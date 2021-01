Kāzu bildes pazudušas - Linda Mūrniece ar jauno vīru vairs nav pat draugi

Žurnāls "Kas Jauns" jau vēstīja, ka kādreizējā ministre Linda Mūrniece pēkšņi pārstājusi nēsāt laulību gredzenu un publiski vairs nenes vīra uzvārdu. Lai gan vēl nesen intervijās Linda pauda pārliecību, ka apprecēšanās ar Agri pēc pāris mēnešu pazīšanās viņai sniegusi drošības sajūtu, ar diviem precētas sievas statusā aizvadītiem mēnešiem pieticis...

Laikraksts "Kurzemes Vārds" pagājušajā nedēļā ziņoja, ka eksministres laulātais draugs paziņojis, ka notiekošo nekomentēs, jo tāda esot abu pušu vienošanās. Uz jautājumiem par attiecību statusu un to, vai patiesi pēc divus mēnešus ilgās laulības dzīves abi ar Lindu nonākuši uz šķiršanās sliekšņa, Agris Freibergs "Kurzemes Vārda" žurnālistam lakoniski atbildējis: “Cilvēki gan precas, gan šķiras.”

Vienādos priekšautos rudenī jaunais pāris pozēja pie Lindas vadītā restorāna "Mazais Otto" (Foto: no "Facebook")

Ar liepājnieku, TV randiņu šovā atpazīstamību guvušo tirdzniecības speciālistu Agri Freibergu ekspolitiķe laulību Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja aizvadītā gada 11. novembrī – Lāčplēša dienā, un apprecoties sieva saglabāja gan savu līdzšinējo, gan pieņēma vīra uzvārdu, kļūstot par Lindu Mūrnieci-Freibergu. Dāma neslēpa, ka izjūt godu kļūt par Freibergas kundzi...

Saistītās ziņas Linda Mūrniece atkal bez vīra uzvārda un gredzena - vai šķiršanās jau divus mēnešus pēc kāzām? Linda Mūrniece-Freiberga pirmo reizi televīzijā runā par savām kāzām Linda Mūrniece pārsteidz ar paziņojumu, ka ir apprecējusies

Taču te pēkšņi – šā gada sākumā, nepilnus divus mēnešus pēc apprecēšanās, – Linda atteikusies no vīra uzvārda, un gan viens, gan otrs no soctīkliem dzēsis līdzšinējo statusu “precējies”. Arī laulību gredzeni ir noņemti. Nu abi pat dzēsti viens no otra draugu loka, un kā Linda, tā Agris iznīcinājuši arī kopīgās fotogrāfijas, tostarp bildes no kāzu dienas.

Nedēļas izskaņā Linda Mūrniece soctīklos ierakstīja tostu, kas liek saprast, ka spontānās kāzas un ne mazāk spontānā šķiršanās nav iemesls grimšanai grūtsirdībā. “Spēks ir katrā pašā un tajā, ko dodam viens otram. Ar labu vārdu, domām un smaidu. Spēks ir arī mūsu vājumā un spējā to atzīt. Spēks ir asarās un paceltā galvā pēc tam. Spēks ir skumjās, un mūsu atzīšanās tajās ir spēks. Par tiem, kas mūs mīl. Par neveiksminiekiem, kas mūs zaudējuši. Un par tiem laimīgajiem, kas mūs satiks! Par mums, stiprajām!” optimistiski vēstīja Linda Mūrniece, kurai šajā nedēļā ir 51. dzimšanas diena.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!