Krīvēns ved pa Prīverta pēdām - ieskaties seriālā par kokas biznesu Bolīvijā

Seriālā tiek apskatīts legālais un nelegālais kokas bizness Bolīvijā, stāsta centrā iekļaujot arī viena no Latvijā zināmākā narkotiku kontrabandista Rolanda Prīverta pieredzi un dzīvesgājumu šajā industrijā.

Jaunais seriāls “Bolīvija. Pa kokas pēdām” atspoguļo skandalozā narkotiku kurjera Rolanda Prīverta pieredzi kokas industrijā, tomēr papildus tam dokumentālajā seriālā atspoguļotas dažādas šī biznesa aizkulises. Lai arī galvenais fokuss ir uz kokaīna ražošanu un tirdzniecību, seriālā tiek parādīts, ka pati substance ir tikai viens no kokas auga galaproduktiem. Visi pārējie produkti nav tik melni, cik pirmais, tiesa, arī ne tik slaveni.

“Viss dzīvē nav tikai balts vai melns - tas ir galvenais, ko vēlamies ar dokumentālo seriālu parādīt skatītājiem. Ir dažādi cilvēki un dažādas dzīves pieredzes. Pētīt labā un ļaunā robežas ir mūsu kā dokumentālistu pienākumi un tieši to darījām seriāla tapšanas laikā. Tomēr nav iespējams izprast ļauno, neieejot šajā teritorijā, lai parādītu, ka mēs katrs pats atbildam par savu rīcību un tās sekām,” stāsta dokumentālā seriāla veidotājs Sandijs Semjonovs.

Viņš papildina, ka viena no pārsteidzošākajām atziņām, pie kā nonākusi filmēšanas komanda seriāla tapšanas laikā, bijusi fakts, ka daļai sabiedrības kokaīns ir dzīvesveids, turklāt šādi cilvēki ir redzami dažādos sabiedrības slāņos. Interesanti, ka tagad, Covid-19 pandēmijas laikā, kokaīna lietošana ir palielinājusies, ko seriāla veidošanas komanda uzzinājusi seriāla tapšanas laikā.

“Mēs izvēlējāmies doties uz Bolīviju, jo tā ir viena no trīs galvenajām kokaīna ražotājvalstīm, turklāt šeit uz dzīvi ir apmeties Rolands Prīverts. Kokaīna industrija ir nelegāla un ļoti noslēgta. Lai ieraudzītu daļu no tās, Prīverts bija mūsu gids. Mēs nevēlamies viņu slavināt, taču mūsdienās neko nav iespējams noslēpt. Labāk ir runāt un skaidrot to, kādas sekas nodara kokaīns un tā lietošana”, tā saka dokumentālā seriāla vadītājs Jānis Krīvēns.

Kā norāda "Go3" mārketinga vadītājs Ivars Lubāns, viens no nākamas paaudzes televīzijas mērķiem ir radīt kvalitatīvu vietējo saturu, kas ir ne tikai izklaidējošs, bet arī izglītojošs. Turklāt, laikā, kad pandēmija daļēji apstādinājusi kino industriju, taču pieprasījums pēc satura audzis, tā veidošana vietējā mērogā ir īpaši būtiska.

“Radot savu oriģinālsaturu, "Go3" jau iepriekš sabiedrībai piedāvājis dažādas skandalozas, līdz šim neapspriestas tēmas, kas pierādījušas savu popularitāti skatītāju vidū. Turpinot jau pavasarī aizsākto tematu par narkotiku biznesu ar Andreja Ēķa veidoto seriālu “Nebaidies ne no kā”, nolēmām radīt pirmo "Go3" oriģinālseriālu dokumentālajā žanrā. Seriāls, apvienojot pazīstamā žurnālista un producenta Sandija Semjonova prasmes dokumentālajā lauciņā, un mūziķa, satura veidotāja Jāņa Krīvēna atraktivitāti, seriālu padarīs pievilcīgu visām paaudzēm, atklājot daudz jauna par nozares aizkulisēm,” turpina Lubāns.

Sabiedrībā valda daudz stereotipu, aizspriedumu un mītu, kas saistīti ar Dienvidameriku, taču daļu no tiem dokumentālais seriāls kliedēs. Sabiedrība varēs uzzināt par pilnīgi legālā kokas biznesa kultivāciju valstī, nelegālā biznesa aizkulisēm, pašu kokas audzētāju nostāju par politiku un kriminālajām organizācijām, kas viņus ekspluatē, naudas apriti šajā industrijā, kā arī citus aspektus, kas nav legāli, bet ir interesanti pētniecībai. Līdztekus tam seriāla skatītājiem būs iespēja novērtēt Bolīvijas īpašo un neskarto dabu. Šo valsti raksturo krāšņa bioloģiskā dažādība – no Andu kalniem valsts rietumos, kuros atrodas arī slavenais Ijuni sālsezers, līdz Amazones tropu mežiem valsts austrumos.

Kopumā seriāla filmēšana aizņēmusi mēnesi. Seriālā piedalās Latvijā zināmais mūziķis un satura radītājs Jānis Krīvēns, kas palīdz atspoguļot Rolanda Prīverta privāto dzīvi, kā arī sniegs ieskatu pašā industrijā kopumā.

Seriāls no 4. jūnija būs skatāms nākamās paaudzes televīzijā "Go3".