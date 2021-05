Kristaps Valters skaidro, kāpēc izjuka viņa attiecības ar līgavu Lāsmu

Aizvadītā gada rudenī bijušais basketbolists Kristaps Valters bildināja savu draudzeni, permanentā grima meistari Lāsmu Jukoni, taču šajā pavasarī kļuva skaidrs, ka kāzu nebūs. Pēc četrarpus gadu kopdzīves pāris ir šķīries un Lāsma ar visām mantām pametusi Kristapa mājokli. Valters, kuram aiz muguras jau ir divas neveiksmīgas laulības, tagad teic, ka savās mājās nevienu vairs tik ātri nelaidīšot un baudīšot brīva vīrieša dzīvi, visu uzmanību veltot bērniem, kā arī savas basketbola akadēmijas izveidei un jauno basketbolistu trenēšanai.

Apstājās izaugsmē

“Šie četrarpus gadi kopā mums bija ļoti labs laiks. Protams, bija labi, bija arī ne tik labi brīži, taču mēs viens otru ļoti pacēlām uz augšu, palīdzējām viens otram pilnveidoties. Bet... Diemžēl kādā momentā kaut kur mūsu attiecībās apstājāmies,” atzīst Kristaps.

Vai pāris mēģinājis glābt savas attiecības? “Protams! Attiecību izbeigšana jau nebija spontāns lēmums. Mēģinājām, visu kaut ko mēģinājām. Grūti pateikt, kas mūsu attiecībās notika. Vienkārši kaut kas uzkārās. Tā jau ir, kā runā, ka dažreiz ar mīlestību vien nepietiek. Mūsu gadījumā mums sāka atšķirties viedokļi, uzskati par konkrētām lietām. Katrs uz kaut ko skatījās citādi, un tas vairāk sāka traucēt, nevis palīdzēt. Vairs nevarējām atrast kopsaucēju. Un, ja attiecībās negatīvā ir vairāk nekā pozitīvā, tad nav jēgas vienam otru mocīt! Tas traucē attīstībai. Piemēram, man šobrīd ir tik daudz darbu darāmi, bet, ja attiecības sāk traucēt un vairs neredzi sev nākotni, tad nākotnes nav arī šādām attiecībām,” spriež Valters. Vaicāts, vai pie šīs situācijas nav daļēji vainīgs arī Covid-19 pandēmijas ēnā pavadītais gads, viņš atbild, ka tas noteikti ir ietekmējis: “Domāju, ka tas šo procesu tikai saasināja. Visa šī mājās sēdēšana, nepārtraukta kopābūšana. Lai gan mēs jau līdz šim visur bijām kopā un tas mums neradīja problēmas, bet šī savādā situācija tomēr atstāja savu iespaidu.”

Par jaunām attiecībām pat nedomā

Kristaps uzsver, ka ir ļoti pateicīgs Lāsmai par kopā pavadītajiem gadiem. “Uz šo laiku atskatos tikai ar vienu milzīgu plusa zīmi! Esmu ļoti daudz ko ieguvis, mācījies, progresējis. Būdams kopā ar Lāsmu, kļuvu tikai labāks, mainījos savos dzīves uzskatos, attiecībās ar sievietēm. Esmu kļuvis gudrāks!” ieguvumus no bijušajām attiecībām uzskaita Kristaps. Par Lāsmu viņš joprojām ir vislabākajās domās un novēl viņai visu to labāko turpmākajā dzīvē: “Nevienu sliktu vārdu par viņu nevaru pateikt! Izšķīrāmies civilizēti, bez strīdiem un trauku plēšanas. Protams, tie paši, paši labākie draugi tagad neesam, bet tas ir tikai pagaidām. Vēl ir pārāk daudz emociju un atmiņu, jāpaiet laikam, lai emocijas norimstas!”

Par jaunām attiecībām Kristaps gan nedomā. “Pabaudīšu brīva cilvēka dzīvi, padzīvošu viens un citas attiecības nemeklēšu. Un vispār savās mājās nevienu tik ātri nelaidīšu! Cilvēks vismaz pusgadu ir jāiepazīst, jāsaprot, vai abiem ir viens ceļš kopā ejams,” uzsver basketbola treneris.

Tagad Kristaps Valters visu uzmanību velta bērniem no iepriekšējām laulībām, kā arī darbam. “Dēls Valdis visu laiku dzīvo pie manis, meita Keitija pie manis ir darbadienās, kad viņai ir mācības skolā – tūlīt pabeigs 12. klasi! Puika arī jau liels, mācās 7. klasē un trenējas basketbolā. Vai no viņa sanāks meistarīgs spēlētājs, to rādīs laiks, bet pie tā cītīgi strādājam, jo ar talantu vien nepietiek, jāieliek liels darbs, jāveido cīnītāja raksturs,” par bērniem no pirmās laulības ar Signi Valteri stāsta Kristaps. Vaicāts par trim jaunākajām meitām, kas pasaulē nāca otrajā laulībā ar Džeinu Ansoni-Valteri, viņa balss aizlūst: “Tā man ir ļoti smaga tēma. Diemžēl meitas ļoti reti redzu, bet ceru, ka ar laiku viss atrisināsies.”

Turpina darbu pie basketbola akadēmijas

Kas tie par darbiem, kuru Kristapam ir ļoti daudz? “Studēju Sporta akadēmijā, lai iegūtu trenera sertifikātu. Paralēli mācībām, par spīti tam, ka liegts trenēt bērnus telpās, turpinu individuāli trenēt savus audzēkņus jebkur, kur tas iespējams! Meklēju publiski pieejamus basketbola laukumus brīvā dabā, diemžēl arī tur tiek likti visādi birokrātiski šķēršļi. Bet es nepadodos un turpinu! Jo bērnu un jauniešu interese par treniņiem ir ļoti liela. Nu, grib viņi nodarboties ar sportu! Un tas ir tikai apsveicami,” uzsver Kristaps.

Kristaps Valters vada individuālos treniņus bērniem un jauniešiem. (Foto: no privātā arhīva)

Viņš arī optimistiski raugās uz savas basketbola akadēmijas izveidi. Ieceres gan piebremzējusi pandēmija, taču Valters cer, ka gan jau situācija uzlabosies un tiks atļauti gan treniņi sporta zālēs, gan sporta nometnes: “Ņemos, cik varu! Plānu jau iecerēts daudz, un ceru, ka valdībā esošie attapsies un izdomās variantus, kā atļaut jauniešiem trenēties, uzturēt sevi fiziskā formā!”

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" svētku dubultnumurā!