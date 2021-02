Vai šķirta pazīstamās plastikas ķirurģes Evijas Rodkes laulība?

Plastikas ķirurģe ir trīs nu jau pieaugušu bērnu māte. Agrā jaunībā Evija, tolaik Budovska, sāka attiecības ar toreizējo fitnesa treneri Helmutu Rodki, un šajā laulībā arī nākušas pasaulē viņu trīs atvases. Pēc krietna laika kopdzīves tomēr tika pieņemts lēmums par šķiršanos, jo pāris virzījies katrs pa savu attīstības ceļu. Pēc laika Evijas dzīvē ienāca uzņēmējs Māris Sproģis, ar kuru sieviete apprecējās 2014. gadā, kļūstot par Rodki-Sproģi. Pāris vien aizpērn uzsāka kopīgu biznesu, izveidojot plastiskās ķirurģijas un estētiskās medicīnas klīniku.

Taču nu šķiet, ka abu laulība ir galā. Soctīklos Evija vairs nav manāma ar dubultuzvārdu, tagad atkal ir tikai Rodke. Kā arī publiski pieejamā informācija liecina, ka 2016. gadā noslēgtais laulības līgums par visas mantas šķirtību šogad 26. janvārī izbeigts. Līgumā bija teikts, ka “katrs laulātais patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, neatkarīgi no mantas ieguves veida un mantas veida, kā arī laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā”. Ņemot vērā, ka noslēgt laulības līgumu, bet pēc tam kopdzīves laikā to izbeigt, lai visa manta atkal būtu kopīga, nav ierasta prakse, tad itin viegli var spriest, ka pāra laulība varētu būt galā.

