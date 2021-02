"Patiesība ir dīvaināka par fikciju" Meganas Mārklas māsa izdod grāmatu par Saseksas hercogieni

Samanta nav redzējusi Meganu gadiem un nebija arī ielūgta uz prinča Harija un Meganas kāzām 2018. gadā. Tomēr šonedēļ viņa laidusi klajā 272 lappušu biezu grāmatu "The Diary of Princess Pushy’s Sister: A Memoir, Part One". ("Princeses uzstājīgās māsas dienasgrāmata. Memuārs. Pirmā daļa.")

Meganas māsa Samanta. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Grāmatā viņa aizstāv sevi un abu tēvu Tomasu Mārklu, norādot, ka "patiesība ir dīvaināka par fikciju". Grāmata sastāv no vairākām sadaļām – "Markle Beginning" ("Mārklas sākums"), "When Grandma Said the N Word", ("Kad vecmāmiņa pateica N vārdu") "The Queen Would be Appalled" ("Karaliene būtu šausmās") un "Looking For Mr Right The Wrong Way" ("Meklējot misteru īsto nepareizajā veidā").

Grāmatā stāstīts par viņas lēmumu palīdzēt tēvam Tomasam uzņemt paparaci fotogrāfijas, kas publicētas pirms karaliskajām kāzām.

Viņa skaidro, ka vēlējusies parādīt tēvu "īstajā gaismā", kamēr citi preses izdevumi par viņu tīši izteikušies nicinoši. Samanta apgalvo, ka par šo darījumu naudu nav saņēmusi.

Samanta par grāmatas publicēšanu paziņoja pirms vairākiem gadiem, taču iznākusi tā tikai tagad. Iepriekš izskanēja ziņas, ka Megana izplūdusi asarās, kad uzzinājusi par māsas plāniem.

2019. gadā britu tabloīdi vēstīja - Megana saviem draugiem atzinusi, ka beigusi lasīt savas ģimenes locekļu intervijas pēc tam, kad uzzinājusi par māsas plāniem izdot grāmatu un centusies izvairīties no baumām par viņu.

"Viņa raudāja, kad par to uzzināja. No visa, kas ticis pateikts, viena no lietām, kas viņu tiešām apbēdināja bija grāmata. Meganai ar Samantu nekad nav bijušas labas attiecības.

Samanta ar Meganu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Viņa uzskata, ka māsa izmanto viņas stāvokli peļņas dēļ," atzinis kāds Meganas draugs.

"Lietas ne vienmēr ir tādas, kā izskatās pasaulē, kur sociālās birkas un uztvere bieži definē to kas mēs esam, kā mēs dzīvojam un, kā mēs redzam viens otru," teikts uz grāmatas aizmugurējā vāka.

