Noklausies - "Very Cool People" velta dziesmu Latvijas mūzikas vēstures renegātiem

Pašmāju muzikālie huligāni "Very Cool People" laiž klajā otro singlu no rudenī gaidāmā albuma "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism". Jaunais singls saucas "Renegade" un tiek izdots kopā ar līdz šim atraktīvāko grupas videoklipu.