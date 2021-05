Goslings un Mendesa, Šakira un Pikē - slavenības, kuras neprecas

Nekad, nekad, nekad

Drū Berimora un Adams Sendlers filmā "Kāzu muzikants". (Foto: ddp images/ Vida Press)

Aktrise Drū Berimora ir precējusies trīs reizes, un acīmredzot tieši tāpēc kategoriski noliedz laulības ideju. “Nekad, nekad, nekad. Es vairs nekad neprecēšos! Es arī ticu, ka cilvēkiem nevajag minēt vārdu “nekad”. Nevēlos vairs šādi ar kādu saistīties. Attiecību pārtraukšana ir kas cits nekā laulības šķiršana. Mani mulsina, ka cenšamies ievērot tradīcijas, kas aizsākās tad, kad tuvākais cilvēks atradās trīs dienu zirga brauciena attālumā un dzīves ilgums bija 30 gadi.”

51 Foto Aktrises Drū Berimoras stils dzīvē un kinoekrānos +47 Skatīties vairāk

Tikai bildinājums

Mediju magnāte Opra Vinfrija ar partneri uzņēmēju Stedmenu Grehemu kopā ir jau vairāk nekā 30 gadus.

Stedmens un Opra. (Foto: MediaPunch / BACKGRID/All Over P)

Tiesa, 1993. gadā pāris saderinājās: “Mirklī, kad atbildēju ar apstiprinājumu, man bija šaubas. Sapratu, ka nevēlos laulības, ka es tikai gribēju bildinājumu – apstiprinājumu, ka viņš mani uzskata par labu sievas kandidatūru. Mans šovs bija mana prioritāte, un mēs abi to zinājām. Secinājām: ja būtu apprecējušies, mēs tagad jau būtu paspējuši izšķirties.”

Īstāk par laulību

Lai gan komiķis Rikijs Džerveiss un rakstniece Džeina Felona kopā ir kopš 1982. gada, viņi savas attiecības nav oficiāli noformējuši.

Rikijs un Džeina. (Foto: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ Vida)

“Ja kādu no mums laulības interesētu, tas jau būtu noticis, bet mums tas nav nepieciešams. Dievs neeksistē, tāpēc ceremonijai Dieva priekšā nav it nekādas jēgas. Mūsu viltus laulība tāpat ir ilgāka par īstajām,” ir uzsvēris Rikijs. Un bērnu iztrūkumam ir līdzīgs skaidrojums: “Mūs nevilina ideja ziedot kādam 16 gadus no savas dzīves.”

Labāk neprecēta nekā šķirta

Aktrise Vinona Raidere reiz paziņoja, ka “labāk nekad neprecēties nekā vairākas reizes šķirties. Tā kā mani vecāki vairāk nekā 45 gadus ir laimīgi precējušies, mani standarti ir patiešām augsti.” Tomēr zināmā mērā viņu varētu uzskatīt par precētu sievieti, jo, filmējoties 1992. gada lentē "Drakula", režisors noalgoja priesteri, kurš novadīja īstu laulību ceremoniju, līdz ar to viņu varētu uzskatīt par kolēģa Kianu Rīvsa sievu.

Kianu un Vinona filmā "Drakula". (Foto: Zoetrope/Columbia Tri-Star/Kobal)

“Reizi pa reizei es saņemu īsziņu ar uzsaukumu: “Sveicināts, vīriņ!”,” nosmej Kianu.

Mīlestība ir izvēle

Aktrise Sjūzena Sarandona no 1967. līdz 1979. gadam bija precējusies ar Krisu Sarandonu, un arī tikai tādēļ, lai, studējot Katoļu universitātē, pāris varētu dzīvot kopā. Un, lai gan viņai ir bērns no režisora Franko Amuri, vēl divi no 23 gadu attiecībām ar Timu Robinsu, viņa vairs nav vēlējusies oficiālas attiecības. “Man vienmēr ir patikusi ideja, ka es izvēlos, ar ko būt kopā. Uzskatu, ka neapprecoties tik vienkārši viens otru nesākam uzskatīt par pašsaprotamiem,” savus uzskatus aizstāv aktrise.

Tims Robinss ar ģimeni. (Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vid)

Tas nav seksīgi

Eva un Raiens. (Foto: Brent Perniac/AdMedia/Sipa USA)

Aktrise Eva Mendesa ir attiecībās ar aktieri Raienu Goslingu, un abiem ir kopīgi bērni, bet ne reģistrēta laulība. Viņasprāt, vienotība ir skaista, bet laulība – “vecmodīgs arhaisms”. “Manuprāt, ir seksīgi 50, 60 gados teikt: “Šis ir mans boifrends”, nevis vienkārši vīrs vai sieva...”

Brīvība un nauda

Aktieri Goldija Houna un Kurts Rasels ir pāris jau vairāk nekā 30 gadus, kopā izaudzinājuši četrus bērnus, bet attiecības reģistrēt atsakās.

Kurts un Goldija. (Foto: CAMERA PRESS/LNC / Marc Joseph /)

Aktrise ir skaidrojusi, ka laulība ir fantastiska ideja, ja vēlies ar kādu sasaistīties, slikta – ja augstu vērtē neatkarību. “Mēs iepriekš jau esam bijuši precējušies. Kādēļ gan to darīt atkal? Mums ir brīvība pieņemt lēmumus – es izvēlos palikt, Kurts izvēlas palikt, un mums patīk šī iespēja izvēlēties. Laulība beigās ir biznesa darījums, jo neatkarīgi no tā, cik ilga vai īsa tā ir bijusi, kāds kādam ir parādā naudu...” ir paudusi Goldija.

Spriedzei

Šakira, Pikē un bērni. (Foto: Twitter/ Vida Press)

Mūziķe Šakira un futbolists Žerārs Pikē kopā audzina divus bērnus un nereģistrētās attiecībās ir jau desmit gadus: “Ja godīgi, laulība mani biedē. Nevēlos, lai viņš mani redz kā sievu, labāk esmu viņa mīļotā, viņa draudzene. Saprotiet, tas ir kā aizliegtais auglis, vēlos, lai viņš neatslābst, lai saprot, ka atkarībā no uzvedības viss ir iespējams.”