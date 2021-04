Kaislības, strīdi, mīlas likstas un pikantas attiecību peripetijas – jau drīzumā jauns pašmāju TV šovs "Miers un kaimiņš"

Trīs sabiedrībā pazīstami viedokļu līderi – juriste Ieva Brante, dziedātāja Katrīna Dimanta un TV šovu veterāns Uldis Grīnbergs – cilvēki, kuri gatavi aktīvi šķetināt šķietami bezcerīgas situācijas, tās atrisinot asprātīgā un galvenais - labvēlīgā gaisotnē.

Turklāt, kā zināms – no malas viss labāk redzams, tāpēc, atmetot kaislības, ekspertu komanda liks lietā erudīciju un nenovērtējamu atbalstu pat vissarežģītāko likstu risināšanā, mudinot arī skatītājus otrpus ekrāniem aizdomāties – kā es rīkotos šajā situācijā? Karstas kaislības kaimiņu starpā, kur “spalvas iet pa gaisu” nozagta arkla dēļ, problēmas mīlas dzīvē, kad kavalieri iepazīšanās vietnē sūta “dandāļus” jeb pikantas plikbildes, strīds par īpašuma tiesībām, kur tiek likts lietā pat motorzāģis - slavenību komanda ir gatava sniegt padomu un atrast izeju no jebkuras situācijas. Dokumentāli izklaidējošais šovs “Miers un kaimiņš” – jau no 29. aprīļa ceturtdienās plkst. 21:05, kanālā 360TV!

Iepazīsti “Miers un kaimiņš” ekspertu komandu:

Ļaudīm visā Latvijā palīgos gatavs steigt īsts “glābējkomandas” trio – juriste Ieva Brante, atraktīvā dziedātāja Katrīna Dimanta un šovā “Īstie veči“ iepazītais mutīgais Uldis Grīnbergs.

Viņi ir gatavi doties uz jebkuru vietu Latvijā, iesaistīties un palīdzēt nesamierināmām pusēm panākt viens otram pretim, paspiest roku un nostāties uz izlīguma takas. “Visas likstas uztveru kā izaicinājumu un esmu pārliecināta – dzīvot ar smaidu ir daudz labāk kā skumt un bēdāties, tāpēc noteikti būšu labs padomdevējs, kā paraudzīties uz pasauli ar citādākām acīm. Vienmēr ir neskaitāmas iespējas un varēšana, visu izšķir vēlme un uzdrīkstēšanās. Apbruņojusies ar mīlestību, siltumu un labām domām, esmu gatava palīdzēt arī citiem,” par dalību projektā “Miers un kaimiņš” saka juriste Ieva Brante.

Viņai piekrīt arī dziedātāja Katrīna Dimanta, kura ikdienā darbojas kā Dr. Klauns un ar savu pozitīvo skatījumu uz dzīvi dod enerģiju tik daudziem. Katrīna ir pārliecināta: "Svarīgi, lai cilvēki spētu saskatīt skaistumu sevī un iemīlētu sevi tādu, kādi ir. Tad arī pārējā pasaule atbildēs ar mīlestību. Uzskatu, ka visu ir iespējams atrisināt, tikai jāmeklē pareizais ceļš, kuru iet."

Savukārt uz dažādām ēverģēlībām kārais Uldis Grīnbergs gatavs karstasinīgos strīdus risināt ar vēsu prātu un no cita skatu punkta: “ Lai pasaule būtu labāka, mūsdienās cilvēkiem visvairāk pietrūkst vēlme "iekāpt cita kurpēs". Es to māku un man tas patīk, tāpēc uzskatu, ka būšu šajā projektā noderīgs. Man patīk risināt sarežģītas situācijas un ticu, ka tas vislabāk izdarāms ar neliela humora “piešprici”. Uzskatu, ka šī metode “atšķaida” konfliktu un problēmas krāsas vairs nav tik sabiezinātas. Reizē arī nedaudz tiek nošokēts pats cilvēks un ar elegantu joku izsists no sliedes, bet "maļamajā" parādās izdevīgs brīdis, lai ķertos klāt patiesā jautājuma risināšanai.”

Kādas likstas slavenības steigs šķetināt?

“Miers un kaimiņš” komandai galdā tiks celti visdažādākie izaicinājumi un pavisam neparastas situācijas – sākot ar problēmām mīlas dzīvē un attiecībās, līdz pat skaļiem konfliktiem kaimiņu starpā nozagta arkla vai iegādāta īpašuma dēļ. Turklāt ik reizi palīgos tiks aicināts arī kāds “viesvadītājs” – sabiedrībā zināma personība, kurai ir ne tikai savs viedoklis par notikušo, bet arī vieds padoms, kā to risināt. Pirmajā “’Miers un kaimiņš” sērijā talkā tiks saukta šarmantā dziedātāja Olga Rajecka, bet skatītājus pārsteigs attiecību stāsti, aizvedot gan uz Ezeri, kur dzīvo uzņēmīgā Anita, kas vēlas atrast sev vīru, gan Jelgavu, kur Sigitu šokējusi jauna iepazīšanās tendence virtuālajā vidē – nepiedienīgu bilžu sūtīšana.

Atrotījuši piedurknes, uz Jelgavas pusi ceļā posīsies Uldis un Katrīna, kur uzreiz noskaidros situācijas nopietnību – jaunā sieviete sociālajos tīklos regulāri saņem vēstules arī vīriešu “mantību” jeb “dandāļiem”. Lai arī Sigita šīs bildes neglabā, vienu eksemplāru “Miers un kaimiņš” komandai tomēr izdodas apskatīt un redzētais šokēs pat tik rūdītu vīru kā Uldis, jo “dandālis” izdekorēts ar stieplēm. Katrīna ķeras pie lietas un mēģina pikantās bildes sūtītāju sazvanīt, kamēr Uldis sazinās ar policiju, lai noskaidrotu, vai šajā situācijā nav kas krimināls. Lietas būtības detalizētākai izpētei komanda vēršas pie sociālo tīklu guru Žannas Dubskas, kura iesaka nekautrēties un šādus džekus izlikt visiem pieejamai publiskai apskatei internetā. Tāpat tiek lūgts padoms seksologam, kurš cita starpā iesaka pašai Sigitai aiziet pie terapeita, jo, iespējams, viņa ko dzīvē dara nepareizi un pati “izaicina” šādus vīriešus. Lai iegūtu vēl skaidrāku ieskatu situācijā, komanda dodas Jelgavas ielās, kur noskaidro - Sigita nebūt nav vienīgā, kura piedzīvojusi šādas likstas - kāda kundze atzīstās, šodien pat esot saņēmusi kārtējo “dandāļa” bildi. Katrīnai un Uldim par lielu pārsteigumu ar viņiem piekrīt satikties viens no “dandāļu” sūtītājiem. Kāpēc vīrietis to dara, un vai tas sagādā viņam baudu?

Pa to laiku Ieva Brante kopā ar raidījuma īpašo viešņu - dziedātāju Olga Rajecku - nonāks Ezerē pie Anitas, kuras dzīves stāsts ir visnotaļ skarbs. Viņa joprojām nevar pārdzīvot sāpīgu šķiršanos, un, lai arī vēlas uzmirdzēt un iepazīties, to neprot izdarīt. Ieva un Olga ar īstu azartu metas iekšā notikumu virpulī – Anita tiek “uzfrišināta”, uzpucējot un sabildējot populārajai iepazīšanās vietnei “Tinder”. Olga ar sievišķīgu viedumu palīdz Anitai atkal sajusties skaistai un vēlamai, kā arī sniedz virkni noderīgu padomu – piemēram, ejot gulēt, vienmēr uzklāt gultu diviem un atstāt vietu otram. Olga tā pati esot darījusi un tas “strādā”. Tāpat dāmas lūdz padomu ģimenes psihoterapeitei Ainai Poišai, kura neskopojas ar viediem ieteikumiem un viens no tiem – skatīties cilvēkiem acīs. Operatīvi tiek izveidots arī “Tinder” profils, kurā Anita jau saņem uzmanības apliecinājumus no vīriešiem.