Fitnesa treneris Gints Valdmanis pošas kāzām un jūsmo par līgavu

"Kad mēs sagājām kopā, bijām ļoti jauni un nepieredzējuši. Tas bija ļoti superīgs laiks, un es nenožēloju neko no tā visa. Mēs bijām kopā kādos 80 ceļojumos un tad, laikam ejot, mēs vienkārši aizgājām pilnīgi katrs uz savu pusi. Pagāja kaut kāds laiks – jā, mums ir tas kopīgais, bet tie vairs nebija tie iemesli, kāpēc pārim būt kopā," trešdienas vakarā viesojoties kanāla "360TV" raidījumā "Pasaki to skaļi" šķiršanās detaļas no daiļās Jutas Valdmanes komentēs fitnesa treneris Gints Valdmanis.