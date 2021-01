Fila Kolinsa sieva smalki atriebjas šķirtajam vīram

Fila Kolinsa šķirtā sieva ķērusies pie “katarsiskas” mājas tīrīšanas no liekām mantām. “Catharsis” ir grieķu vārds, kas nozīmē attīrīšanu un tiek izmantots psiholoģijā, lai izskaidrotu negatīvo emociju atbrīvošanās procesu. Tieši ar to šobrīd aizrāvusies Sevijas kundze.

Pēc izvākšanās no Fila Kolinsa savrupnama šā gada janvārī Orianna Sevija nolēmusi izsolē pārdot nepilnus 300 dažādu mantu, kas piederējušas viņai un šķirtajam vīram.

2021. gada janvārī Orianna izvācas no Filam Kolinsam piederošā savrupnama Maiami. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Pāris laulību šķīra jau 2006. gadā, taču pēc desmit gadiem – 2016. gadā – savas romantiskās attiecības un kopdzīvi atjaunoja. Taču drīz attiecībās atkal iezagusies plaisa un aizsākti tiesu procesi, kad bijušais “Genesis” līderis atklājis, ka Sevija ir slepus apprecējusies ar citu vīrieti.

Oriana Sevija ar jauno, slepeni apprecēto vīru Tomasu Beitsu 2020. gada oktobrī. (Foto: MEGA / Vida Press)

Aizvadītā gada oktobrī sieviete piekrita, ka līdz šā gada janvārim izvāksies no abu kopīgās mājas Maiami.

Līdz ar izvākšanos no greznās savrupmājas Orianna Sevija ķērusies pie pamatīgas “tīrīšanas”. Viņa nolēmusi pārdot ne tikai savas dizaineru drēbes, juvelierizstrādājumus un rokassomiņas, bet arī vīram piederējušos zelta diskus un citus saņemtos apbalvojumus.

Fils Kolinss un Oriana Sevija 2018. gadā. (Foto: Seth Browarnik/startraksphoto.co/ Vida Press)

Sevijas kundzes pārstāvis izdevumam “Page Six” norādījis: “Viņa pārceļas uz mazākām mājām un atbrīvojas no dažiem apģērbiem un juvelierizstrādājumiem, ko vairs nenēsā... Galu galā viņai ir 5000 kurpju pāru, bet tikai divas kājas – viņa nevar tās visas nēsāt!”

“Orianna pārvākšanos uztver kā ļoti katarsisku un atbrīvojas no daudzām lietām, kas viņai vairs nesniedz prieku.”

Fils Kolinss un Oriana Sevija ar abu kopīgajiem dēliem Metjū un Nikolasu 2018. gadā. (Foto: Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock/ Vida Press)

Bijusī tulkotāja, kas pievērsusies juvelierizstrādājumu dizainam, cer ar izsoles palīdzību nopelnīt vairākus miljonus.

5000 kurpju pāru

Izsolē piedāvāto priekšmetu skaitā ir zelta disks Roberta Plānta albumam “The Principle of Moments”, ko savulaik pasniedza Filam Kolinsam, jo ieraksts bija izdots viņa kompānijas “Es Paranza” paspārnē. Tāpat izsolē tagad pieejams arī Kolinsa “Swan Song” zelta disks. Abu kolekcionāru trofeju sākumcena noteikta no 100 līdz 1000 ASV dolāru apmērā.

Orianna Sevija 2017. gadā. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

Ja neskaita vīram piederējušās balvas un godalgas, kas 3. februārī nonāks izsolē, Sevija pārdošanā izlikusi arī vairākas savas “Chanel” kleitas, kā arī zīmolu “Gucci”, “Chanel” un “Versace” rokassomiņas, dizaineru darinātus sporta tērpus, “Rolex” rokas pulksteņus un juvelierizstrādājumus ar briljantiem.

Trīs dārgi šķirtas laulības

Leģendārā mūziķa un piecu bērnu tēva Fila Kolinsa, kurš pēc dažām dienām taps 70 gadu vecs, pagātnē ir trīs šķirtas laulības, kas bijušajam grupas „Genesis” bundziniekam izmaksājušās 115 miljonus sterliņu mārciņu. Šķiroties no trešās sievas Oriannas Serijas, viņš bijušajai dzīvesbiedrei bijis spiests samaksāt 25 miljonus sterliņu mārciņu.

Fils Kolinss un Orianna Sevija kāzu dienā 1999. gadā. (Foto: Times/Shutterstock/ Vida Press)

Ar pirmo sievu Andrea Bertorelli mūziķis Fils Kolinss bija precējies no 1975. gada līdz 1980. gadam. Abi iepazinās Londonas drāmas pulciņā, kad bija tikai 11 gadus veci. Andreas ģimene pārcēlās uz Kanādu, kad meitene bija sasniegusi 18 gadu vecumu. Abi no jauna satikās, kad Kolinss ar grupu „Genesis” viesojās Kanādas pilsētā Vankūverā. Pāris apprecējās 24 gadu vecumā Anglijā. Viņiem ir dēls Saimons Kolinss, kurš tāpat kā tētis ir dziedātājs un bundzinieks. Saimons spēlē grupā „Sound of Contract”.

Kolinss adoptēja arī sievas Andreas meitu Džouliju, kura kļuvusi par aktrisi un filmu producenti.

Fils Kolinss un Orianna Sevija 2016. gadā. (Foto: ddp images/JPI Studios / Vida Press)

Ar otro sievu, ASV pilsoni Džilu Tavelmenu, mūziķis iepazinās 1980. gadā. Pāris apprecējās 1984. gadā un laulībā nodzīvoja līdz 1996. gadam. Viņiem ir viena kopīga meita – 1989. gadā dzimusī Lilija Kolinsa. Viņa ir aktrise, un mēs viņu vislabāk zinām pēc Sniegbaltītes lomas 2012. gada iznākušajā filmā „Mirro Mirror” („Spogulīt, spogulīt”).

25 Foto Aktrise Lilija Kolinsa ar slaveno tēti Filu Kolinsu +21 Skatīties vairāk

Ar trešo sievu, šveicieti Oriannu Seviju, Fils Kolinss apprecējās 1999. gadā. Viņi ir vecāki diviem dēliem – Nikolasam (19) un Metjū (15). Pāris savulaik iegādājās seram Džekijam Stjuartam piederējušu māju Šveicē pie Ženēvas ezera. Par šķiršanos viņi paziņoja 2006. gada 16. martā. Laulību oficiāli šķīra 2008. gada 17. augustā.

Pēc pieņemtā lēmuma par šķiršanos Kolinss turpināja dzīvot Šveicē, lai gan viņam bija īpašumi arī Ņujorkā un Norfolkas grāfistē Anglijā. 2008. gadā Orianna ar dēliem pameta Eiropu un pārcēlās uz dzīvi Maiami, kas ļoti satrieca Kolinsu. „Es piedzīvoju tumšu periodu, pārāk daudz dzēru,” atceras mūziķis. „Es nositu laiku, skatoties televīziju un dzerot, un tas mani gandrīz nogalināja.” 2015. gadā mūziķis atzinās, ka neesot pieskāries alkoholiskajiem dzērieniem jau trīs gadus. Šajā pat gadā Kolinss pārcēlās uz Maiami, lai būtu tuvāk ģimenei. Viņš apmetās mājā, kuras iepriekšējā īpašniece bija latino dziedātāja un aktrise Dženifera Lopesa. 2016. gada sākumā Fils Kolinss atzinās, ka esot atjaunojis attiecības ar savu trešo sievu Oriannu, un abi uzsākuši kopdzīvi Kolinsa Maiami mājā, ko viņš iegādājies par 26 miljoniem sterliņu mārciņu.

Šķiroties no Fila Kolinsa, Orianna saņēma 25 miljonus sterliņu mārciņu lielu kompensāciju. Nepagāja ilgs laiks, līdz Oriannas dzīvē ienāca jauna mīlestība. Viņa apprecējās ar beļģu-marokāņu izcelsmes uzņēmēju Šarlu Mejati, kuram viņa dāvājusi dēlu Andrea (9). Šī laulība nu gan ir šķirta.

Oriannas māte Oravana Sevija pirms vairākiem gadiem intervijā atklāja, ka meita ar bijušo vīru Filu Kolinsu attiecības atjaunojusi jau 2015. gada sākumā. Viņa mātei par to pastāstījusi vēlāk tā gada vasarā Grieķijas kruīza laikā. Taču no plašākas sabiedrības pārim šos jaunumus izdevies paturēt noslēpumā gada garumā.

Saistītās ziņas Fila Kolinsa meita piedod, ka viņš nebija tāds tēvs, kā pienāktos Fils Kolinss pieķēris princesi Diānu ar mīļāko un reiz aizvainojis pašu karalieni Fils Kolinss atgriežas pie trešās sievas, kurai šķiroties samaksāja 25 miljonus

Iepazīšanās ar trešo sievu bija milzu skandāls

Arī Oriannas un Fila Kolinsa iepazīšanās stāsts ir skandāliem apvīts. 1994. gadā Kolinss aizvien bija precējies ar aktrises Lilijas Kolinsas mammu Džilu, bet viņu laulībā bija iestājusies krīze. Koncerta laikā Lozannā (Šveicē) Kolinss ievēroja tolaik 22 gadus veco maza auguma, tumšacaino šveiciešu-taizemiešu izcelsmes sievieti un iemīlējās no pirmā skatiena. Viņš uzaicināja jauno dāmu vakariņās un, kā pats tolaik izteicās „varat teikt, ka no šī brīža mājās vairāk neatgriezos”.

Fils Kolinss un Orianna Sevija 1994. gadā īsi pēc iepazīšanās. (Foto: Richard Young/Shutterstock/ Vida Press)

Tas, kā tolaik 42 gadus vecais Kolinss painformēja sievu, ka pamet viņu 20 gadus jaunākas sievietes dēļ, kļuva par rokmūzikas folkloru. Laikā, kad vēl nebija pieejami mobilie tālruņi, īsziņas un e-pasta vēstules, Kolinss sievai uz mājām nosūtīja visnotaļ brutālu faksu (kas ātri vien sasniedza laikrakstu pirmās lappuses un ievērojami pabojāja mūziķa agrāko lāga zēna reputāciju). „Man ir noriebusies tava attieksme, Džila. Es ceturtdien neatgriezīšos. Tā esi TU, kuras dēļ man jāizvēlas būt kopā ar citu. Tā esi TU, kurai ir sū** problēmas. FAKTS – esmu iemīlējies Oriannā, un gribu būt ar viņu, kad vien tas iespējams. FAKTS – es mīlu savu meitu un lidošu, lai viņu satiktu, kad man nedēļas vidū būs brīva diena. Fakts – vismaz tas liek visiem (IZŅEMOT TEVI) būt laimīgiem, cik tas šajā situācijā iespējams.”

Pēc šī faksa publiskošanas sabiedrība bija manāmi vīlusies populārajā mūziķi, kuram līdz tam piemita „lāga zēna” reputācija. Viņa ieskaņoto albumu tirdzniecība ievērojami kritās, cilvēki vairs nevēlējās tos iegādāties.