Gvineta Paltrova, Pinka un pat Dveins Džonsons - šovbiznesa zvaigznes, kas izslimojušas Covid-19

Visi simptomi

Aktrise Alisa Milāno sociālajā tīklā "Instagram" pagājušā gada 5. augustā paziņoja, ka ir saņēmusi testu ar Covid-19 antivielām.

Saslimšanas simptomus ar smaržas, garšas pazušanu, apgrūtinātu elpošanu, galvassāpēm un drudzi viņa esot piedzīvojusi jau marta vidū. Foto aprakstā skaidrojusi: “Tāda es izskatījos 2. aprīlī pēc divām slimošanas nedēļām. Nekad dzīvē neesmu jutusies tik slima. Sāpēja viss. Pazuda smarža. Likās, ka man uz krūtīm ir zilonis. Nevarēju paelpot. Nevarēju noturēt sevī ēdienu un divās nedēļās nometu 4 kg svara. Biju apdullusi. Un galvassāpes bija šausmīgas. Būtībā man bija absolūti visi Covid simptomi.

Marta beigās nodevu divus Covid-19 testus, un abi bija negatīvi, uztaisīju arī antivielu testu (durot pirkstā) – arī NEGATĪVS. Pēc tam kad četrus mēnešus esmu sadzīvojusi ar tādām sekām kā reiboņi, kuņģa patoloģijas, neregulāras menstruācijas, sirdsklauves, elpas trūkums, neeksistējoša īsā atmiņa un vispārējs savārgums, uztaisīju vēl vienu antivielu telstu (šoreiz ņemot asinis no vēnas). Un esmu Covid antivielu POZITĪVA. Man ir bijis Covid-19. Vēlos jums pateikt, ka testēšanas sistēma ir kļūdaina un mēs nezinām patiesos ciparus. Vēlos, lai zināt, ka šī slimība nav meli. Es nodošu savu plazmu ar cerību, ka varu glābt kāda dzīvību. Lūdzu, rūpējieties par sevi, mazgājiet rokas, nēsājiet masku un ievērojiet sociālo distancēšanos. Nevēlos, lai kāds justos tā, kā jutos es.”

Mārketings

Holivudas aktrise un veselīga dzīvesstila uzņēmuma "Goop" izveidotāja Gvineta Paltrova šā gada februārī paziņojusi, ka ar Covid-19 sekām viņa cīnās jau mēnešiem ilgi, lai gan no pozitīvās diagnozes ir atbrīvojusies jau gada sākumā. “Man Covid-19 bija jau agrāk, un tas atstāja mani ar vispārēju nogurumu un tādu kā miglu galvā,” viņa rakstījusi savā mājaslapā un, protams, izmantojusi iespēju pareklamēt pašas tirgotos “veselības” produktus “imunitātei”.

Liekas kalorijas

Pagājušā gada martā no jaunā koronavīrusa izveseļojās arī "Lielā sprādziena teorijas" aktieris Džims Pārsons.

“Mēs nezinājām, kas tas ir, domājām, ka esam saaukstējušies. Un tad beidzot pazuda smaržas un garšas sajūta. Pirms tam nesapratu, kā tas vispār ir iespējams. Un, kad esi karantīnā un bez ēšanas nav nekā cita, ko darīt, – ak Dievs, tas bija brutāli. Ēdu visu, bet nesagaršoju. Tā ir definīcija liekām kalorijām,” viņš vēlāk pasmējās.

Ģimenes izaicinājums

65 Foto Dveins Džonsons jeb The Rock dzīvē un uz ekrāna +61 Skatīties vairāk

Pagājušā gada 2. septembrī aktieris Dveins Džonsons paziņoja, ka visa ģimene (tostarp arī abas meitas) ir pārslimojusi Covid-19.

"Es vēlētos, lai tikai man būtu bijusi pozitīvā diagnoze, bet tā skāra visu ģimeni un bija kā reāls spēriens pa pēcpusi. Taču esmu priecīgs jums paziņot, ka mums viss ir labi, mēs vairs neesam infekciozi un, paldies Dievam, pie labas veselības.” Lipīgā infekcija pie viņiem nokļuvusi no ģimenes draugiem, kuri 2–3 nedēļas pat nenojauta, ka ir slimi. Viņu un sievu slimība esot skārusi smagāk, bet meitām bijušas tikai sāpes kaklā: “Varu jums pateikt, ka šī bija visizaicinošākā un sarežgītākā lieta, kas mums kā ģimenei bija jāpārdzīvo.”

"Chanel" pārbaude

Hjū ar sievu Annu. (Foto: Image Press Agency/Sipa USA/ Vid)

Britu aktieris Hjū Grānts Covid-19 ir izslimojis jau pagājušā gada ziemā. Februārī “bija ļoti jocīgs sindroms”, kas licis daudz svīst un radījis sajūtu, “it kā uz krūtīm ir milzis” un “acu āboli – trīs reizes par lielu”. “Beigu beigās atgriezos mājā un uz sejas izsmidzināju sievas "Chanel No. 5" smaržas un nejutu neko!” pastāstīja Grānts. Tagad abi ir veseli un lepojas ar Covid-19 antivielām.

Arī bagātie raud

Popmūziķe Pinka pērnā gada 3. aprīlī "Instagram" paziņoja, ka jau divas nedēļas viņai un trīs gadus vecajam dēlam Džeimsonam esot koronavīrusa simptomi.

Džeimsons esot saslimis pirmais (trīs dienas pēc ģimenes došanās karantīnā) – viņam bijusi 39,5 grādu temperatūra, vēdersāpes, caureja, sāpes krūtīs, galvassāpes, sāpoša rīkle un drudzis. “Šī slimība ir nopietna un reāla. Cilvēkiem jāzina, ka tā skar gan jaunus, gan vecus cilvēkus, veselīgus un neveselīgus, bagātus un nabagus,” rakstīja mūziķe. Pēc mēneša slimība atkāpās, un Pinka ziedoja 1 miljonu ASV dolāru ārkārtas medicīniskajai palīdzībai.

Neirozes noder

Aktrise Zoja Doiča par savu ārstēšanos no koronavīrusa ir pat uzrakstījusi eseju: “Vēl pirms ierobežojumu stāšanās spēkā ar Covid-19 saslimu gan es, gan mani draugi. Cilvēki mani izjautāja, kur to esmu dabūjusi. Kaut es to zinātu!” Mēnesi saņēmusi regulārus apstiprinājumus par Covid-19 un jutusies “murgaini, kā zaudējusi prātu”: “Esmu pateicīga par veselību un arī vainīga, ka lieku tam visam izskatīties kā kaut kam pašsaprotamam. Manuprāt, šis vīruss akcentē daudzas pretrunīgas emocijas. Jāsaka, ka priecājos par sev raksturīgajām neirozēm, kas mani noturēja mājās vēl pirms tam, kad tas bija obligāti. Biju karantīnā daudz ilgāk, nekā tas bija nepieciešams.”