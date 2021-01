Kannu kinofestivāls atlikts uz jūliju

"Kā jau tas tika paziņots pērn rudenī, Kannu festivāls patur tiesības mainīt pasākuma datumus atkarībā no tā, kā attīstīsies globālā veselības situācija," teikts paziņojumā.

"Festivāls, kas sākotnēji bija plānots no 2021.gada 11. līdz 22.maijam, līdz ar to notiks no otrdienas 2021.gada 6.jūlija līdz sestdienai 17.jūlijam."

Kannu festivāls pērn netika rīkots, bet tā Eiropas sāncenši - Berlīnes un Venēcijas festivāli - notika, ievērojot stingras veselības aizsardzības prasības.

Berlīnes festivāls parasti notiek februārī, bet tā rīkotāji pagājušajā mēnesī pavēstīja, ka šogad festivāls notiks divos posmos. Martā tīmekļa formātā būs sarīkojums jomas profesionāļiem, bet publisks pasākums notiks jūnijā.

Kannu festivāls parasti piesaista 45 000 cilvēku ar oficiālām akreditācijām, viņu vidū ir arī 4500 žurnālisti.

Līdz šim festivāls ticis atcelts tikai vienu reizi - 1939.gadā kara izraisīšanās dēļ.

Pērn rīkotāji tomēr paziņoja par 56 filmu oficiālu izraudzīšanos festivālam, arī Vesa Andersona, Fransuā Ozona un Stīva Makvīna darbus, un tās ieguva Kannu oficiālās atlases filmu statusu.