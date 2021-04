Edvīns Inkēns ar sievu pēc 36 laulības gadiem dala mantu

Ar savu jaunības dienu mīlestību Sandru Edvīns Inkēns 26 gadu vecumā apprecējās 1984. gada 7. jūlijā. Taču dažus mēnešus pirms gaidāmās 37. kāzu gadadienas "Latvijas Vēstnesī" publiskota vēsts par veiktām izmaiņām Inkēnu pāra laulības līgumā.

Vai tas nozīmē, ka ilggadējā ģimenes dzīvē notikušas pārmaiņas? “Nē, nekādu pārmaiņu nav – tādā izpratnē, kā jautājat. Neesam šķīrušies un neplānojam to darīt. Vienkārši sakārtojam lietas,” žurnālam "Kas Jauns" lakoniski paskaidrojis Edvīns Inkēns.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka Sandras un Edvīna Inkēnu līdzšinējais laulības līgums bija šāds: “Laulātie nosaka mantas kopību, kas attiecināma uz pirms laulības iegūto mantu, gan laulības laikā iegūto mantu, gan arī turpmāk iegūstamo jebkuru mantu, tajā skaitā kustamo un nekustamo īpašumu. Līgumslēdzēji nosaka izņēmumu no mantas kopības un vienojas, ka katrs no laulātajiem patur kā savu atsevišķo mantu saistības, kas izriet no jebkuriem aizņēmumu, kredīta, galvojuma līgumiem vai tamlīdzīgiem darījumiem, ko līdz laulības līguma noslēgšanai katrs no viņiem uzņēmies, tajā skaitā arī katrs atsevišķi atbildēs par jebkuriem prasījumiem, ko jebkura persona līdz šī līguma noslēgšanai ir vērsusi pret katru no laulātajiem vai turpmāk vērsīs.”

Nu marta otrajā pusē šis līgums, kurā galvenais “varonis”, kā var spriest, bija Inkēna sievas Sandras īpašumā ierakstītais Ropažu novadā esošais īpašums "Eglītes", izbeigts. Tātad, ja līdz šim laulāto manta bija kopīga, tad nu 20,3 hektāru lielais īpašums "Eglītes" ir pilnībā Sandras Inkēnas īpašums. Interesanti gan, ka, pēc Zemesgrāmatas datiem, šis īpašums nevienam no Inkēniem nepieder un vismaz šajā gadu tūkstotī arī nav piederējis.

Lai gan plašāk laulības līguma saturu un viesto izmaiņu iemeslus Edvīns Inkēns nekomentē, noprotams, ka šādā veidā viņš vēlas nodrošināties pret negaidītiem pārsteigumiem un paglābt savas ģimenes mantu, ja radīsies tāda nepieciešamība. "Kas Jauns" jau pirms gada vēstīja, ka virs Edvīna Inkēna galvas melni mākoņi savilkušies saistībā ar VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes aizdomām par kādreizējā “labvakarieša” iespējamu iesaistīšanos valsts apkrāpšanā.

Ziņa, ka VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas teju 40 miljonu eiro apmērā aizturējusi četras personas, tostarp bijušo politiķi Edvīnu Inkēnu, parādījās 2020. gada 14. februārī. TV3 vēstīja, ka nodokļu nemaksāšanas shēma bijusi saistīta ar degvielu, proti, tās pamatā bijusi bunkurēšanai jeb kuģu apgādei paredzēta degviela. Tā ienākusi Latvijā no Baltkrievijas un Krievijas, degvielas īpašnieks bija Kipras uzņēmums, kas vienojies ar kādu Latvijas kompāniju to nogādāt uz muitas noliktavu, lai tālāk tā nokļūtu uzņēmumā, kas šo degvielu glabātu. Taču VID uzskata, kuģi nav bunkurēti, jo nekad neesot nonākuši Rīgas jūras līcī, bet degviela, visticamāk, palikusi Eiropas Savienībā. Runa ir par uzņēmumu "Vexoil Bunkering", un kriminālprocesā bija notikušas vairāk nekā 20 kratīšanas, aizturētas četras personas: uzņēmuma bijusī vadība un īpašnieki, starp tiem arī Edvīns Inkēns – viens no "Vexoil Bunkering" līdzīpašniekiem. Arī viņa mājās bija kratīšana, taču apcietinājumā Inkēns netika paturēts. Vai Inkēns iesaistījies valsts apkrāpšanas shēmas īstenošanā, aizvien nav zināms, jo publiskajā telpā netiek ziņots par izmeklēšanas procesa pašreizējo statusu.

