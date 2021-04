Kristians Beils jau atkal lomas dēļ dramatiski nokrities svarā

Kristians Beils 2019. gadā. (Foto: Matt Baron/Shutterstock/ Vida Press)

Kristians Beils atpūtai kopā ar ģimeni izvēlējies pludmali Sidnejā – pilsētā, kur norisinās darbs pie supervaroņu sāgas filmas. Atpazīt populāro Holivudas aktieri šobrīd patiešām ir grūti: viņš ir ievērojami nokrities svarā un matus nodzinis uz nullīti. Izdēdējušā aktiera fotogrāfijas publiskotas sociālās saziņas vietnē “Twitter”. Daudzi aktiera fani nekavējoties pauduši savas bailes par Beila veselību. Viņiem aktiera kārnums izskatījies slimīgs. Pēc rūpju mākto fanu domām, Beils tagad līdzinoties cilvēkam, kas cieš no smagas saslimšanas.

Taču bija arī Kristiana Beila talanta cienītāji, kas uzskata, ka par aktieri nevajag raizēties. Šie interneta lietotāji neslēpa apbrīnu par viņu kā izcilu pārmaiņu meistaru. Fani atgādināja, ka Beils arī agrāk radikāli mainījis savas auguma aprises filmu vajadzību dēļ. Gatavojoties lomai Betmena filmā, Kristianam nācies ievērojami pieņemties svarā, savukārt pirms darba pie filmas “The Machinist” viņam vajadzēja strauji un stipri nokristies svarā.

Aizvadītajā gadā fani centās noskaidrot, cik kilogramu savas karjeras laikā Beilam nācies zaudēt un atgūt lomu vajadzībām. Pēc viņu aprēķiniem, ceturtdaļgadsimta laikā Kristians Beils te pieņēmies, te nokrities svarā kopumā par nereāliem 274 kilogramiem!

Pats aktieris apgalvo – lai nokristos svarā, viņam ir nepieciešama vientulība. Tad ir vieglāk sevi kontrolēt un atturēties no kārdinājumiem. Savukārt, lai pieņemtos svarā, ir pēc iespējas biežāk jātiekas ar draugiem. Draudzīgu pasēdēšanu laikā vienmēr uz galda ir ēdiens, var atslābināties un ēst visu pēc kārtas.

Beila svars kino piedāvājumu dēļ nepārtraukti bijis pakļauts dramatiskām izmaiņām! Pēc Betmena filmas "The Dark Knight" (2008) aktieris nofilmējās kinolentē "The Fighter" (2010). Lai atveidotu savu lomu, viņam nācās nokristies svarā par divdesmit kilogramiem. Tik straujas svara maiņas nelabvēlīgi iespaido organismu. Aktieris labi apzinās, ka šādi riskē ar savu veselību. Turklāt dara to ne pirmo reizi!

Kristians Beils ar sievu bijušo modeli un meikapa mākslinieci Sibi Blažiču 2019. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press)

Lai filmētos kinolentē "The Machinist" (2004), viņš nokritās svarā par 30 kilogramiem un svēra nieka 55 kilogramus! Vīrietim tas ir ārkārtīgi mazs svars. Beils vizuāli līdzinājās ieslodzītajam no koncentrācijas nometnes, taču šāds paskats perfekti atbilda prātā jukušajam rūpnīcas strādniekam, kurš jau gadu tikpat kā neko neēda un negulēja.

Filmās "Batman Begins" (2005) un "Harsh Times" (2006) Kristians jau atkal demonstrēja skaistu muskuļotu augumu. 2007. gadā filmā "Rescue Dawn" aktieris atveidoja gūstā nonākušu karavīru un lomas dēļ viņam no jauna nācās dramatiski nokristies svarā. Daži informācijas avoti vēsta, ka šajā reizē Beils zaudējis 55 (!) kilogramus svara! Šai lomai sekoja darbs pie kinolentes "The Dark Knight" (2008) un aktieris jau atkal iejutās muskuļotā Betmena lomā.

Jau 2004. gadā pēc kinolomas filmā "The Machinist" Beils plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem apliecināja, ka ļoti labi apzinās, kādas sekas varētu viņai veselībai radīt šāda dramatiska svara maiņa. Taču, šķiet, ka darba dēļ viņš ir gatavs upurēt pat savu veselību. Kristiana Beila radikālās svara pārmaiņas turpinās aizvien.