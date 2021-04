Kianu Rīvss, Bredlijs Kūpers, Leonardo Dikaprio - slavenības, kas uz sarkanā paklāja izgājušas ar mammu pie rokas

Kā talismans

Glorija, Bredlijs un Irina. (Foto: Christopher Polk/Shutterstock)

Filmas "Zvaigzne ir dzimusi aktieris" Bredlijs Kūpers 2019. gada Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā ieradās ar divām sievietēm – draudzeni Irinu Šaiku un mammu Gloriju. Tā nebija pirmā reize. Arī 2013. gadā, kad viņš tika nominēts Labākā aktiera balvai par lomu filmā "Amerikāņu afēra", lielākais atbalsts bija tieši māmiņa, ar kuru Bredlijs jau gadiem ilgi dzīvo kopā.

Galvenā fane

Eimija ar vīru, meitu un māti. (Foto: Jim Smeal/Shutterstock)

Gan saņemot savu zvaigzni Holivudas slavas alejā 2017. gadā, gan dažādos prezentācijas pasākumos aktrises Eimijas Adamsas biežākā pavadone ir pašas mamma, kura, protams, ir meitas vislielākā fane. Uz jautājumu, cik lepna viņa ir par meitas sasniegumiem, atbilde ir viena: “Man nav pat vārdu. Eimija ir lieliska!”

Plecs, uz kura balstīties

Šarlīze ar māti Gerdu. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

Pērn Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā debitējot ar jaunu matu sakārtojumu, aktrise Šarlīze Terona to darīja, tā teikt, balstoties uz droša pleca, – kopā ar mammu Gerdu Maritzu. Viņu dzīvesstāsts nav no vienkāršākajiem – aktrise nekad nav slēpusi, ka mamma pašaizardzības nolūkā ir nošāvusi alkoholiķi tēvu (Šarlīzei tolaik bija 15 gadi), kurš bija pārnācis mājās ar ieroci un tēmējis uz abām sievietēm. “Nekaunos par to runāt, jo uzskatu – jo vairāk par šādām lietām runāsim, jo vairāk sapratīsim, ka neesam tādas vienīgās,” uzskata aktrise.

Galvenā dāma

Nellija un Ramī Māleki. (Foto: Todd Williamson/JanuaryImages/Sh)

2019. gada "Oskara" balvas kā labākais aktieris par lomu filmā "Bohēmista rapsodija" saņēmējs aktieris Rāmī Māleks bija uz ceremoniju līdzi paņēmis savas dzīves galveno sievieti – mammu Nelliju Māleku. Un, kad uz skatuves bija jāsaka pateicības runa, viņš to iesāka ar veltījumu mammai: “Dāmīt, es tevi mīlu!”

Mīļotā sieviete?

Kianu ar māti. (Foto: Shooting Star/Sipa USA/ Vida Pre)

Aktieris Kianu Rīvss ik pa pāris gadiem izved sabiedrībā savu mammu Patrīciju Teilori. Arī pērn uz Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremoniju, kur viņa tika sajaukta un nodēvēta par aktiera draudzeni. Viņa pati ir sasniegumiem bagāta Holivudas sieviete – kostīmu dizainere, kas ir sadarbojusies ar mūziķiem Elisu Kūperu un Dolliju Pārtoni.

Aktieru dinastija

Foto: Picture Perfect/Shutterstock

Havjers Bardems iegāja kino vēsturē, kad 2008. gadā kļuva par pirmo spāņu aktieri, kurš saņēma Kinoakadēmijas balvu. Tā bija par otrā plāna lomu filmā "Kur sirmgalvjiem nav vietas", un atbalstam viņam līdzi bija paši tuvākie – brālis Karloss un mamma Pīlāre. “Mamma, tas ir tev. Tas ir taviem vecvecākiem un vecākiem Rafaelam un Matildei. Tā ir Spānijas komiķiem, kuri kā tu šai profesijai piešķir cieņu un lepnumu. Balva ir Spānijai un jums visiem,” viņš bija ļoti pateicīgs un dāsns.

Mammas skola

Metjū ar sievu Kamillu un māti Mēriju. (Foto: CAMERA PRESS/ED/CE/A.M.P.A.S. /)

Arī aktierim Metjū Makonahijam mamma Mērija Ketlīna ir gluži kā talismans. Viņa kopā ar Metjū un sievu Kamilu Alvesu bija tieši tad, kad 2014. gadā Kinoakadēmijas balvu pasniegšanā 2014. gadā viņš saņēma apbalvojumu kā labākais aktieris par lomu filmā "Dalasas pircēju klubs". Dēls, protams, bija pateicīgs: “Manai mammai, kura arī šodien ir šeit un kura man un maniem vecākajiem brāļiem iemācīja sevi respektēt. Un tad mēs sapratām, ka tikai tā varēsim cienīt arī citus. Paldies tev par to!”

Ticēt sapnim

Leonardo un Irmelina. (Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vid)

Kopš aktieris Leonardo Dikaprio 1994. gadā pirmo reizi mammu Irmelinu paņēma līdzi uz "Zelta globusa" balvu pasniegšanas ceremoniju, viņa ir regulārākā sieviete pie viņa sāna. Kā pats atzinis, mamma ir pavadone tāpēc, ka viņa gadiem ilgi un pacietīgi puiku vadājusi uz kino provēm un “ieklausījusies maza bērna sapņos”.