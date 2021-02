"Oskara" balvai ieteikta arī Latvijas un Norvēģijas kopražojuma animācijas filma "Mans mīļākais karš"

Janvāra pēdējā darbdienā animācijas filmas "Mans mīļākais karš" veidotāji saņēmuši priecīgu ziņu, ka filma iekļauta ASV Kinoakadēmijas balvai "kvalificēto un ieteicamo" animācijas filmu sarakstā. Akadēmijas biedru balsošana par nominācijām "Oskaram" notiks no 5. marta līdz 10. martam, balvai nominēto filmu saraksts animācijā tiks paziņots 15. martā. Pandēmijas ierobežojumu dēļ šogad mainīti ASV Kinoakadēmijas balvas filmu pieteikšanas un vērtēšanas noteikumi, turklāt "Oskaru" ceremonija notiks divus mēnešus vēlāk, nekā parasti. Šogad tā plānota 25. aprīlī.

Filmas producents Guntis Trekteris: "Par filmas kvalitātēm lai spriež kritiķi un Akadēmijas biedri, taču jāatzīst, ka organizatoriski pandēmija atviegloja iespēju nokļūt tik tuvu "Oskariem". Iepriekšējos gados bija prasība izrādīt filmas Amerikas kinoteātros, taču šobrīd "Oskaram" kvalificējas arī tādas filmas, kurām nodrošināta pieejamība straumēšanas vietnēs. Tiesa, konkurence šajā situācijā ir milzīga."

Kamēr filmas veidotāji gaida tālākos notikumus, labus vārdus tai veltījuši starptautiskie mediji. Viens no cienījamākajiem izklaides nozares avotiem "Variety" filmu raksturojis kā "iespaidīgas animētas atmiņas", īpaši vēršot uzmanību uz veiksmīgu arhīva materiālu iesaisti filmas naratīva plūdumā. "Personīga un apgaismojoša, filma norāda uz tās veidotāju talantu skatīties uz grūto tēmu un tikt ar to galā eleganti un reizēm pat ar humoru," rakstīts portālā screenstage.com. "Tā ir vienkārši ir viena no gada labākajām filmām," rezumē publicists Džo Bendels.

Pēc 2020. gada vasarā piedzīvotās uzvaras Ansī festivāla programmā "Contrechamp" filma "Mans mīļākais karš" izrādīta vairāk nekā 20 festivālos pasaulē, iegūstot arī balvas. Latvijā tā saņēmusi divus "Lielos Kristapus" (kā labākā animācijas filma un Ilze Burkovska-Jakobsena kā labākais animācijas režisors).

"Mans mīļākais karš" ir animēts autobiogrāfisks stāsts, pilns sirsnības un godīguma, par pieaugšanu absurda pilnajā laikā no 70. gadiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai. Filma ir Latvijas un Norvēģijas kopražojums, veidota ar Nacionālā kino centra un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, studijai "Ego Media" sadarbojoties ar "Tritone Studio". Filmas radošajā grupā strādāja mākslinieki Sveins Nīhuss, Krišjānis Ābols, Kerija Arne, Toms Burāns, Laima Puntule, Harijs Grundmanis, Nils Hammers, Arnis Zemītis. Mūziku filmai komponējis Kārlis Auzāns. Filmas veidošana ilga astoņus gadus.

Kā zināms, oficiālajā atlasē ASV Kinoakadēmijas balvai nominācijā "Best International Film" pieteikta režisora Dzintara Dreiberga filma "Dvēseļu putenis". Te gan konkurence ir daudz lielāka - pieteiktas 89 filmas no visas pasaules.