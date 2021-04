Nedēļas jaunumi "Tet+" - filma "Černobiļas skartie" un romantiska drāma "Amonīts"

Černobiļas skartie

Pasaulē ir tūkstošiem cilvēku, kuri piedalījās Černobiļas kodolkatastrofas postījumu novēršanā.

Viņi ir pieredzējuši šokējošus skatus, riskējuši ar savu dzīvību un joprojām cieš no neatgriezeniskām veselības problēmām. Šie drosmīgie cilvēki cīnījās ar neredzamu ienaidnieku. Pateicoties viņiem, ir apturēta radiācijas izplatība, kas draudēja piesārņot Eiropu un potenciāli izraisīt miljoniem nāves gadījumu.

Filmā "Černobiļas skartie" ("Back to Chernobyl") savās atmiņās dalās vecākais inženieris, kurš piedalījās reaktora būvniecībā, slimnīcas ginekologs dzemdību speciālists, sieviete, kura tolaik 11 gadu vecumā tika evakuēta no Pripjatas, kodolelektrostacijā strādājušais ugunsdzēsējs un virsnieks, kurš bija atbildīgs par radioaktīvo atkritumu izvešanu no reaktora teritorijas. Daļa no filmas varoņiem pirmo reizi atgriežas savās izpostītajās mājās, kuras viņi atstāja pirms gadu desmitiem. Černobiļas katastrofas aculiecinieki skatītājiem uztic personīgus, dramatiskus un dziļi psiholoģiski traumatiskus stāstus, mēģinot radīt priekšstatus par kopainu, kas notika šajā vēsturiskajā laikā un vietā, kā arī atklāj savu lomu notikumos.

Filma iepazīstina ar Černobiļas katastrofas likvidācijas procesā iesaistīto pārdzīvojumiem, kas ir kā mozaīka no sāpīgās pagātnes un skumjās tagadnes. Dokumentālo darbu skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Līza un viņas noslēpums

Ar septīto un noslēdzošo sezonu atgriežas seriāls "Younger" ("Jaunā es…").

Līzai un viņas draugiem joprojām ir daudz noslēpumu, kurus caurvij nebeidzamas intrigas. Lielākoties tās ir saistītas Līzas lielo noslēpumu. Lai gan daudzi seriāla galvenie varoņi jau ir uzzinājuši Līzas patieso vecumu, tomēr viņas dzīvē joprojām ir noslēpumi, kuri rada arī profesionāla rakstura problēmas Līzas nākotnē. Populārā seriāla visas septiņas sezonas skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" latviešu vai angļu valodā.

Mīlestība un fosilijas

"Amonīts" ("Ammonite") stāsts risinās Anglijā 1840. gadā.

Sabiedrībā atzīta, taču tajā pašā laikā profesionāli neievērota fosiliju kolekcionāre Mērija Anninga un kāda jauna sieviete, kura nosūtīta uz atveseļošanās tūri pie jūras, izveido īpašas attiecības, kas uz visiem laikiem maina viņu abu dzīvi. Mēriju Anningu filmā atveido Keita Vinsleta. Romantisko drāmu skatieties "Tet+ Kino".