā teicu par savu dziesmu. Tā bija ļoti patiesa. Instrumenti bija īsti, balsis bija īstas, nekas nebija mākslīgs. Es domāju, ka tas aizkustināja cilvēkus," viņš saka.

Tomēr ar uzvaru arī beigusies viņa sekošana Eirovīzijas dziesmu konkursam. Sobrals norāda, ka šis konkurss ir lieliska platforma, ar kuru veicināt savu atpazīstamību Eiropas līmenī.

Pēc operācijas jūtas lieliski

Tikai septiņus mēnešus pēc uzvaras Eirovīzijā dziedātājam tika veikta sirds transplantācijas operācija.

"Man bija garš rehabilitācijas posms. Man bija jāmācās viss no jauna, jāmācās rakstīt, dziedāt. Tā bija smagākā daļa," viņš atklāj BBC, kas norāda, ka dziedātājs šodien izskatās daudz veselīgāks, nekā tolaik, kad sliktās pašsajūtas dēļ viņam pat nācās izlaist Eirovīzijas ģenerālmēģinājumu.

38 Foto Eirovīzijas 2017 uzvarētājs Salvadors Sobrals un viņa emocijas +34 Skatīties vairāk

"Es jūtos lieliski, divas reizes nedēļā spēlēju futbolu, kas ir brīnumaini. Dažreiz, kad mēs spēlējam un zaudējam, es nodomāju: "Sasodīts, mēs zaudējām", bet tad es atceros, ka varu spēlēt, un tā jau ir uzvara," komentē portugāļu mākslinieks.

Sobralam regulāri jādodas uz pārbaudēm un jālieto imūnsupresanti, lai ķermenis neatstumtu donora sirdi.

Nonākšanu un sajūtas, esot uz "nāves sliekšņa", viņš sauc par mazo noslēpumu, kuru zina tikai tie, kuri piedzīvojuši līdzīgu pieredzi.

"Es domāju, ka man ir tas mazais noslēpums, kas man palīdz būt pazemīgam un vienkārši baudīt dzīvi un darīt to, ko man patīk darīt - dziedāt," viņš stāsta.

Salvadora Sobrala jaunajam albumam, kas iznāks maija beigās, dots nosaukums "bpm" jeb "beats per minute" (sitieni minūtē). Tas būs viņa ceturtais mūzikas albums. "Dziesmas ir manas, tāpēc tie ir mani sirds sitieni minūtē," viņš stāsta.

"Māsa saka, ka viņai šķiet, ka šis albums ir mans pirmais nobriedušais albums. Viņa ar to lepojas. Viņas viedoklis man ir vissvarīgākais," norāda Sobrals. Tieši viņa māsa Luisa sakomponēja Eirovīzijas uzvaras dziesmu "Amar Pelos Dois". Pēc tam, kad tika pasludāta Portugāles uzvara, Sobrals uz skatuves kāpa un dziesmu izpildīja kopā ar viņu.

Salvadors Sobrals kopā ar māsu Luisu (Foto: AFP/Scanpix)

Lielākā daļa jaunā albuma dziesmu ir portugāļu valodā, dažas - spāņu un angļu valodā. Sobrals pusaudža gados dzīvoja Kalifornijā, ar ko arī izskaidrojama viņa perfektā angļu valoda.

Viņš atklāj, ka nerada mūziku, lai izpatiktu publikai. "Tad es labāk strādātu kafejnīcā, nekā darītu to," viņš nosaka.

Gaida Covid-19 vakcīnu

Sobrals stāsta, ka jau izslimojis Covid-19. Imūnsupresantu dēļ viņa ķermenim neesot spēcīga imunitāte. Covid-19 viņš izslimojis viegli - vien ar galvassāpēm un ožas zudumu.

Šobrīd mūziķis gaida uzaicinājumu uz Covid-19 vakcīnu. "Iepriekšējā reizē, kad pārbaudīju, manī joprojām bija nedaudz antivielu, bet ārsts sacīja, ka manā gadījumā potēties būtu laba ideja," viņš stāsta.

Saistītās ziņas Eirovīzijas uzvarētājam Portugālē veikta sirds transplantācija Smaga atkarība, problēmas ar psihi un bezdarbs: kā dzīvo "Eirovīzijas" uzvarētājs Aleksandrs Ribaks Oficiāli atklāts 65. starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss