Igo trauki, Krēslas vīni un Sipenieces gleznas - šovbiznesa zvaigznes savus darinājumus pārdos "pop-up" tirdziņos

Pirmais no tiem notiks jau 6. maijā uz tirdzniecības centra "Domina Shopping" autostāvvietas jumta, un tas ikvienam interesantam būs pieejams no plkst.16:00 līdz plkst.21:00.

Daudzām radošajām personībām – dziedātājiem, mūziķiem, aktieriem – ir aizraušanās, ar ko viņi nodarbojas paralēli savai pamatprofesijai: izgatavo lietas, glezno, ada, izšuj, rada mākslas darbus, pavārmākslas šedevrus. Un nu ir pienācis brīdis, kad viņi vēlētos publiski dalīties ar saviem darinājumiem. Vasaras brīvdabas "pop-up" tirdziņos mākslinieku radītās lietas būs iespējams iegādāties par īpašu cenu, tādējādi atbalstot radošos cilvēkus, turklāt vairāku mākslinieku radītās lietas būs pieejamas tikai un vienīgi šīs vasaras tirdziņos un ir unikālas, jo tās iepriekš nekur publiski nav bijušas pieejamas un apskatāmas.

Mākslinieku "pop-up" tirdziņos varēs iegādāties operdziedātāja Sergeja Jēgera izcili garšīgos marinējumus; dziedātāja Igo īpaši izstrādātos porcelāna traukus, grafikas un citus dizaina priekšmetus; multimākslinieces Elitas Patmalnieces jaunās vasarīgās kleitas, pludmales lakatus, T kreklus un sejas maskas; grupas "Jumprava" dalībnieka Aigara Krēslas vīnus; aktrises Agneses Zeltiņas gredzenus, auskarus un rokassprādzes; TV un radio ētera personības Baibas Sipenieces-Gavares veidotos izšuvumus un glezniņas; dzejnieka Guntara Rača dzejoļu grāmatas un kompaktdiskus; mūziķa un TV raidījumu vadītāja Roberto Meloni pavārgrāmatas, kur smelties idejas vasaras pikniku mielastiem; dziedātājas Katrīnas Dimantas darinātās pastalas un viņas ģimenes ukuleles; dziedātājas Dināras Rudānes traukus un gleznas, dziedātājas Patrishas mandalas, somas un gleznas; Ufo lakatiņus; dziedošās Igauņu ģimenes radītos mūzikas instrumentus; Horena kreklus, Kashera radītās kleitas, Dailes teātra aktrises Olgas Dreģes grāmatu "Ak, sirds, man pašai Tevi jāsastop"; Latvijas Nacionālā teātra aktrises Ditas Lūriņas mīļākās dzejas un personīgo atziņu grāmatu "Ar vieglu skrāpējumu ādā"; aktiera Gata Gāgas pašaudzēto ābolu sulu, dziedātājas Olgas Rajeckas izlietās sveces un glezniņas; dziedātājas Aijas Andrejevas hūdijus, somas un T-kreklus gan bērniem, gan pieaugušajiem; leģendārās un Latvijā vecākās grupas "Menuets" flautistes Baibas Jageres adījumus, Dailes teātra aktiera Andra Buļa dzejoļu grāmatas; dziedātājas Ievas Sutugovas rotas; M. Čehova Rīgas krievu teātra aktrises Veronikas Plotņikovas pašas radītas bērnu grāmatiņas; grupas «Pērkons» solistes Ievas Akurateres pašas radītās bērnu lupatu lellītes, grupas «Bermudu divstūris» cepures un kompaktdiskus, kā arī citu mākslinieku darbus.

Iegādāties varēs arī aktiera Andra Buļa dzejoļu grāmatas ar autora autogrāfu. (Foto: Publicitātes)

"Pašreiz nevaram tikties ar skatītājiem un gūt pozitīvas emocijas un enerģijas apmaiņu. Taču enerģija uzkrājas, un to vajag kaut kur novadīt, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai rokas atrastu pareizo virzienu, kur rīkoties un rosīties. Man tie ir rokdarbi, kuriem pievēršos, skatoties kādu labu filmu vai klausoties podkāstu -, mazi dizaina priekšmeti, kas var noderēt ja ne gluži katrā mājā, tad lauku mājā noteikti. Tiesa, šai nodarbei pievērsos ne tikai pandēmijas rezultātā, jo – kāpēc gan nevarētu nodarboties ar to, kas sagādā prieku, radot lietas, kuras kādam var noderēt – kaut ko izšūt, adīt, liet sveces? Šajā brīdī mums, radošajiem cilvēkiem, ļoti gribas sevi kaut kā izteikt, tāpēc labi, ka notiks šie "pop-up" tirdziņi, kur mūsu radītās lietas varēs iegādāties. Turklāt, tā kā šī tiešām ir tikai blakusnodarbe, kas nav mūžīga, amatnieki no konkurences var nebaidīties!" saka TV un radio ētera personība Baiba Sipeniece-Gavare.

Lai izslēgtu nevajadzīgu drūzmēšanos, paredzēts, ka tirdziņos daži mākslinieki būs sastopami visas dienas garumā, daži – stundu vai divas. Iepriekš netiks atklāts, kad un kurš mākslinieks būs sastopams, lai saglabātu intrigu un satikšanās brīnumu. Tādēļ to varēs uzzināt tikai tirdziņa norises dienā, taču viņu piedāvātās preces varēs iegādāties visu tirdziņa darbības laiku. Tirdziņos darbosies arī īpašā bufete ar ēdieniem līdzņemšanai un bārs, kuru būs sarūpējis kāds ļoti pazīstams mākslinieks (viņa vārds pagaidām netiek atklāts).

Tirdziņi norisināsies, ievērojot visus valstī noteiktos aktuālos ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības.

Tirdziņi "Multimāksla" notiks:

6. maijā plkst. 16 – 21 uz t/c «Domina Shopping» A puses autostāvvietas jumta, 4. stāvā,

8. maijā plkst. 17 – 21 Rēzeknes Festivāla parkā

14. maijā plkst. 18 – 22 Smiltenes pilsētas vecajā parkā

15. maijā plkst. 18 – 22 Strenču Gaujmalā «Pie Plostnieka»

16. maijā plkst. 12 – 16 Viesītes muzeja parkā «Sēlija»

21. maijā plkst. 18 – 22 Ventspils tirgus laukumā

22. maijā plkst. 12 – 16 Ikšķiles brīvdabas estrādē

23. maijā plkst. 12 – 16 Valkā, Lugažu laukumā

29. maijā plkst. 11 – 15 Kandavas promenādē

29. maijā plkst. 19 – 23 Siguldas k/c «Siguldas devons» pagalmā

30. maijā plkst. 12 – 16 Dobeles promenādē

Jūnijā, jūlijā un augustā – arī citviet Latvijā.