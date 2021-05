Vēstule pudelē, kas izmesta pāri "Titānika" bortam īsi pirms nogrimšanas, samulsina zinātniekus

Tajā rakstīts: "Es iemetu šo pudeli jūrā Atlantijas okeāna vidū. Pēc dažām dienām mēs ieradīsimies Ņujorkā. Ja kāds to atrod, pastāstiet par to Lefebvres ģimenei Liévin."

Īsi pirms pusnakts nākošajā dienā kuģis uzskrēja aisbergam un agrā rītā nogrima. Matilde, trīs viņas brāļi un māte Mērija nekad vairs netika redzēti, bet 105 gadus vēlāk zīmīte, kuru acīmredzot parakstījusi Matilde, tika atrasta Kanādas pludmalē.

"Pudele varētu būt pirmais "Titānika" artefakts, kas atrasts Amerikas piekrastē," sacīja vēsturnieks Maksims Gohjē. Tagad zinātnieki pārbauda noslēpumaino dokumentu, lai noskaidrotu, vai tas tiešām ir īsts.

Vēstures un arheoloģijas profesors Nikolas Budrī no Kvebekas universitātes "University of Quebec at Rimouski", kurš šobrīd pēta atradumu apgalvo, ka tas tiešām varētu būt reāli: "Apsverot vairākas iespējas, visas šķiet vienlīdz interesantas un savā veidā īstas".

To varēja uzrakstīt Matilde uz "Titānika" klāja, vai arī to uzrakstītja kāds cits viņas vārdā. Tas varētu būt joks, kas uzrakstīts īsi pēc traģēdijas, vai arī tas varētu būt tapis mūsdienās."

Doktors Budrī ar kolēģiem veic pudeles un zīmītes rūpīgu izpēti: "Pelējums un zīmes uz pudeles, kā arī ķīmiskais sastāvs atbilst tehnoloģijām, kas izmantotas šādu pudeļu ražošanā 20.gadsimta pašā sākumā."

Tomēr zinātnieki neizslēdz iespēju, ka šis varētu būt labi izstrādāts joks, jo veca pudele un papīrs arī mūsdienās ir viegli atrodams. Tomēr mistēriju pastiprina rokraksts. Tas nesaskan ar to, ko tolaik mācījās franču skolnieki, taču ziņojumu varēja uzrakstīt arī kāds Matildes vietā.

Lai noskaidrotu patiesību par atrasto zīmīti, zinātnieku komanda veiks papildus ķimiskās analīzes, kā arī ģeomorfoloģisku pētījumu par Fandī līci, kur vēstule tika atrasta.

"Titānika" pasažiere Matilde, trīs viņas brāļi un māte bija ceļā uz Ņujorku, lai satiktu tēti Frenku un četrus pārējos brāļus. Frenks pameta Franciju 1910.gadā un sāka dzīvi ASV štatā Aiovā, Mistikā.

"Joks vai nē, tā ir daļa no vēstures, atgādinājums par Matildi, viņas ģimeni un citiem imigrantiem, kas šķērsoja Atlantijas okeānu tvaikoņu laikmetā," norāda Budrī.

Pēc kuģa nogrimšanas Frenks vērsās Sarkanajā Krustā, liecina mājaslapā "Titānika enciklopēdija" ievietotā informācija. Tobrīd varasiestādes atklājušas, ka vīrietis ASV ieceļojis nelegāli, iesniedzot imigrācijas amatpersonām "nepatiesas un maldinošas ziņas".

Frenks ar izdzīvojušajiem bērniem 1912.gada augustā tika deportēts atpakaļ uz Franciju. Viņš nomira 1948.gadā Padekalē Francijā 77 gadu vecumā.

Matildes zīmīti 2017.gada jūnijā atrada kāda ģimene ar bērniem.