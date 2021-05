17. maija jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1867. gadā Vilis Olavs (Vilis Plute) - teologs, skolotājs, "Pēterburgas Avīžu" un "Balss" politiskais redaktors, Latviešu bēgļu centrālkomitejas pirmais priekšsēdis (miris 1917. gadā).

1894. gadā Jānis Sudrabkalns (Arvīds Sudrabkalns) - latviešu literāts, dzejnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis (miris 1975. gadā).

1900. gadā Herberts Cukurs - latviešu lidotājs un Arāja komandas dalībnieks (miris 1965. gadā).

1944. gadā Uldis Bērziņš - dzejnieks, atdzejotājs.

1951. gadā Gunārs Ķirsons - AS "Lido" īpašnieks un padomes priekšsēdētājs.

1953. gadā Maija Laukmane - dzejniece.

1958. gadā Zintis Ekmanis - bijušais bobslejists, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs.

1965. gadā Ģirts Krūmiņš - Jaunā Rīgas teātra aktieris.

1966. gadā Juris Ādamsons - Latvijas Nacionālās operas solists (baritons).

Jubilāri pasaulē

1749. gadā Edvards Dženners - angļu medicīnas pētnieks (miris 1823. gadā).

1836. gadā Vilhelms Šteinics - austriešu šahists, pirmais oficiālais pasaules čempions šahā (miris 1900. gadā).

1868. gadā Horess Eldžins Dodžs - amerikāņu autoražotājs (miris 1920. gadā).

1873. gadā Anrī Barbiss - franču rakstnieks un žurnālists (miris 1935. gadā).

1904. gadā Žans Gabēns - franču aktieris (miris 1976. gadā).

1936. gadā Deniss Hopers - amerikāņu aktieris (miris 2010. gadā).

1946. gadā Udo Lindenbergs - vācu mūziķis.

1949. gadā Bils Brafords - angļu mūziķis ("Yes").

1956. gadā Šugars Rejs Leonards - amerikāņu bokseris, 1976. gada olimpisko spēļu čempions, pirmais boskeris, kas karjerā nopelnījis 100 miljonus ASV dolāru.

1956. gadā Bobs Segets - amerikāņu aktieris ("Pilna māja").

1958. gadā Pols Di'Anno - angļu dziedātājs ("Iron Maiden").

1961. gadā Enja - īru dziedātāja un dziesmu autore.

1965. gadā Trents Reznors - amerikāņu mūziķis ("Nine Inch Nails"), divu "Oskaru" un "Grammy" balvas ieguvējs.

1966. gadā Denijs Menings - amerikāņu basketbolists, tagad treneris.

1970. gadā Džordans Naits - amerikāņu dziedātājs ("New Kids on the Block").

1971. gadā Maksima - Nīderlandes karaliene.

1973. gadā Džošs Homs - amerikāņu rokmūziķis ("Queens of the Stone Age").

1974. gadā Andrea Kora - īru dziedātāja ("The Corrs").

1982. gadā Tonijs Pārkers - franču basketbolists, četrkārtējs NBA čempions, 2013. gada Eiropas čempions.

1988. gadā Nikija Rīda - amerikāņu aktrise, modele un dziedātāja.

Notikumi Latvijā

1996. gadā Ministru kabinets izbraukuma sēdē pieņem lēmumu par brīvās ekonomiskās zonas izveidi Liepā.

1999. gadā savienības "Latvijas ceļš" izvirzītais Valsts prezidenta amata kandidāts satiksmes ministrs Anatolijs Gorbunovs paziņo, ka ir gatavs kandidēt uz Valsts prezidenta amatu.

2000. gadā Rīgā viesojas Zviedrijas Karalistes ārlietu ministre Anna Linda.

2001. gadā Rīgā, Raiņa kapos, tiek atklāts aktiera Harija Liepiņa kapa piemineklis.

2005. gadā tiek atklāta jauna prāmju līnija, kas savieno Ventspili ar Mentu Sāremas salā, Igaunijā.

2007. gadā Saeima galīgajā lasījumā pieņem likumu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu.

Notikumi pasaulē

1590. gadā par Skotijas karalieni tiek kronēta Dānijas Anna.

1792. gadā tiek dibināta Ņujorkas fondu birža.

1809. gadā Francijas imperators Napoleons pavēl iekļaut Pāvesta valsti Francijas impērijā.

1846. gadā Adolfs Sakss patentē saksofonu.

1860. gadā tiek dibināts Vācijas futbola klubs "TSV 1860 München".

1902. gadā grieķu arheologs Valerijs Staiss atklāj Antikiteras mehānismu - antīku mehānisku datora analogu.

1940. gadā Otrajā pasaules karā Vācijas armija ieiet Briselē.

1954. gadā ASV Augstākā tiesa anulē 1896. gada lēmumu, ka izglītībai ir jābūt "vienlīdzīgai, bet nošķirtai", tādējādi aizliedzot rasu segregāciju valsts skolu sistēmā.

1970. gadā norvēģu ceļotājs Tūrs Heijerdāls Marokā uzsāk peldējumu pa Atlantijas okeānu ar papirusa kuģi "Ra II".

1974. gadā 32 cilvēki iet bojā un simtiem tiek ievainoti, kad Īrijas galvaspilsētas Dublinas centrā sprāgst trīs automašīnās ievietotas bumbas.

1987. gadā Irākas iznīcinātājs "F-I Mirage" izšauj divas "Exocet" raķetes uz Persijas līcī patrulējošo amerikāņu kuģi "USS Stark", nogalinot 37 jūrniekus un vēl 62 ievainojot.

1995. gadā pēc 18 gadus ilga darba Parīzes mēra amatā Žaks Širaks kļūst par Francijas prezidentu.

2002. gadā Vācijas parlaments atļauj tikt apžēlotiem apmēram 50 000 vīriešu dzimuma gejiem, kurus viņu seksuālās orientācijas dēļ bija notiesājuši nacisti.

2004. gadā Masačūsetsa kļūst par pirmo ASV štatu, kas legalizē viendzimuma laulības.

2006. gadā Romāno Prodi kļūst par Itālijas premjerministru pēc sīvā cīņā izcīnītās uzvaras vēlēšanās pār Silvio Berluskoni. Šī bija sīvākā vēlēšanu cīņa valstī kopš 1945.gada.

2011. gadā pirmo reizi kopš Īrijas neatkarības pasludināšanas 1922.gadā to apmeklē Lielbritānijas monarhs - karaliene Elizabete II.

2016. gadā piedaloties dažiem simtiem cilvēku, Kosovas galvaspilsētas Prištinā notiek valsts vēsturē pirmais praids.