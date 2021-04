De Niro, Džodija Fostere, 50 Cent un citas slavenības, kas uzaugušas netradicionālās ģimenēs

Par patiesu mīlestību

Pēc tam kad 23 gadu vecumā izšķīrās aktrises Mendijas Mūras vecāki, tikai no mammas e-pasta vēstules tēvam aktrise uzzināja, ka mamma Steisja tēvu pamet sievietes dēļ.

Mendijas vārdiem, viņa mīl “netradicionālo”, “ekstraordināri tuvo” ģimenes modeli, kurā geji ir arī abi viņas brāļi. “Neviens neslēpj to, kas ir. Mūsu dzīvēs vairs nav noslēpumu. Ar visu savu sirdi mīlu un atbalstu mammu un brāļus. Nekas nespēj mani darīt laimīgāku kā tas, ka cilvēki dzīvo autentiski un izvēlas patiesu mīlestību,” ir izteikusies Mūra.

Neizlikties par citu

Mūziķi Jay-Z ir izaudzinājusi vientuļā māte Glorija Kārtere, kas tikai 2017. gadā publiski atklāja savu seksuālo orientāciju.

Jay-Z ar mammu Gloriju. (Foto: ddp/interTOPICS / Vida Press)

Reperis to esot zinājis vienmēr, tomēr lēja laimes asaras par mammas drosmi: “Iedomājieties, kā ir dzīvot kā citai personībai un uzskatīt, ka to dari tāpēc, ka pasargā savus bērnus. Mana mamma nevēlējās, lai viņas bērniem būtu jākaunas. Kad viņa nosēdās man pretī un pateica: “Manuprāt, esmu iemīlējusies...”, ziniet, es patiešām raudāju.”

Citādie skūpsti

Repera 50 Cent mamma – narkotiku tirgone – nomirusi, kad puikam bija tikai astoņi gadi. Rezultātā viņš uzauga pie vecmāmiņas, un viņa bija tā, kura, kad puika bija pienācīgā vecumā, izskaidroja mātes mulsinošo mīlas dzīvi.

50 Cent ar vecmāmiņu un māsīcu Sāru. (Foto: Instagram, Vida Press)

“Kad redzi kopā divas sievietes, domā, ka tās ir tikai tuvas draudzenes. Bet manai mammai nekad nebija vīrieša,” pastāstīja reperis. Vecmāmiņa paskaidrojusi: “Tas skūpsts bija nedaudz citādāks nekā pārējie skūpsti, ko esi redzējis.”

Drosme būt pašai

Aktrise Eimija Adamsa ir uzaugusi mormoņu ģimenē ar sešiem brāļiem un māsām, vecākiem Ketrīnu un Ričardu.

Eimija Adamsa ar mammu. (Foto: Matt Baron/Shutterstock)

Kad meitenei bija 11 gadi, vecāki šķīra laulību, un mamma mīlu atrada ar partneri sievieti. Pagājušajā Mātes dienā, līdz ar Ketrīnas fotogrāfiju kāpjot klintī, meita vēstīja "Instagram": “Tu esi unikāla, radoša, traka un bezbailīga. Paldies, ka vienmēr esi mudinājusi man stāties pretim savām bailēm. Mīlu tevi!”

Iekšējais konflikts

Sasniegumiem bagātais aktieris Roberts de Niro par savu tēvu mākslinieku ir radījis dokumentālo filmu "Atceroties mākslinieku: Robertu de Niro senioru" (2014).

Roberts De Niro tēta darbu izstādē. (Foto: CAMERA PRESS/Titti Fabi / Vida P)

Cenšoties saglabāt tēva piemiņu, filmā ir arī intīmi stāsti no tēva atmiņu žurnāla par dzīvi cīņā ar paša seksuālo orientāciju, ko viņš pats uzskatīja par ciešanām. “Par homoseksualitāti? Jā, būdams no tādas paaudzes un mazpilsētas, viņš konfliktēja pats ar sevi. Es par to daudz nezināju, bet būtu gribējis, lai par to mēs būtu parunājušies vairāk,” dēlam atlika secināt.

Gaidītā atklātība

2015. gadā Kardašjanu ģimenes atvašu Kendalas un Kailijas Dženeres tēvs, olimpiskā zelta ieguvējs Brūss Dženers, ar dzimuma maiņas operāciju palīdzību pārtapa par sievieti Ketlīnu.

Kuplais Kardašjanu/Dženeru klans.

“Kad mans tēvs paziņoja, ka ir transpersona, mūsu attiecības kļuva vēl ciešākas. Viņa beidzot varēja būt ar mani atklāta, varējām runāt par visdziļākajām emocijām. Uzaugot mans tēvs parasti nebija tas, kurš runāja par jūtām, tā ka mums tas bija liels solis,” atzīst meita modele Kendala Dženere.

Vairākās paaudzēs

"Oskara" balvu ieguvēja, aktrise Džodija Fostere ir uzaugusi ar divām mammām – bioloģisko mammu Evelīnu Berendiju un viņas partneri, ko aktrise dēvē par Tanti Džo.

Džodija Fostere. (Foto: CAMERA PRESS/James Veysey / Vida)

Arī pati Džodija ir homoseksuāla un to visai pasaulei atklāja, saņemot "Zelta globusa" balvu (2013): “Mammu, zinu, ka tu esi kaut kur šajās zilajās acīs un ka ir daudz lietu, ko šovakar nesapratīsi [mamma slimoja ar demenci], bet ir viena svarīga lieta: es tevi mīlu!”

Skapis aizvēries

Foto: action press/ Vida Press

“Kad biju jaunāka, nezināju, ka mēdz būt citādāk. Viņas nekad nepaziņoja, ka ir homoseksuālas. Mana krustmāte par to bija daudz atvērtāka, bet mamma atsakās par to runāt,” par krustmāti "Bada spēļu" aktrise Džena Malone dēvē mammas bijušo mīļoto sievieti. Tagad mamma esot “atklājusi” kristietību un atsākusi tikties ar vīriešiem.