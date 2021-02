Attiecību un seksa imitācija? Maikla Džeksona un Lizas Preslijas dīvainais laulību stāsts

Tomēr, kā apgalvo pati Liza Marija, kurai 1. februārī paliek 53 gadi un, kura bija 27 gadus veca, kad sagāja kopā ar Džeksonu – abu mīla bija īsta. Parādoties kopā televīzijā, abi paziņoja par savu ciešo saikni un pat atklāja, ka plāno bērnu.

"Vai mums ir sekss?" jautāja apmulsusī līgava un atbildēja: "Jā! Jā! Jā!" "It kā mēs to tēlotu!?" saniknots par šādiem jautājumiem bija Džeksons. Bet viņa sieva piebilda: "Kā tu vari tēlot 24 stundas dienā – gulēt ar kādu, pamosties ar kādu? Es negrasos precēties ar kādu cita iemesla dēļ kā vien tāpēc, ka esmu viņā iemīlējusies."

Tomēr pēc tam, kad laulība beidzās ar Lizas šķiršanās iesniegumu, pamatojoties uz nesamierināmām atšķirībām, intervijā "Rolling Stone" viņa sacīja: "Es varu jums atklāt savus nodomus: es nevaru jums pateikt, kādi bija viņa."

Īsta vai nē, abu divus gadus ilgusī laulība bija interesanta. Izskanēja runas, ka Džeksons imitējis seksu ar savu sievu. Atsaucoties uz vienu no dziedātāja bijušajām darbiniecēm, Džeksons esot iesmaržinājis Lizas apakšveļu un nometis uz grīdas, lai izskatītos, ka abiem bijis sekss.

Sendija Domsa, kas strādāja par administratīvo asistenti Maikla "Nekurzemes" rančo, CBS dokumentālajā filmā stāsta: "Nelikās, ka tās ir dabiskas attiecības vai draudzība. Maikls dabūja kaut kādu apakšveļu un nometa to uz grīdas. Tā bija sasmaržota. Tika radīts iespaids, ka Liza bija guļamistabā. Taču, cik es zinu, viņa nekad tur nebija. Viņa bija vai nu Rožu istabā, vai gulēja viesu guļamistabā."

Džeksona bijusī mājkalpotāja Adriana Makmanusa apgalvo, ka superzvaigzne it kā esot pat saplēsis brilles un atstājis tās pie gultas, lai liktu noprast, ka pavadījis kaisles pilnu nakti ar savu sieviņu.

"Man tas bija jāsavāc un bija sajūta, ka Maikls ar mani spēlē spēlītes. Tas viss šķita iestudēts, jo tas nekad iepriekš nebija noticis. Protams, tur bija viņa apakšbikses, krekli un bikses, bet nekas, kas piederētu sievietei, tur nebija.

Man likās viņš mēģina man likt domāt, ka kaut kas starp viņiem notiek. Es zināju, ka viņi tiekas, bet viņš centās man likt noticēt, ka viņi ir seksuāli tuvi. Man vienmēr bija šaubas," viņa sacīja izdevumam "The Sun".

Liza Marija saviem draugiem esot stāstījusi kā pavadījusi kaislīgu nakti ar Džeksonu Donalda Trampa Floridas villā, teikts Antonija Gregoreli grāmatā "Tumšā lēdija". Dziedātājam esot paticis to darīt stāvus.

"Tas bija pilnīgi neprātīgi. Viņš lēni sāka, tad viņš gribēja vēl un vēl," esot teikusi Liza. Abu attiecības esot bijušas seksuālas. Par to netieši liecina Džeksona 1995. gada hita dziesmas "You Are Not Alone" (Tu neesi viens) videoklips, kurā abi redzami puskaili mīlināmies.

Tā nebija pirmā reize, kad abi publiski izpauda savas jūtas. 1994. gadā "MTV Video Music Awards" apbalvošanas ceremonijā Maikls Džeksons uznāca uz skatuves kopā ar sievu Lizu un abi sāka skūpstīties.

"Tā nebija mana ideja. Es biju šausmās. Tā bija menedžera ideja. Man tas likās stulbi. Pēkšņi es kļuvu par daļu no PR mašīnas," pēc šķiršanās "Rolling Stone" sacīja Liza.

Džeksona ilglaicīgais bērnības draugs Rendijs Taraboreli apgalvo, ka dzirdējis par pāra seksuālo pieredzi no Lizas. Savā grāmatā "The Magic And The Madness" viņš apgalvo, ka pārim bija intensīva seksuālā dzīve, taču daži no Džeksona ieradumiem bijuši savādi, piemēram, seksa laikā viņš bija uzkrāsojies.