Trīs karaļnama pārstāvji "izvēlas nepazīt Hariju" prinča Filipa bērēs

Karalienes Elizabetes II vienīgā meita princese Anna un jaunākais dēls princis Edvards ar sievu grāfieni Sofiju klaji ignorēja prinča Harija klātbūtni Edinburgas hercoga prinča Filipa bērēs. Viņi izlikās Hariju neievērojam pirms ceremonijas un arī pēc tās. Neskaitāmas kameras sekoja līdzi bēru norisei un bija skaidri redzams, ka šie trīs karaļnama pārstāvji ar princi Hariju nepārmija ne vārda un pat nesaskatījās.

Princese Anna. (Foto: POOL supplied by Splash News / S/ Vida Press)

Šī ir pirmā reize, kad Harijs ieradies Lielbritānijā pēc viņa un sievas Meganas Mārklas skandalozās intervijas amerikāņu TV dīvai Oprai Vinfrijai.

Divu stundu garajā vaļsirdīgajā sarunā Megana apsūdzēja “Firmu” par “melu izplatīšanu” par viņiem abiem, kā arī apgalvoja, ka viens no karaliskās ģimenes bija ļoti “noraizējies”, cik tumša būs viņas dēla Ārčija ādas krāsa, kad bērns nāks pasaulē.

Princis Edvards ar sievu grāfieni Sofiju un bērniem Luīzi un Džeimsu. (Foto: POOL supplied by Splash News / S/ Vida Press)

Intervija, kuru ēterā demonstrēja aizvadītajā mēnesī, radījusi tikai vēl lielāku plaisu starp Saseksas hercogiem un karalisko ģimeni.

Kāda no karaļnamam tuvu stāvošām personām izdevumam “Mail on Sunday” norādījusi, ka Harija pirmā vizīte Lielbritānijā gada laikā no ģimenes puses uztverta “ļoti salti”.

Princis Harijs vectēva bērēs. (Foto: Stephen Lock/Pool/Shutterstock/ Vida Press)

Lai gan ceremonija Svētā Džordža kapelā Vindzorā norisinājās bez starpgadījumiem, Harija personiskā klātbūtne vectēva bērēs tikpat kā nav uzlabojusi saspringtās attiecības ar vairākiem no karaliskās ģimenes pārstāvjiem.

“Viņi ir ļoti sarūgtināti,” izdevumam “Mail on Sunday” norādījis paziņa.

“Viņi aizstāv karalienes godu un uzskata, ka Harijs ir izturējies briesmīgi.”

Tomēr ne visi Harija ierašanos uztvēra tik ledaini auksti.

Kamēr Harijs pašizolējies Frogmoras kotedžā – kāzu dāvanā no karalienes – viņš sazinājies ar brāli princi Viljamu, māsīcu princesi Eiženiju un tēvabrāli princi Endrū. “Lai cik ironiski tas arī nebūtu, vienīgais, kas izrādījis siltas jūtas pret Hariju, ir princis Endrū,” norāda zinātājs.

Princis Harijs un tēvoči prinči Endrū un Edvards. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

“Viņš labi zina no Sāras Fērgusones pieredzes – un tagad arī savas – kādas ir sajūtas, kad esi izstumtais, kāds ir arī Harijs.”

“Kas attiecas uz pārējiem, viņi visi sargā karalienes godu un izjūt aizvainojumu pret Hariju. Pēc viņa un Meganas intervijas Oprai reti kurš izjūt simpātijas pret viņu.”

“Izskanējis minējums, ka Harijs ir ticies ar Eiženiju. Visticamāk ārā, jo viņa ir ļoti piesardzīga jaundzimušā dēliņa dēļ.”

Princis Viljams, kurš bēru ceremonijas laikā palūdzis brālēnam Pīteram Filipsam stāvēt starp viņu un brāli, pēc bēru ceremonijas redzēts sarunājamies ar Hariju. Pagājis jau vairāk nekā gads, kad abi brāļi redzēti klātienē kopā sarunājamies.

Runā, ka princis Viljams esot palūdzis, lai bēru procesijas laikā brālēns Pīters Filipss ietu starp viņu un brāli princi Hariju. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Tiek apgalvots, ka tieši prinča Viljama sieva Kembridžas hercogiene Ketrīna pēc sarunas ar Hariju pacentusies samierināt abus brāļus.

Lai gan koronavīrusa pandēmijas ierobežojumu dēļ Vindzoras pilī nenotika bēru mielasts, princis Čārlzs cer kādu laiku pavadīt kopā ar jaunāko dēlu pirms viņš atgriežas pie ģimenes Losandželosā.

Princis Čārlzs un princis Harijs Edinburgas hercoga bērēs. (Foto: ddp images/© NUNN SYNDICATION LI / Vida Press)

“Izskanējušas runas, ka Čārlzs pastaigāsies pa Vindzoru kopā ar Hariju un aplūkos piemiņas veltījumus [princim Filipam] un kādu laiku pavadīs kopā,” noradījis zinātājs.