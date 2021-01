Džo Baidens Baltajā namā izvietojis prinča Harija fotogrāfiju

31 Foto Princis Harijs ar draugiem Džo un Džilu Baideniem +27 Skatīties vairāk

Britu princis Harijs ar Džo Baidenu sadraudzējās aptuveni 2013. gadā, kad bija ieradies ASV savā oficiālajā vizītē. Tolaik Džo Baidens bija viceprezidents un ne reizi vien ciemošanās laikā pavadīja laiku kopā ar britu princi.

44 Foto Spilgti kadri no prezidenta Džo Baidena inaugurācijas ceremonijas 2021.gada 20.janvārī +40 Skatīties vairāk

Taču vēl vairāk laika kopā ar Hariju pavadīja viņa sieva Džila, jo abiem īpaši tuva izrādījās labdarības tēma. Tolaik Baidens pat jokoja, ka viņa dzīvesbiedre ar Hariju esot kopā daudz vairāk, nekā ar viņu pašu!

Džilu Baidenu un princi Hariju īpaši satuvinājusi abiem tik nozīmīgā labdarības tēma. (Foto: Tim Rooke/Shutterstock/ Vida Press)

Runā, ka tieši Džo un Džila bijuši pirmie slavenību draugi, ar kuriem karalienes Elizabetes II mazdēls iepazīstinājis savu izredzēto Meganu.

36 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla pirmo reizi iziet sabiedrībā, sadevušies rokās +32 Skatīties vairāk

Protams, ja Harijs un Megana būtu apmeklējuši Baidena inaugurācijas ceremoniju, Saseksas hercogiem nebūtu izdevies izvairīties no tam sekojoša skandāla. Neraugoties uz to, ka pāris ir atteicies no britu karaļnama oficiālo pienākumu pildīšanas, viņiem aizvien ir jāievēro zināmas protokola prasības – galvenā no kurām ir absolūta neitralitāte attiecībā uz politiku.

2020. gadā Saseksas hercogu un hercogieni jau tā kritizēja par to, ka viņi centušies aģitēt amerikāņus būt aktīviem un piedalīties ASV prezidenta vēlēšanās.

18 Foto Džo Baidens ar dēlu Hanteru un sievu Džilu +14 Skatīties vairāk

Šo iemeslu dēļ Harijam un Meganai vajadzēja sekot līdzi inaugurācijas ceremonijai tikai televizora ekrānā savā greznajā savrupnamā Montesito.

35 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla par 14.6 miljoniem dolāru nopērk savu pirmo māju ASV +31 Skatīties vairāk

Vērīgākie skatītāji tomēr ievērojuši, ka Baideni ceremonijas laikā, neskatoties ne uz ko, nodemonstrējuši savas draudzīgās attiecības ar princi Hariju. Vienā no pašām redzamākajām vietām, kas visbiežāk būs operatoru kadrā, pirms ceremonijas nolemts pakārt lielu Harija fotogrāfiju, kas uzņemta viņa vizītes laikā ASV 2013. gadā.

Foto: Youtube