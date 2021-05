Nedēļas jaunumi "Tet+" - seriāls par advokātiem un jauniešu drāma par dzīvi un hokeju

Hokejs un sapņi

Gatavojoties pasaules ledus hokeja čempionātam, kas maija otrajā pusē sāksies Rīgā, fani var iesildīties, lūkojot filmu "Bars" ("Smečka").

Dāvids ir talantīgs 16 gadu vecs vārtsargs, kuram tikko diagnosticēts diabēts, un tas var apdraudēt viņa hokejista karjeru. Vienlaikus sportiskais pusaudzis ar ģimeni pārceļas uz jaunu mājvietu Čehijas pilsētā Zlīnā, un tur Dāvids pievienojas jaunai hokeja komandai "Vilki".

Foto: Publicitātes

Jaunietim ir tikai viens sapnis – tapt par komandas pirmo vārtsargu, taču viņš kļūst par autsaideru un saskaras ar vienaudžu vardarbību, kas iegūst arvien lielākus apmērus. Protams, ir arī meitenes… Dažas no viņām lūkojas tikai pēc populārākā hokeja spēlētāja, bet ir arī tādas, kuras redz cauri hokejistu uzliktajai mačo maskai. Epizodiskā lomā hokeja federācijas inspektora tēlā iejuties pazīstamais Latvijas sporta žurnālists Armands Puče. Filmā piedalās arī slavenais čehu hokejists Dominiks Hašeks. Čehu, slovāku un latviešu kopproducēto filmu skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" čehu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.

Dziesma un mīla

"Mīlas dziesma" ("Country at Heart") stāsta par kantri dziedātāju, kas satiekas ar dziesmu autoru no Našvilas.

Viņam šobrīd ļoti nepieciešama iedvesma. Kopā strādājot, radot mūziku un rakstot dziesmu, viņu abu darbs kļūst gana sarežģīts, bet rezultāts – ražīgs. Rodas gan populāra dziesma, gan patiesa mīlestība. Romantisko drāmu "Mīlas dziesma" skatieties "Tet+ Kino".

Drāma Abigeilas dzīvē

Seriāla "Ģimenes likumi" ("Family Law") galvenā varone ir Abigeila Bianči – labi apmaksāta advokāte.

Viņai ir jauka ģimene – vīrs, meita un dēls. Pēc tam, kad Abijas vīrs viņu dzeršanas dēļ padzen no mājām, viņa uzdzīvi turpina, iereibusi ierodas tiesā un pat pamanās nejauši apvemt kādu vīrieti. Sods ir skarbs – Abigeila tiek atstādināta, viņai tiek uzlikts naudas sods un par advokāti viņa varēs turpināt strādāt vien pēc gada, kad būs izturējusi pārbaudes laiku pie kāda no juristiem. Ir tikai viens cilvēks, kurš šajā situācijā ir gatavs uzticēties Abigeilai un uzņemties risku – Harijs Svensons. Viņš ir Abigeilas tēvs, kurš meitu un viņas māti (ar ļoti sarežģīto raksturu) pameta, kad viņai bija vien septiņi gadi.

Abigeilas lomā - Džūela Steita. (Foto: Epitome/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

Tagad Abijai ir jāstrādā ne tikai pie sava tēva, bet arī kopā ar pusbrāli Danielu no Harija otrās laulības un pusmāsu Lūsiju no Harija trešās laulības. Abigeilu jaunajā darba vietā sagaida ļoti interesanti notikumi… Savā pirmajā lietā viņa projicē pašas problēmas uz klienti un pierunā viņu iesūdzēt spermas donoru par uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Viņai ir jācenšas tikt galā ar savu dzīvi, vienlaikus domājot par ģimeņu saitēm trīs dažādos līmeņos: citu cilvēku ģimenēm saistībā ar darbu, savu ģimeni, kurā viņa ir dzimusi, un ģimeni, kurā viņa izmisīgi vēlas atgriezties. Abijai ir sevi no jauna jāpierāda ne tikai tiesību jomā, bet arī jāveido attiecības ar jauniegūtajiem radiniekiem, kurus viņa tik tikko pazīst. Vislielākais izaicinājums viņai ir strādāt pie vīrieša, uz kuru viņa visu mūžu ir turējusi aizvainojumu.

Kanādiešu seriālu skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" latviešu vai angļu valodā.

Jaunā Tet+ izklaides platforma, kas aizstāj Shortcut lietotni, ir Baltijā pirmā pasaules līmeņa televīzijas, filmu un seriālu platforma. Tet+ ļauj katram skatītājam pašam izvēlēties savām interesēm un vajadzībām piemērotākos TV kanālus no vairāk nekā 70 kanālu plašā piedāvājuma, kā arī tos apvienot ar filmu un seriālu straumēšanas pakalpojumu. Tāpat kā Shortcut, arī Tet+ joprojām saglabā atsevišķa filmu un seriālu abonementa izvēles iespēju, kā arī nodrošina atsevišķu jaunāko kino filmu nomu.